Rathenow

Die Betroffenen finden nur noch schwer Worte, um ihre Gefühle zu beschreiben. Zum dritten Mal innerhalb von wenigen Tagen sind die frischen Neupflanzungen in den drei Hochbeeten hinter dem Seniorenpflegezentrum am Fontanepark in Rathenow von unbekannten Tätern ausgeräumt worden. Die Bewohner des Hauses ziehen dort im Rahmen ihrer Beschäftigungstherapie Gemüse heran, um es später in der Therapieküche zuzubereiten und zu verzehren.

In der Nacht zum 13. Mai waren die drei Beete erstmals leer geräumt worden. Danach wieder neu bepflanzt, suchten vermutlich die gleichen Täter die Beete in der Nacht zum 20. Mai erneut heim. Man vermutet, dass es in beiden Fällen gegen zwei bis drei Uhr in der Nacht geschehen sein muss. Niemand hat etwas von dem Geschehen beobachtet.

Hier waren die Erdbeerpflanzen. Schildchen und Löcher sind noch da. Quelle: Bernd Geske

Am Mittwoch nun hatte Pflegekraft Susan Huxdorf die drei Hochbeete zum dritten Mal neu bepflanzt. Bereits am Donnerstagmorgen mussten folgende Verluste registriert werden: zehn Erdbeerpflanzen, zweimal Melone, einmal Aubergine, dreimal Gurke und zweimal Paprika.

Auffällig war, dass die sieben jungen Tomatenpflanzen diesmal alle stehen geblieben waren. Das hat möglicherweise daran gelegen, dass einer der Bewohner sie an den Stützspiralen mit Drahtband festgerödelt hat und sie nicht leicht und schnell zu stehlen waren. Es ist aber auch denkbar, dass der oder die Täter nach den ersten beiden Raubzügen schon genug Tomatenpflanzen haben.

Die Tomatenpflanzen haben die Täter nicht mitgenommen, vielleicht weil sie festgebunden waren. Quelle: Bernd Geske

Daniel Keip von der Polizeidirektion West bestätigt, dass drei Anzeigen aufgenommen worden sind. Man gehe davon aus, dass zwischen den drei Taten ein Zusammenhang besteht. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen übernommen, aber bislang gebe es keine Hinweise. Viel schlimmer als der materielle Schaden, sagt Daniel Keip, sei die menschliche Enttäuschung der Bewohner. Die Polizei werde versuchen, so schnell wie möglich die Täter zu ermitteln. Selbstverständlich nehme man gern Hinweisen aus der Bevölkerung auf, die von jeder Dienststelle entgegen genommen werden.

Schwester Susan Huxdorf hat angekündigt, die drei Beete umgehend wieder neu zu bepflanzen. Andreas Zikofsky, Leiter des Seniorenpflegezentrums, bekräftigt, man habe nicht vor, die Hochbeete aufzugeben.

Da befand sich eine Gurkenpflanze. Quelle: Bernd Geske

Für Freitag werden drei Schilder erwartet, die auf die Videoüberwachung hinweisen. Die werden aus rechtlichen Gründen gebraucht, um mögliche Aufnahmen auch verwenden zu dürfen. Eine Tür im rückwärtigen Zaun, die bislang immer offen war, soll ab sofort um 20 Uhr am Abend abgeschlossen werden.

Von Bernd Geske