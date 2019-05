Rathenow

Es ist gerade ein halbes Jahr her, da erschien von Werner Coch aus Premnitz eine Broschüre über die Geschichte des Landmaschinenbaus in Rathenow. Das Heft war so gut gestaltet, dass sich kurz danach ein neuer Interessent meldete und ihm den Vorschlag für ein weiteres geschichtliches Werk unterbreitete. In wenigen Tagen kommt nun von Werner Coch die Broschüre „Die Rathenower Möbel-Industrie mit ihrem Schwerpunkt Neuzera“ heraus.

Herausgeber ist der Rathenower Heimatbund, der seit langer Zeit jedes Jahr einen Heimatkalender herausbringt. Die Geschichte der Möbelindustrie erscheint als Sonderdruck Nr. 3 des Heimatkalenders. Sonderdruck Nr. 2 war dem Landmaschinenbau gewidmet. Sonderdruck Nr. 1 war 2014 der 100-jährigen Wiederkehr der Einweihung des Bismarckturms gewidmet.

Zwei Arbeiter um 1975 in Neuzera an einem Korpuskarussell. Quelle: Archiv Fritz Peschka

Mit Sonderdruck Nr. 3 könne ein weiteres Kapitel über die Rathenower Industriegeschichte vorgelegt werden, schreibt Wolfram Bleis, der Vorsitzende des Heimatbundes, im Vorwort. Man erhoffe sich ein großes Interesse der Bevölkerung in der Region.

Der früher beim VEB Neuzera angestellte Fritz Peschka habe viele Aufzeichnungen und Fotos über den Betrieb gesammelt, berichtet Werner Coch. Er hatte immer eine Person gesucht, die daraus eine richtige Chronik macht. Nachdem an ihn der Wunsch herangetragen wurde, ob er es machen könnte, habe er nach einigem Nachdenken zugesagt, aber erklärt: Wenn er die Aufgabe übernehme, dann wolle er eine Geschichte der Rathenower Möbelindustrie insgesamt schreiben. Schwerpunkt gern Neuzera.

Beim Korpus-Transport. Aufnahme aus der Mitte der siebziger Jahre. Quelle: Archiv Fritz Peschka

Neuzera ist die Abkürzung für „Neue Zeit Rathenow“. Seinerzeit wurde der Betriebsname klein geschrieben.

„Schon seit 1856 sind in Rathenow Möbel hergestellt worden“, berichtet Werner Coch, der Rentner ist und alle Arbeit an der Broschüre ehrenamtlich erledigt. Noch vor 1900 habe es zwei größere Betriebe gegeben. Der Ursprung einer Neuaufnahme der Möbelproduktion nach 1945 sei die Tischlerei eines Dreschmaschinenwerks in der Bahnhofstraße gewesen.

Name seit 1970

Den Namen Neuzera gibt es seit 1970, weil in diesem Jahr ein Kombinat zusammen mit Betrieben in Neustadt, Neuruppin, Zernsdorf und Zehdenick gebildet worden ist.

Ein Hauptprodukt war das „Wohnzimmer Modell Rathenow 400“ (auch Schrankwand genannt). Bis 1972 waren 100 000 Stück davon produziert worden. 1986 waren es 200 000. Bis zum Schluss wurden 360 000 hergestellt.

Endgültige Vollstreckung 1995

1990 gab es die Umwandlung in eine GmbH, doch der Betrieb war nicht zu halten. Er hatte nach der Wende viele neue Produkte entwickelt. Doch 1995 kam es zur endgültigen Gesamtvollstreckung. 1990 hatte Neuzera in Rathenow 420 Beschäftigte.

Wolfram Bleis und Werner Coch stellen die frisch aus dem Druck geholte Broschüre am Dienstag, dem 21. Mai, der Öffentlichkeit vor. Um 15 Uhr sind alle Interessierten im Saal der Musik- und Kunstschule Havelland am Schwedendamm gern gesehen. Das Heft hat 120 Seiten und enthält zahlreiche Abbildungen. Es soll sieben Euro kosten und wird im örtlichen Handel zu haben sein.

Von Bernd Geske