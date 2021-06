Garlitz

Als zweiter Sieger des Kirchturmspitzen-Quiz wurde Henry Kilian aus Garlitz ermittelt. Auch ihn hat die MAZ besucht und ein kleines Präsent vorbeigebracht. Er hat sich über ein Buch freuen dürfen. Seinen Tipp hatte er noch ganz altmodisch mit einer Postkarte an die MAZ-Redaktion geschickt.

„Ich habe das Kirchturm-Quiz in der MAZ gesehen und gedacht, da muss ich als jemand, der sich mit alten Kirchen beschäftigt, mitmachen. Obwohl ich mich sehr gut auskenne, war das Quiz nicht leicht. Sechs Kirchturmspitzen habe ich sofort erkannt. Die anderen sechs Turmspitzen habe mit Fotos im Internet verglichen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Henry Kilian.

Henry Kilian ist vor 16 Jahren aus Berlin nach Garlitz gezogen und hat sich in das Dorfleben sehr aktiv eingebracht. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt alten Gebäuden – und vor allem alten Kirchen. Der 61-jährige ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger ist Mitglied im Förderverein „Wallfahrtskirche zu Buckow“ und bietet Führungen durch und um die Kirche Buckow an.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die in gotischer Bauart erbaute Kirche zog mich sofort in ihren Bann. Sie war leider nicht mit bei dem Quiz dabei. Ihre Besonderheit – der Fisch auf der Turmspitze – wäre vielleicht auch zu einfach zu erkennen gewesen. Schließlich war die Wallfahrtskirche Buckow mit ihrem charakteristischen Turm schon oft in der Zeitung“, erzählt Henry Kilian.

„Ich würde mir wünschen, dass noch mehr solcher Aktionen in der Zeitung stattfinden. Zum Beispiel mit Fotos aus dem Inneren der Kirchen, von alten Dorfgebäuden oder alten versteckten Denkmälern. Gerade in Coronazeiten, wo die Menschen ihr Dorf und die Umgebung wiederentdecken, habe das seinen Reiz“, so Henry Kilian weiter.

Henry Kilian liest jeden Tag die MAZ. Er hat sie abonniert. „Eigentlich wollte ich auf das E-Paper umsteigen. Aber ich habe lieber beim Lesen etwas in der Hand. Da bin ich vielleicht noch etwas Old School. Deshalb habe ich auch eine Postkarte geschrieben. Auch meinen Söhnen schicke ich hin und wieder eine Postkarte. Das ist persönlicher als eine WhatsApp Nachricht“, erzählt Henry Kilian.

„Über das Buch habe ich mich sehr gefreut. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich gewinne. Mir ging es eigentlich um den Spaß. Und den hatte ich auf jeden Fall. Ich möchte mich bei der MAZ bedanken und hoffe auf noch mehr solch toller Aktionen“, erklärt Henry Kilian abschließend.

Von Jürgen Ohlwein