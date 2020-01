Rathenow

Seit einem Monat hält der Interregio von Berlin nach Hamburg nicht mehr in Rathenow. Die Entscheidung der DB Regio AG den Halt zu streichen, löst nicht nur in der Bevölkerung Enttäuschung aus. Auch von Seiten des Landkreises Havelland wird die Entscheidung bedauert. Wie Kreissprecher Norman Giese mitteilt, lagen der Kreisverwaltung zu dieser Entscheidung Im Vorfeld keine Informationen vor.

„Da die DB Regio AG den IRE Berlin-Hamburg eigenwirtschaftlich betreibt, hat der Landkreis Havelland keinen direkten Einfluss auf die Gestaltung des Angebotes. Wir würden es jedoch begrüßen, wenn der Halt am Bahnhof Rathenow in Zukunft wieder in den Fahrplan des IRE Berlin-Hamburg aufgenommen werden sollte“, erklärt Giese. Der Landrat werde sich deshalb an die DB Regio AG wenden und sich für die Wiedereinführung des IRE-Halts in Rathenow einsetzen.

Auch in sozialen Netzwerken diskutierten Havelländer über die Streichung des IRE-Halts in Rathenow. „Sehr schade“, schrieb Michel Meß auf Facebook. Und Cornelia Pietsch kommentierte: „Ich wollte ihn öfter nutzen, nur viel er gerade dann immer aus.“

Kritik an der Bahnverbindung nach Hamburg kommt von Anja Penzold: „Die Uhrzeiten waren für eine sinnvolle Nutzung nicht gegeben. Donnerstag bis Sonntag morgens hin und nur Donnerstag und Freitag zurück um 17 Uhr. Alle anderen Verbindungen hielten nicht in Rathenow. Ein Tages- oder Wochenendausflug war somit nicht möglich.“

