Wolsier

Heike Langerwisch betreibt einen Eselhof in Wolsier. Ihre vier Esel Julchen, Debbie, Walter und Jonny hat die 62-Jährige fest in ihr Herz geschlossen. Der Eselhof Wolsier bietet seinen Gästen Entspannung, Gelassenheit und Abenteuer pur. Dabei hat alles auf eine ganz besondere und nicht so erfreuliche Art begonnen.

„Mein Mann wurde krank und erlitt einen Burnout. Mit fortschreitender Krankheit wurde er immer depressiver. Das war für mich kaum noch auszuhalten. So sagte ich ihm, er müsse etwas tun, sonst geht es mir auch immer schlechter. Mein Mann begann nach etwas zu suchen, was ihn aus diese Situation bringen könnte“, erzählt Heike Langerwisch.

Durch Dokumarfilme war ihr Mann auf das genügsame, intelligente, einfühlsame Tier, den Esel, aufmerksam geworden.

„Mein Mann informierte sich bei der Noteselhilfe. Dort haben wir auch die ersten beiden Esel herbekommen. Später kamen noch fünf dazu. Das tat meinem Mann sehr gut. Die Esel haben ihm einen neuen Sinn und Freude geben. Für ihn waren die Esel sein Leben. Mit seiner Fürsorge und Achtsamkeit im Umgang mit den Langohren steckte er jeden an.“ Heike Langerwisch hält inne: „Leider ist mein Mann 2015 verstorben. Jetzt war es an mir, das weiterzuführen, was ihn über Jahre glücklich gemacht hat.“

Heike Langerwisch mit ihren vier Eseln beim Spaziergang zur Koppel. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für Heike Langerwisch als studierte Diplom-Pädagogin, die 35 Stunden als Sozialtherapeutin bei der Caritas in Rathenow arbeitet, kein leichtes Unterfangen. „Auch wenn ich anfangs etwas zurückhaltend den Tieren gegenüber war, hatte ich mich in sie verliebt. Kurse beim Verein Noteselhilfe halfen mir dabei, diese Tiere zu verstehen“, so die Eselfreundin aus Wolsier.

Heute ist Heike Langerwisch mit ihren vier Eseln glücklich. Ein Stück haben Julchen, Debbie, Walter und Jonny ihre Halterin gesünder gemacht. „Ich sitze 35 Stunden in der Woche am Schreibtisch. Meine Rückenschmerzen sind bei der Arbeit mit den Eseln weggegangen.“

Walter und Debbie vom Eselhof Wolsier. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch für das eigene Wohlbefinden des Menschen können Esel beitragen. „Für mich sind Esel vierbeinige Anti-Burnoutbeauftragte. Esel haben einen ausgeprägten Charakter. Besonders die Ausgeglichenheit und Ruhe, die Esel ausstrahlen, lassen mich nach der Arbeit entspannen. Wenn ich zu den Tieren gehe, fährt mein Körper sofort runter“, erzählt Heike Langerwisch.

Die Esel von Heike Langerwisch brauchen ihre Kuscheleinheiten. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für die Besucher des Eselhofes bietet Heike Langerwisch Tageswanderungen bis zu vier Stunden an. Hier können Einzelpersonen oder kleine Gruppen auch ihren Eselführerschein machen. Auch Eselwanderung mit einer Kräuterfrau oder zu bestimmten Wald- und Naturthemen kann man bei Heike Langerwisch buchen.

Wer dem Alltagsstress etwas länger entfliehen will, kann das auch eine Woche lang auf dem Eselhof tun. „Wir haben viele spannende Angebote. Viele der Gäste helfen auch bei den Eseln mit. Esel wollen bewegt und bespielt werden. Sie mögen Kuscheleinheiten. Wichtig ist es aber, erst einmal das Vertrauen der Tiere zu gewinnen. Die beiden Mädels Debbie und Julchen sind da etwas zurückhaltender. Die beiden Jungs Walter und Jonny sind schon etwas draufgängerischer.“

„Esel sind sehr sensible Tiere. Deshalb können sie auch Menschen mit Besonderheiten oder Beeinträchtigungen bei der Bewältigung verschiedener Probleme helfen. So erlangen diese Menschen durch den Umgang mit den Eseln wieder neues Selbstvertrauen und entwickeln auch wieder mehr Lebensfreude. Deshalb biete ich auch eine tiergestützte Therapie mit den Eseln an“, erzählt die Sozialtherapeutin.

Die Esel von Heike Langerwisch haben viele Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Quelle: Jürgen Ohlwein

Für die Esel ist Heike Langerwisch ein Glücksfall. Auf den zwei Koppeln mit Offenstall und einem Spielplatz direkt am Garten haben die Tiere viel Auslauf und Möglichkeiten, sich mit Bällen und anderen Spielgeräten zu beschäftigen.

Da Heike Langerwisch ihre Arbeitszeit so gelegt hat, dass sie ab Freitag ein verlängertes Wochenende hat, hat sie von Freitag bis Sonntag Zeit, sich ausgiebig mit den Tieren zu beschäftigen und die Angebote des Eslehofes zu realisieren.

Übrigens ist an dem Klischee vom lahmen, dummen, sturen Esel gar nichts dran, verrät uns Heike Langerwisch. „Esel sind weder dumm noch stur. Die Langohren sind eigentlich nur auf Sicherheit bedacht. In ungewohnten Situationen sind sie halt vorsichtig und bleiben stehen. Wenn der Esel stehen bleibt, gebe ich ihm die Zeit, sich alles genau anzuschauen und die Situation zu erfassen.“

Esel sind zwar nicht stur aber frech sind sie schon. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ein Eselhof macht Arbeit. Deshalb freut sich Heike Langerwisch über Menschen, die ihr ehrenamtlich bei den Tieren helfen möchten. „Sie können auch gern eine Patenschaft für ein Tier übernehmen.“

„Mit meinen Eseln möchte ich dazu beitragen, dass Menschen ihre Lebensqualität neu definieren und dadurch mehr Freude in die Herzen der Menschen bringen“, so Heike Langerwisch.

www.eselhof-wolsier.de

Von Jürgen Ohlwein