Helikopter auf dem Klietzer Truppenübungsplatz

Klietz

Der Truppenübungsplatz Klietz ist normalerweise das Revier von Pionieren oder Panzertruppen, die hier ihre Fertigkeiten vervollkommnen. Doch in diesen Tagen wurden immer wieder Hubschrauber über dem Areal gesichtet. Und zwar in geballter Form.

Grund für den ungewöhnlichen Flugverkehr ist die internationale Übung „Green Griffin“ (Grüner Greif), an der neben deutschen Soldaten auch Streitkräfte aus den USA, den Niederlanden und Rumänien teilnehmen. Am vergangenen Montag hat die Übung nach Auskunft von Hauptmann Patrick Becker, in Klietz verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, begonnen. Am Freitag wird sie beendet.

Die Hubschrauber werden in Klietz auch betankt. Quelle: Bundeswehr

Insgesamt 3000 Soldaten mit 450 Fahrzeugen und 30 Hubschraubern waren Becker zufolge an der Übung beteiligt, in die auch die Truppenübungsplätze Lehnin und Altengrabow einbezogen waren. Auf dem Klietzer Gelände sei ein Feldflugplatz eingerichtet worden, auf dem die Hubschrauber landeten, um zu tanken und Material/Personal aufzunehmen. In dem Szenario der Übung ging es für die Hubschrauberbesatzungen vom Klietzer Feldflugplatz weiter in die Einsatzgebiete Altengrabow und Lehnin.

Black Hawks im Einsatz

In Klietz kamen Becker zufolge unter anderem die Transporthubschrauber „CH 47 Chinook“ und „UH 60 Black Hawk“ sowie AH 64 Apache-Kampfhubschrauber zum Einsatz. Trainiert wurde der Aufbau und Betrieb eines Feldflugplatzes mit Betankungsstation und dessen Bewachung. Ziel der Großübung ist es nach Auskunft Beckers, die Zusammenarbeit der verschiedenen Truppen zu perfektionieren.

Von Markus Kniebeler