Im Havelland will nur Falkensee mehr Flüchtlinge aufnehmen

Havelland

Die Situation im Lager Moria ist bekannt, den dort lebenden Flüchtlingen geht es seit dem verheerenden Feuer schlecht. Ob unter den nun vorgegebenen Umständen mehr Flüchtlinge aus Moria ins Havelland kommen, ist ungewiss. Einzig aus Falkensee gibt es immer wieder Zeichen, dass man genügend Familien kenne, die Minderjährige aus Moria aufnehmen wollen.

In der Stadt Falkensee hatte es vor einer Ausschusssitzung eine kleine Kundgebung gegeben, bei der gefordert wurde, mehr minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Initiator ist die Falkenseer Willkommensinitiative.

Petition übergeben

Ähnliche Forderungen gab es zu Beginn der Juni-Sitzung des Kreistages, zu der Petition eingereicht wurde, die ebenfalls zusätzliche Anstrengung bei der Flüchtlingsaufnahme verlangte. Dazu hatten sich auch Rathenower Vertreter des Netzwerkes „Partnerschaft für Demokratie“ eingefunden.

Die Petition ist zunächst noch im Petitionsausschuss des Kreistages zu behandeln. Aber die Fraktionen der Partei Bündnis 90/Grüne und Die Linke/Die Partei hatten einen Antrag eingebracht, der ebenfalls das Ziel hatte, mehr Minderjährige ins Havelland zu holen.

Die Landtagsabgeordnete Andrea Johlige ist Sprecherin der Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei. Quelle: Vivien Tharun

„Die Situation für Flüchtlinge in Griechenland ist katastrophal. Zehntausende Menschen harren auf den Inseln unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen aus“, erklärt in dem Zusammenhang Andrea Johlige, Sprecherin der Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei.

Zu dem Zeitpunkt war nicht abzusehen, wie dramatisch sich die Lage nun noch zuspitzt. Rund 4.000 unbegleitete Kinder und Jugendliche, die allein geflohen sind, werden auf Lesbos vermutet. Sie seien Gewalt und sexuellen Übergriffen ausgesetzt. „Diese Situation verletzt in einem massiven, teils lebensbedrohlichen Ausmaß die Rechte der Kinder und Jugendlichen“, heißt es in dem Beschlussantrag.

Fünf bis zehn Personen

Es gab damals Zeichen aus dem Land Brandenburg, Kinder und Jugendliche aus griechischen Lagern aufzunehmen. Dem Landkreis Havelland sollten demnach 2,6 minderjährige Flüchtlinge zugewiesen werden. Die Autoren des Antrages forderten, fünf bis zehn Personen aufzunehmen.

Der Antrag wurde abgelehnt. Landrat Roger Lewandowski macht klar, dass der Kreis so viele Flüchtlinge nehmen werde, wie er auf gesetzlicher Grundlage zugewiesen bekomme. Zudem müsse bei minderjährigen Flüchtlingen eine Pflegefamilie gefunden werden, um die Betroffenen schnell in ein stabiles Umfeld zu bringen. Das sei aber nicht immer einfach.

Landrat Roger Lewandowski. Quelle: Danilo Hafer

In Falkensee geht man damit offensiver um. Inzwischen gibt es ein Schreiben der Stadtverwaltung an den Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler ( CDU). Der soll sich dafür stark machen, dass in Falkensee mehrere minderjährige Flüchtlinge unterkommen.

Aus anderen Städten und Gemeinden des Kreises sind solche Initiativen nicht bekannt.

Von Joachim Wilisch