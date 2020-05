Rathenow

Zu einem nächtlichen Einsatz im Süden der Stadt wurden Einsatzkräfte der Rathenower Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 3 Uhr alarmiert. Gemeldet worden war ein Schuppenbrand im Ernst-Haeckel-Weg.

„Als wir am Ort eintrafen, stand der drei mal drei Meter große Schuppen, in dem Holz gelagert war, bereits komplett in Flammen“, sagt Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig. Da sei nichts mehr zu retten gewesen.

17 Feuerwehrleute im Einsatz

17 Einsatzkräften der Rathenower Feuerwehr gelang es, ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Das nächst stehende, rund 30 Meter entfernte Wohnhaus, sei zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Lediglich eine Birke in unmittelbarer Nähe des Schuppens sei in Mitleidenschaft geraten.

Der Feuerwehreinsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Quelle: Kay Harzmann

„Durch den Regen am Vortag war die Wiese, auf der der Schuppen stand, relativ nass“, so Lienig. Das habe die Eindämmung des Feuers erleichtert. „Nach anderthalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.“

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Brandstiftung kann einer ersten Einschätzung der Experten zufolge nicht ausgeschlossen werden.

Von Markus Kniebeler