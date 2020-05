Hotel Fürstenhof öffnet wieder für Touristen

Rathenow

Man hört ein Klappern, Schieben und Schaffen, dass es nach den langen Wochen der Ruhe nur so eine Freude ist. Das Hotel Fürstenhof in Rathenow bereitet sich darauf vor, am nächsten Montag wieder voll den Betrieb aufzunehmen. Nach der Corona bedingten Schließung dürfen dann alle Hotels im Land Brandenburg wieder öffnen.

Der Branchenverband Dehoga hat die Vorgaben heraus geschickt, die zu beachten sind, um die Infektionsgefahr auf ein Minimum zu verringern. Im großen Frühstücksraum wird die Zahl der Plätze von 48 auf 24 sinken, sagt Hotel-Chefin Kathleen Boye. Im kleinen Frühstücksraum nimmt die Zahl der Plätze von 30 auf 16 ab. Aber grundsätzlich sei die Reduzierung der Sitzgelegenheiten kein Problem.

Anzeige

Das Hotel Fürstenhof ist ein traditionsreiches Haus. Quelle: Bernd Geske

Weitere MAZ+ Artikel

Das Hotel darf ab Montag all seine 48 Zimmer mit den insgesamt 83 Betten so komplett vermieten, wie es vor Corona war. Am 20. März hatte das Haus den Betrieb eingestellt, nachdem die Eindämmungsverordnung herausgegeben wurde. Am 20. April ging es in eine Art „Sparbetrieb“. Erlaubt war, dass Monteure und andere Leute mit beruflichen Verpflichtungen in Hotels wohnen durften.

In der ersten Woche hatte der Fürstenhof noch 20 Gäste, blickt Kathleen Boye zurück. Seit Anfang Mai ist diese Menge auf drei bis vier Gäste zurück gegangen.

Von den sieben Festangestellten, die zu Beginn der Schließung auf Kurzarbeit gesetzt wurden, hatte das nur jeweils 15 Wochenstunden Arbeit für eine Kraft an der Rezeption und ein Zimmermädchen ergeben. Frühstücksbuffets waren untersagt, das Hotel packte für seine Gäste Lunchpakete.

Hotelchefin Kathleen Boye. Quelle: Bernd Geske

Das Büffet wird es ab Montag wieder geben. Die Gäste dürfen sich aber nichts davon nehmen. Vielmehr werden die gewünschten Speisen auf einen Teller gelegt und übergeben. Ein Bedienen an den Tischen wäre aus personellen Gründen kaum zu schaffen gewesen.

Die Schließung seit 20. März hat dem Hotel im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres einen Umsatzverlust von 90 Prozent eingebracht, sagt Chefin Boye. Das sei zu verkraften, denn: „Das Hotel hat Rücklagen, es hat nie die Frage im Raum gestanden, ob wir schließen müssen.“ Klar sei aber, dass 2020 ein sehr umsatzschwaches Jahr werden wird. Für Montag haben bislang erst vier Gäste reserviert. Für das darauf folgende Pfingstwochenende haben aber schon 20 Gäste Zimmer bestellt.

„Das Wetter wird gut“, sagt Boye. „Traditionell haben wir immer viele Fahrradtouristen hier.“ Sie geht davon aus, dass zu Pfingsten noch deutlich mehr Leute kommen.

Für den ganzen Juni hat ein großes Rathenower Unternehmen Zimmer für acht Gäste übers Wochenende bestellt. Reservierungen gibt es sonst für den Monat bis jetzt eher wenig. 2019 war für das Hotel Fürstenhof ein sehr gutes Jahr. In den Sommermonaten lag die Bettenauslastung bei 70 bis 80 Prozent.

„Wir sind froh, dass wir ab Montag wieder voll starten können“, blickt Kathleen Boye voraus. „Das gesamte Team wird wieder da sein.“

Von Bernd Geske