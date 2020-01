Hightech in der Schusterwerkstatt

Rathenow

Das Schuhmacherhandwerk zählt zu den ältesten der Welt. Über Jahrhunderte hinweg hat sich am Fertigungsprozess wenig geändert: Zuerst wird ein Leisten hergestellt (früher aus Holz, später aus Kunststoff). Um dieses Modell des jeweiligen Fußes wird dann der Schuh geformt. Dass es zur Herstellung eines passgenauen Schuhs wichtig ist, den Leisten so exakt wie möglich zu gestalten, liegt auf der Hand.

Leisten-Fertigung revolutioniert

Bis zum vergangen Jahr hat auch der Rathenower Orthopädieschuhmachermeister Tino Wachowiak seine Maßschuhe auf diese Art und Weise hergestellt. Doch seit dem Herbst hat sich der Fertigungsprozess in seiner Werkstatt – man kann es nicht anders sagen – revolutioniert.

Tino Wachowiak vor dem 3D-Drucker. Quelle: Markus Kniebeler

Der Grund dafür steht im Vorraum der Werkstatt und sieht entfernt aus wie ein Kühlschrank. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass sich hinter der gläsernen Tür keine Frischwaren befinden, sondern ein High-Tech-Gerät der neuesten Generation.

Tino Wachowiak ist einer der ersten Maßschuhmacher im Land Brandenburg, der mit einem 3D-Drucker arbeitet. Dieser Drucker hat die Herstellung des Leistens übernommen – und das macht er so schnell und so genau, dass Wachowiak jetzt noch vor Begeisterung strahlt, obwohl der Drucker bereits seit einem Vierteljahr in Betrieb ist.

Zum Drucker gehört ein 3D-Scanner. Auf den setzt der Kunde seinen Fuß. Binnen kürzester Zeit ist dieser vermessen. Automatisch werden die Daten dann an den Drucker geschickt.

Zuerst entsteht ein Probeschuh

Gedruckt wird nicht sofort der massive Leisten. Zuerst entsteht ein Probeschuh aus Kunststoff. Zwei Stunden dauert das. In diesen schlüpft dann der Kunde. Drückt es irgendwo, hat Wachowiak die Möglichkeit, die Parameter noch einmal zu verändern. Passt alles, kann der Leisten-Druck gestartet werden. Wegen dieser Anprobe geht die Fehlerquote bei der Herstellung des Leistens gegen Null. Und damit vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuh später perfekt sitzt.

Links ein Kunststoff-Leisten aus dem Drucker, rechts ein herkömmliches Modell aus Holz. Quelle: Markus Kniebeler

Der 3-D-Druck des Leistens dauert dann pro Paar zwischen 45 und 60 Stunden. „So schnell haben wir das früher nicht hinbekommen“, sagt Wachowiak. Und vor allem seien die auf herkömmlichen Leisten gefertigten Schuhe nicht so passgenau gewesen, wie es heute der Fall ist. „Es musste immer noch nachgearbeitet werden“, sagt der Schuhmachermeister, der erst Jahre lang als Angestellter gearbeitet hat, bevor er im Mai 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte.

Schuhherstellung bleibt Handarbeit

So futuristisch die Produktion des Leistens ist: die Herstellung des Schuhs ist immer noch Handarbeit – und wird es auch bleiben. Obwohl Wachowiak auch bei diesem Arbeitsschritt moderne Technik einsetzt: Das Leder für die Maßschuhe muss nicht mehr per Hand zurecht geschnitten werden. Diese Arbeit übernimmt seit dem vergangenen Sommer ein Laserschneider, bei dem die Fehler- und Ausschussquote – wenn er denn richtig programmiert wird – gegen Null geht.

Das Leder für die Maßschuhe wird in einem Laserschneider zurecht geschnitten. Quelle: Markus Kniebeler

„Die neue Technik ermöglicht es uns, erheblich schneller und präziser zu arbeiten“, sagt Wachowiak. Außerdem schone sie die Gesundheit. Denn den schädlichen Staub, der früher bei der Bearbeitung der Holz- und Kunststoffleisten angefallen sei, gebe es jetzt nicht mehr.

Neues Personal

Wer nun vermutet, dass durch die Technik in der Schuhmacherwerkstatt Arbeitsplätze wegfallen, der irrt. Im Januar wird Wachowiak, der bislang drei Mitarbeiter beschäftigt, einen weiteren einstellen. Und ab dem Sommer will er erstmals einen Auszubildenden in die Geheimnisse des Maßschuhmachens einführen.

Dass die Anschaffung der neuen Technik nicht umsonst zu haben ist, versteht sich von selbst. Rund 30 000 Euro hat der 3D-Drucker gekostet. Hinzu kommt der Scanner für rund 12 000 Euro. Und die Spezialsoftware schlägt mit 8 000 Euro zu Buche.

Investition in die Zukunft

Tino Wachowiak hat die Investition nicht bereut. „Auch im Handwerk muss man mit der Zeit gehen“, sagt er. Wie in anderen Branchen gehe es darum, durch klugen Einsatz der Technik die Arbeit zu erleichtern und zu verbessern. Davon profitierten Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen.

Übrigens hat sich der 3-D-Drucker in Wachowiaks Werkstatt in der Wilhelm-von-Leibniz-Straße seit der Inbetriebnahme im September zu einem echten Hingucker entwickelt. Kunden stehen manchmal minutenlang vor der Scheibe, um zu verfolgen, wie von Zauberhand ein Fußmodell heranwächst. So etwas haben sie – wenn überhaupt – höchstens im Fernsehen schon einmal gesehen.

Von Markus Kniebeler