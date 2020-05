Verein Heimatmuseum: Stadt zahlt Miete für Ausstellungsräume weiter

Rathenow

Es gibt zwischen all den coronabedingten Hiobsbotschaften dieser Tage auch noch gute Nachrichten. Eine erreichte Peter Dietze am Mittwochabend. Da erfuhr der Vorsitzende des Fördervereins Heimatmuseum, dass die Rathenower Stadtverordneten in ihrer Sitzung beschlossen hatten, die Miete für die Ausstellungsräume des Vereins in der Berliner Straße drei weitere Jahre lang zu übernehmen.

Im April des Jahres 2018 war in dem leer stehenden Ladenlokal in der Berliner Straße 80 eine Ausstellung zur Stadtgeschichte eröffnet worden. Nach langer Suche hatte der im Jahr 2009 gegründete Förderverein endlich einen Ort gefunden, um seine Ausstellungsstücke zu präsentieren.

Entscheidung der Stadt

Weil der Verein nicht über große finanzielle Reserven verfügt, hatte die Stadt Rathenow sich bereit erklärt, die Miete für die Räume in Höhe von 7500 Euro pro Jahr bis Ende 2020 zu übernehmen. Nach einem Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Anfang April habe die Stadt sich nun dazu entschlossen, ab dem Jahr 2021 die Anteilsfinanzierung in Höhe von 7500 Euro fortzusetzen, so Bürgermeister Seeger. Der entsprechende Beschluss wurde von den Stadtverordneten ohne Gegenstimme verabschiedet.

Planungssicherheit für die nächsten Jahre

„Das ist eine tolle Ermutigung“, sagt Peter Dietze. Der Beschluss gebe dem Verein eine große Planungssicherheit für weitere Vorhaben. Dafür danke er den Stadtverordneten und der Verwaltung.

„Wir haben in den ersten drei Jahren bewiesen, dass die Rathenowerinnen und Rathenower an ihrer Stadtgeschichte interessiert sind“, so Dietze weiter. Aber nicht nur die Einheimischen, auch Touristen hätten reges Interesse an der Ausstellung gezeigt. Von der Eröffnung im April 2018 bis zum 15. März dieses Jahres – an diesem Tag musste die Ausstellung wegen der Coronakrise geschlossen werden –hätten rund 1800 Menschen die Ausstellung besucht.

„Für uns ist dieser Beschluss der Stadtverordneten Auftrag und Verpflichtung, die Ausstellung noch interessanter und vielseitiger zu gestalten“, so der Vereinsvorsitzende. Es gebe bereits dazu bereits einige Ideen.

Platz für Wechselausstellungen

Neben einer festen Ausstellung, die das Werden der Stadt Rathenow anhand von beispielhaften Exponaten vor Augen führt, steht ein Teil der Räumlichkeiten für Wechselausstellungen zur Verfügung.

Bislang erhielten Besucher Einblick die Geschichte der Rathenower Feuerwehr und erfuhren Wissenswertes über Bismarck und sein Wirken in im Havelland. Die Geschichte des Offizierscasinos war ebenso Thema einer Ausstellung wie das Wirken der Zietenhusaren, die das Leben der Stadt über einen langen Zeitraum prägten.

Jahngymnasiasten forschen in den Ausstellungsräumen zur Rathenower Stadtgeschichte. Quelle: Markus Kniebeler

Auch in den kommenden Jahren soll es temporäre Ausstellungen zu ausgewählten Themen der Rathenower Stadtgeschichte geben. Unter anderem haben Schüler des Jahngymnasiums Präsentationen vorbereitet, die wegen der Corona-Krise auf Eis gelegt werden mussten.

Die Zusammenarbeit mit Schülern soll weiterhin ein fester Bestandteil der Vereinsarbeit bleiben. Durch die Zusage der Stadt sei man nun in der glücklichen Lage, Projekte nun langfristig zu planen, so Dietze. „Wir werden die Räume schon mit Leben füllen“, verspricht er. An Plänen und Ideen herrsche jedenfalls kein Mangel.

Von Markus Kniebeler