Rathenow

In Zeiten der Corona-Krise, in der persönliche Kontakte so weit wie möglich vermindert werden sollen, geht das Regionalcenter Brandenburg an der Havel/ Havelland der Industrie- und Handelskammer ( IHK) neue Wege, um etwas für seine Mitglieder zu tun. Am Dienstag, 26. Mai, soll es von 10 bis 11 Uhr zum ersten Mal ein IHK-Webinar geben.

Das Thema ist natürlich den Problemen der Unternehmen vor dem Hintergrund von Corona gewidmet, es lautet „Mit dem Steuerberater durch die Krise“.

Anzeige

Regelmäßig Seminare

„Wir bieten sonst unseren Unternehmen regelmäßig Seminare zu interessanten Themen an“, erklärt Leona Heymann, Leiterin des IHK-Regionalcenters. Bislang sei dazu immer die persönliche Anwesenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Voraussetzung gewesen.

Weitere MAZ+ Artikel

Mit dem erstmals angebotenen Webinar solle nun ein neuer Weg ausprobiert werden. Es werde sicher der Auftakt zu weiteren Veranstaltungen dieser Art sein. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssten dazu nicht vor Ort sein. Vorherige Anmeldung ist aber erforderlich.

Sehr viele betroffen

Das Thema „Mit dem Steuerberater durch die Krise“ sei gewählt worden, erklärt Leona Heymann, weil es in der Corona-Zeit die meisten Mitglieder betrifft. Steuerberater würden erklären, wie man am besten Steuern sparen kann und welche Soforthilfen oder Fördermittel zu bekommen sind.

Es gehe jetzt darum, kurz- und mittelfristig Abläufe, Arbeitsweisen und Prozesse in Unternehmen zu überdenken und krisenfest zu machen, sagt Leona Heymann. Gemeinsam mit einem Steuerberater wolle das Webinar dazu inspirieren, sich den neuen Herausforderungen wie Umsatzeinbußen und Kostendruck zu stellen und „die neue digitale Prozesslandschaft für sich zu erobern“. Im Mittelpunkt stehen der Aufbau und die Nutzung digitaler Prozesse, zum Beispiel elektronische Rechnungslegung und Lohnabrechnung.

IHK-Regionalcenter Brandenburg a.d.H./ Havelland: Telefon 03381/ 52 910. Anmeldung auch über diesen Link: IHK-Webinar „ Krise“

Von Bernd Geske