Hohe Auszeichnung für Rayk Sommer aus Rathenow – er erhält die Medaille des Landtages

Rathenow

Ehre für Rayk Sommer aus Rathenow: Der Landtag Brandenburg hat im Rahmen einer Festveranstaltung im Plenarsaal des Landtages 14 Brandenburgerinnen und Brandenburger für ihre Verdienste um das Gemeinwesen mit der Medaille des Landtages geehrt.

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) dankte den Engagierten für ihren Einsatz: „Ohne Ihre freiwillige Arbeit, ohne Menschen wie Sie, wäre Brandenburg heute nicht, was es ist: ein lebens- und liebenswertes Land, das sich in den vergangenen Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat.“

Die Landtagspräsidentin und weitere Abgeordnete der sechs im Landtag vertretenen Fraktionen ehrten die Medaillenträgerinnen und -träger in kurzen Ansprachen.

Präsidium des Landtags entscheidet mit Zwei-Drittel-Mehrheit

Die 14 Ausgezeichneten haben sich in besonderer Weise um das Gemeinwesen verdient gemacht. Sie engagieren sich beispielsweise in ihrer Gemeinde oder Region, im sozialen Bereich, in Kunst und Kultur oder im Sport. Die Vorschläge für die Ehrungen haben die Fraktionen und Präsidiumsmitglieder des Landtages eingereicht. Das Präsidium hat mit Zwei-Drittel-Mehrheit darüber entschieden, welche der vorgeschlagenen Personen die Medaille in diesem Jahr erhalten.

Rayk Sommer ist Notfallsanitäter und die Rettungstaucherstaffel Havelland.

