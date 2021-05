Stölln

Eigentlich fängt die Geschichte von Ilona Dahlmann ganz anders an als wie sie sich später entwickelt hat. Als die IL 62 Lady Agnes auf dem Gollenberg gelandet war, zog es immer mehr Schaulustige Touristen auf den Gollenberg. Da kam Ilona Dahlmann auf die Idee, einen Souvenirladen zu eröffnen.

„Viele Ehepaare kamen nach Stölln. Die Männer bestaunten das Flugzeug und die Frauen langweilten sich. Da kam mir der Gedanke, einen Souvenirshop zu eröffnen. So konnten die Frauen, solange ihre Männer Flugzeug schauten, in meinen Laden stöbern und sich die Zeit vertreiben. Mein Mann hat 1996 den Laden ausgebaut“, so Ilona Dahlmann.

Das Geschäft lief eigentlich recht gut. Aber viele der Gäste wollten auch mal in Ruhe Rast machen. „Immer öfter kam die Nachfrage nach einem kleinen Snack, Kaffee und Kuchen. Also habe ich zusätzlich zum Souvenirladen Gastronomie angeboten. Ich erinnere mich noch als das legendäre Shiva-Moon-Festival auf dem Gollenberg Einzug hielt. Da haben wir schon mal 60 Personen mit Frühstück versorgt“, so Ilona Dahlmann.

Viele prominente Gäste besuchten Ilona Dahlmann in ihrer kleinen Gastronomie. Stolz zeigt die 60-jährige das Gästebuch. „Zu unseren Gästen gehörten Inka Bause, Max Raabe oder Christoph M. Orth. Auch DDR-Schauspielerin Jana Mattukat war bei uns zu Gast.“

Aus gesundheitlichen Gründen musste Ilona Dahlmann die Gastronomie 2004 aufgeben. „Ich nahm mir ein Jahr eine Auszeit und das tat mir richtig gut. Danach überlegte ich, was ich von nun tun sollte. Lesen war schon immer meine Leidenschaft. Bücher habe ich schon in meiner Kindheit verschlungen. Meine Eltern konnten gar nicht so schnell neue Bücher besorgen, wie ich sie gelesen habe“, erinnert sich Ilona Dahlmann.

Nach und nach füllten sich die Regale des Souvenirladens mit Büchern. Besonders alte Bücher aus der DDR haben es Ilona Dahlmann angetan.

„Immer öfter fuhr ich auf Trödelmärkte und kehrte mit neuen Büchern zurück nach Hause. Bücher sind ein Kulturgut, das gerettet werden muss. Bücher dürfen nicht vernichtet werden. Am Anfang bekam ich viele Bücher aus der Verwandtschaft“, so die Bücherretterin mit Herz.

Immer mehr Menschen wurden auf die Leidenschaft von Ilona Dahlmann aufmerksam. Die Regale wurden immer voller. Neue Regale mussten her. „Mein Mann hat mir immer neue Regale gebaut. Wenn er mich nach meinen Geburtstags- oder Weihnachtswunsch gefragt hat, habe ich mir ein neues Regal für meine Bücher gewünscht. Das hat sich so etabliert“, erzählt Ilona Dahlmann.

Bevor die Bücher katalogisiert werden kommen sie in die Auffangstation für herrenlose Bücher. Quelle: Jürgen Ohlwein

Es sind oft ältere Menschen die sich aus verschiedenen Gründen von ihren Büchern trennen müssen und nicht wollen, dass die Bücher weggeworfen werden.

„Ich erinnere mich an eine alte Frau, die ihre gesamte Bibliothek nach und nach zu mir gebracht hat. Sie war überglücklich, dass ihre Bücher nun anderen Menschen eine Freude bereiten konnten“, so Ilona Dahlmann.

Die Bücher wurden immer mehr. Ehemann Bernd Dahlmann hatte alle Hände voll zu tun, um neue Regale und Räume für die Bücher zu schaffen. Das größte Problem allerdings war die Katalogisierung der Bücher.

Die gelernte Facharbeiterin für Nachrichtentechnik ließ sich aber nicht entmutigen und ging mit ihrer Leidenschaft ins Internet, wo sie eine geschlossenen Facebookgruppe eröffnete. Hier fand sie viele ehemalige Bibliothekare und Bücherfreunde, die ihr Anliegen „Rettet die Bücher“ unterstützten und nützliche Tipps für ihr Bücher-Antiquariat und zur Katalogisierung der Bücher gaben.

Viele der Mitglieder der Facebookgruppe aus ganz Deutschland und Europa waren auch schon zu Gast in Ilona Dahlmanns Bücher-Antiquariat, das sie „Windlicht“ nennt, und sind Kunden der Buchliebhaberin.

Neben den Büchern rettet Ilona Dahlmann gemeinsam mit ihren Kunden und Facebookfreunden aber auch Tiere. In der Facebookgruppe finden Bücherversteigerungen zugunsten des Tierheims in Rathenow statt.

„Ich versteigere dann Bücher in der Gruppe oder Gruppenmitglieder bieten Bücher zur Versteigerung an. Ein Überbleibsel vom Souvenirladen steht noch vor dem Bücher-Antiquariat. Das Porzellan und anderes was ich aus dieser Vitrine verkaufe, geht ebenfalls als Spende an das Tierheim in Rathenow. So kommen jährlich 1800 bis 2000 Euro an Spenden für das Tierheim zusammen“, so Ilona Dahlmann.

Ein Überbleibsel vom Souvenirladen dessen Verkauf dem Tierheim Rathenow zugute kommt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Neben ihrer Leidenschaft des Lesens hat Ilona Dahlmann auch das Schreiben für sich entdeckt. „Damit die Leute wissen, jetzt habe ich Feierabend und bin raus, habe ich jeden Abend einen Gutenachtgruß geschrieben. Das kam bei den Mitgliedern der Facebookgruppe so gut an, dass einer sogar ein Buch daraus gemacht hat“, erzählt Ilona Dahlmann.

Weitere 170 Geschichten über ihre Heimat – das Havelland – und ihre schönsten Ecken hat Ilona Dahlmann ebenfalls zu Papier gebracht.

„Mein Vater, der vor Kurzem verstorben ist, hatte die Diagnose Demenz bekommen. Vor drei Jahren kam er ins Seniorenheim nach Rhinow. Jede freie Minute habe ich genutzt, um mit meinem Vater das Havelland zu bereisen. Wir fuhren an alte Plätze meiner und seiner Kindheit, an die sich mein Vater erinnerte und wir haben viel darüber gesprochen“, so Ilona Dahlmann.

„Das hat meinen Vater fit gehalten und gezeigt, dass man jemanden auch trotz Demenz im Herzen berühren kann. Das waren sehr schöne Tage, die ich mit meinem Vater erlebt und genossen habe. Wir hatten ein richtiges Ritual. Bevor wir auf Abenteuertour gingen, gab es erst einmal Kaffee und eine Zimtschnecke. Die Zimtschnecken von Bäcker Schulze in Rhinow hat mein Vater geliebt“, erzählt Ilona Dahlmann.

Die Reisen mit ihrem Vater sind zwar sehr privat, aber trotzdem denkt Ilona Dahlmann darüber nach, sie zu veröffentlichen. Das kann anderen Menschen zeigen, was man mit dem Herzen bei einem Menschen trotz Demenz erreichen kann.

Für Ilona Dahlmann steht die Rettung von Büchern an erster Stelle. „Bücher sind Kulturgut. Sie gehören nicht vernichtet. Ich wünsche mir viel mehr Möglichkeiten, Bücher zu tauschen. Einige wie die umfunktionierten Telefonzellen gibt es ja schon im Havelland. Diese Idee finde ich persönlich gut. Ich habe auch schon einen alten Kühlschrank gesehen, den man als Büchertauschstelle hergerichtet hat“, so Ilona Dahlmann.

Das Bücher-Antiquariat Windlicht in Stölln am Gollenberg 2. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Bücher, die Ilona Dahlmann verkauft, sind vom Preis her sehr erschwinglich. „Für mich ist es wichtig, dass jeder Mensch sich das Lesen leisten kann. Bücher sollten auch für Hartz-IV-Empfänger und Geringverdiener bezahlbar sein“, so Ilona Dahlmann.

Wie viele Bücher Ilona Dahlberg in ihrem Bücher-Antiquariat hat, mag sie nicht sagen. Es sind sehr, sehr viele! Neben dem Bücher-Antiquariat befinden sich noch eine Auffangstation für herrenlose Bücher und ein Bücherlager. Wer einmal in die Welt der Bücher eintauchen und etwas schmökern möchte, kann das donnerstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr oder nach vorheriger Vereinbarung gern tun.

Von Jürgen Ohlwein