Hunderte Solarplatten in Rathenow gestohlen

Rathenow

Zu einem regelrechten Beutezug ist es am Wochenende im Gewerbegebiet Am Heidefeld in Rathenow gekommen. Einbrecher erbeuteten mehrere hundert Solarplatten im Wert einer sechsstelligen Summe. Das teilte am Montag Martin Schreiber vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Havelland mit. Die Tat ereignete sich irgendwann zwischen Samstag und Montagmorgen.

Die unbekannten Täter drangen in ein umzäuntes Gelände ein, indem sie zunächst ein Zaunfeld auftrennten und dann noch ein Tor aufbrachen. Dann fuhren sie offenbar mit einem Lastwagen auf das Gelände und luden die Solarplatten auf. Zudem stahlen die Täter sogenannte Wechselrichter und weiteres Zubehör.

Food-Energy-Halle in Bau

Das Diebesgut gehört zur im Bau befindlichen Food-Energy-Halle, die schräg gegenüber der Biogasanlage errichtet wird. In dem mit Solarenergie betriebenen Testzentrum, das von der Firma Alensys konzipiert wurde, soll nach der Fertigstellung erforscht werden, wie Gemüsepflanzen und Heilkräuter ökologisch und effizient gezüchtet werden können.

Sven Eppinger, Geschäftsführer der Biogasanlage Green Gas, von der das künftige Forschungszentrum betrieben wird, wollte am Montag noch nichts zu dem Vorfall sagen. „Solange die Ermittlungen andauern, werde ich mich nicht zu dem Geschehen äußern“, sagte er auf MAZ-Anfrage.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls. Sie ruft Zeugen dazu auf, sich zu melden. Sie fragt: „Wer am Wochenende Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich unter 0 33 22 / 275-0 bei der Polizeiinspektion Havelland oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.“ Zeugen können auch über das Hinweisformular der Polizei Brandenburg im Internet unter www.polizei.brandenburg.de. Angaben machen.

Von Markus Kniebeler