Heimatverein legt geschichtliche Broschüre vor

Mit der 200-jährigen Entwicklung nach dem verheerenden Dorfbrand von Steckelsdorf 1819 beschäftigt sich die durch den Heimatverein Steckelsdorf neu herausgebrachte Broschüre „’200 Jahre’ Der Wiederaufbau von Steckelsdorf. Wie der Brand am 6. Mai 1819 alles veränderte“. Auf 74 Seiten wird die Geschichte des 2004 nach Rathenow eingemeindeten Dorfes neu aufgearbeitet. Die Kurzchronik basiert auf der 2001 zusammengestellten Dorf-Chronik.

Einzelne Kapitel wie der Dorfbrand, die zwei ehemaligen Mühlen, die Sage vom Kobold der Mühle, das Leben der Kirchgemeinde, die Entwicklung der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Zeit des Zweiten Weltkriegs werden mit Fotos und alten Dokumenten reich bebildert.

Am 6. Mai 1819 um 3 Uhr nachmittags wurden die nahezu alle auf den Feldern arbeitenden Steckelsdorfer durch das Läuten der Sturmglocke der Kirche aufgeschreckt. Das in der Brandweinbrennerei des Bauern Bernhard Christian Gebhardt entstandene Feuer breitete sich, auf Grund fehlender Hilfe, schnell im gesamten Dorf, mit den Stroh gedeckten Fachwerkhäusern, aus.

Fünf Einwohner starben

Das gesamte Dorf, samt Kirche und Schule, brannte nieder. Nur das bereits auf dem Berg nach Schollene liegende Müller- und Hirtenhaus sowie die Anwesen Wulsch und Paproth wurden verschont. Drei Einwohner starben und in der Folge zwei weitere.

Nach einem Hilfsaufruf in der Zeitung wurde das Dorf noch zum großen Teil bereits 1819 wieder aufgebaut. Am 17. November 1822 wurde die neu errichtete Dorfkirche eingeweiht. Die Bauern Gebhardt, Bölker und Ludwig errichteten ihre Höfe neu außerhalb Steckelsdorfs, inmitten ihrer Ländereien. So entstanden die Siedlungen Gebhardtshof (später „Neue Schleuse“, heute Rathenow-West), Bölkershof und Ludwigslust. Bereits 1824 lebten in Steckelsdorf wieder 110 Familien mit 580 Personen, davon 454 im Dorf, 98 in Ebelgünde und 23 auf dem Magazin. 2018 zählte der Ortsteil 741 Einwohner.

Geschichten im „Erzählcafé“

Die vor Jahren verstorbene Christine Füßler begann sich intensiver mit der Dorfgeschichte auseinander zu setzen. Die Heimatvereinsmitglieder Eileen Oswald, Bettina Deichsel und Jessica Lorenz forschten für die neue Kurzchronik in Archiven, trugen Dokumente zusammen. Im regelmäßigen „Erzählcafé“ berichten immer wieder ältere Steckelsdorfer einzelne erlebte Kapitel aus der Geschichte ihre Heimatortes. #

„Unser Heimatverein organisiert regelmäßige Veranstaltungen wie Dorffest, Maibaumaufstellen, Weihnachts- und Trödelmarkt, das erstmals kürzlich gefeierte Mühlenfest“, sagt Michaela Kierschnicki. „Auch werden wir uns künftig mit weiteren Kapiteln der Dorfgeschichte beschäftigen.“ Der am 27. Mai 2004 gegründete Heimatverein hat es sich auf die Fahnen geschrieben, die Verbundenheit der Steckelsdorfer mit ihrem Ort zu fördern und die Geschichte des Ortes zu erforschen und Traditionen zu erhalten oder neu zu beleben.

Neuer Schwung im Verein

Mit der Wahl eines neuen Vorstandes, nachdem einige Vereinsmitglieder sich im letzten Jahr zurückzogen, bekam der Heimatverein wieder Schwung. Mit rund 20 neu gewonnenen Steckelsdorfern konnte die Mitgliederzahl des Vereins auf 62 erhöht werden. Als Vorsitzende wurde Michaela Kierschniki, und Mario Friedrich als Stellvertreter, gewählt. Die Broschüre „200 Jahre – Der Wiederaufbau von Steckelsdorf. Wie der Brand am 6. Mai 1819 alles veränderte“ ist in der Rathenower Buchhandlung Tieke sowie im Friseurgeschäft Kierschnicki, Buckower Weg 11a, Steckelsdorf, erhältlich..

