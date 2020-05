Öffnen unter Auflagen: So lief der Neustart im Havelrestaurant

Rathenow

Große Freude herrscht überall im Land, denn seit Freitag dürfen die Restaurants wieder Gäste bewirten. Die Zeit des allein erlaubten Außer-Haus-Verkaufs ist für die Gaststätten vorbei. Und noch eine gute Nachricht kam quasi über Nacht: Die Hygienevorschriften, um die Corona-Ansteckungsgefahr zu senken, werden deutlich weniger streng sein, als sie bis vor Kurzem noch festgelegt waren.

„Wir hoffen, dass die Gäste jetzt wieder kommen“, sagt John Schach, der Inhaber des Havelrestaurants Schwedendamm in Rathenow. Es sei sehr zu wünschen, dass die schwere Zeit ein Ende hat.

Keine Personalien mehr

Kürzlich noch hatte es geheißen, wer eine Gaststätte besuchen wolle, müsse vorher die Plätze reservieren. Von einer weitreichenden Mund-Nase-Schutz-Pflicht für Personal und Gäste war die Rede. Am Eingang sollten die Besucher ihre Personalien in eine Liste eintragen. All das und noch einiges mehr wird jetzt zur Wiedereröffnung nun doch nicht verlangt.

John Schach atmet auf und sagt: „Das erleichtert uns viele Abläufe und kommt uns auch sonst entgegen. Das Gesamtambiente im Restaurant ist für unsere Gäste nun viel schöner.“ Verlangt wird jetzt nach einer Empfehlung des Dehoga-Verbandes lediglich der Mindestabstand von 1,50 Meter, dass maximal sechs Gäste an einem Tisch sitzen dürfen und dass nicht mehr als zwei Haushalte an einem Tisch vertreten sind.

Acht Wochen geschlossen

Acht Wochen hatte das Havelrestaurant nun geschlossen, blickt John Schach zurück. Immer wieder habe er versucht zu kalkulieren, was er braucht, damit sein Restaurant dieses Jahr überleben kann. Mittlerweile seien all seine Ersparnisse aufgebraucht. Immerhin muss er rund 30.000 Euro pro Monat aufbringen, um seine Kosten zu decken. Nunja: Plätze für 350 Personen in sieben Räumen innen und für 180 Personen draußen – das ist schon ein großes Haus.

Außerdem hatte der Chef die Pension gleich nebenan im vergangenen Jahr komplett umbauen und vergrößern lassen. Auch die Kreditraten müssen natürlich bezahlt werden.

Vor elf Jahren gekommen

Vor elf Jahren hatte er das Havelrestaurant übernommen. Die Anfangsjahre seien nicht leicht gewesen, berichtet er. 2018 und 2019 seien dann die ersten guten Jahre geworden. 2020 habe er richtig durchstarten wollen, da kam Corona. Wichtig zu wissen ist hierbei auch noch, dass er neben dem Havelrestaurant in zwei großen Rathenower Betrieben auch die Kantinen betrieben hat. Die mussten wegen Corona ebenfalls geschlossen werden.

60 Plätze in unterschiedlichen Räumen hat John Schach im Havelrestaurant jetzt Corona-gerecht auf Abstand stellen lassen, das sollte für das A-la-carte-Geschäft reichen. Der Auftakt lief gar nicht so schlecht. Gleich zu Beginn waren Freitagmittag acht Gäste gekommen.

Es geht wieder los. Küchenchef Matthäus Idler würzt die Schnitzel. Quelle: Bernd Geske

Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist aber gar nicht der Gaststättenbetrieb. 80 Prozent seines Umsatzes hat John Schach zuletzt mit der Versorgung von Veranstaltungen gemacht. Hochzeiten, Jubiläen, wichtige öffentliche Feste. Für den jetzigen Sonnabend war beispielsweise eine große Feier der Rathenower Feuerwehr mit 250 Gästen vorgesehen.

All diese Festlichkeiten sind aber wegen Corona nun abgesagt worden. Rund 60 Veranstaltungen sind bislang für das Havelrestaurant aufgelaufen, die ausfallen müssen.

Hoffen auf erste Feiern

„Wir hoffen, dass die ersten Familienfeiern nun bald wieder stattfinden können“, nennt John Schach seinen wichtigsten Wunsch. Die Veranstaltungen würden dringend gebraucht, damit das Unternehmen in der jetzigen Form wirtschaftlich weiter bestehen könne. Was er macht, wenn die Feiern in nächster Zeit nicht gleich wieder in Schwung kommen? Der Chef überlegt kurz und sagt dann: Diesen Gedanken schiebe er erstmal nach hinten.

Von Bernd Geske