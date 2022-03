Nennhausen

Melanie Ladewig leitet seit einem halben Jahr den Jugendclub in Nennhausen. Die Kinder und Jugendlichen treffen sich in der Begegnungsstätte, die sich in einem Gebäude auf dem Schulhof der Grundschule befindet. Hier haben die Jungen und Mädchen einen Bastelraum, ein Zimmer zum Chillen und eine Küche mit Bad zur Verfügung.

Melanie Ladewig ist gelernte Heilerziehungspflegerin. Zuletzt hat sie als Einzelfallbetreuerin in einer Schule in Nauen gearbeitet. Da sie aber durch den Job nur noch wenig Zeit mit ihren beiden eigenen Kindern verbringen konnte, entschloss sie sich, eine andere berufliche Herausforderung zu suchen. „Von einer Lehrerin meiner Kinder habe ich erfahren, dass durch das Amt Nennhausen eine Stelle als Jugendclubleiterin ausgeschrieben wurde. Da habe ich mich gemeldet. Das hat dann auch geklappt“, so Melanie Ladewig.

Die 32-Jährige ist schon von Kindheit an kreativ. Das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen liegt Melanie Ladewig. „Meine Kinder haben schon immer Freunde mit nach Hause gebracht. Da war auch immer etwas los. Ich habe mir dann auch immer etwas Kreatives einfallen lassen, um die Kinder zu beschäftigen. Daher kenne ich auch einige der Kinder, die in den Jugendclub kommen, sehr genau“, erzählt Melanie Ladewig.

Melanie Ladewig ist die Jugendclubleiterin in Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Fasching im Jugendclub Nennhausen

Schon einige tolle Sachen hat sich Melanie Ladewig in dem ersten halben Jahr ausgedacht. So feierten die Kinder am Rosenmontag Fasching. Alle, die kein Kostüm anhatten, wurden von der Jugendclubleiterin geschminkt. „Das Kinderschminken mache ich schon seit meiner Jugend. Ich habe schon Kinder auf verschiedenen Veranstaltungen in der Region geschminkt“, so Melanie Ladewig.

„Bei uns dürfen die Kinder eigene Ideen entwickeln und sich in die Planung der Aktivitäten einbringen.“ Zu Weihnachten bastelten alles gemeinsam Adventskalender. Sehr einfallsreich war die Materialauswahl: Die Kalender bestanden aus Toilettenpapierrollen. Die Kinder und Jugendlichen konnten dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Als Belohnung habe ich dann die Adventskalender gefüllt, sodass die Jugendclubteilnehmer jeden Tag eine Überraschung hatten“, berichtet Melanie Ladewig.

Jugendclub Nennhausen hat drei Tage geöffnet

Der Jugendclub ist im Moment drei Tage die Woche geöffnet. Für jeden Öffnungstag gibt es einen Plan. Am Montag ist Basteltag, am Mittwoch wird gekocht und am Freitag ist Spielenachmittag und es wird Abendbrot vorbereitet. Etwa acht bis zehn Kinder im Alter von sieben bis vierzehn Jahren besuchen den Jugendclub regelmäßig.

Clara, Phoebe und Clara beim Basteln mit Knete. V.l. Quelle: Jürgen Ohlwein

Im Grunde dürfen die Kinder und Jugendlichen entscheiden, was sie machen möchten. Backen, spielen oder basteln sind nur einige Dinge, die im Jugendclub angeboten werde. „Genug Material steht den Teilnehmern dafür zur Verfügung. Manchmal bringen die Kinder und Jugendlichen auch selbst etwas mit.“ So war es zu den Kalendern aus Klopapierrollen gekommen.

Hinaus in die Natur

Stubenhocker sind die jungen Nennhausener aber nicht. Jetzt im März, wo das Wetter schöner wird, zieht es alle hinaus an die frische Luft. Hinaus in die Natur oder zum Tischtennisspielen – all das ist möglich.

Eine, die auch gern draußen spielt, ist die zwölfjährige Phoebe. „Ich bin sehr gern hier im Jugendclub. Mir macht es am meisten Spaß, mit meiner besten Freundin Lea zu spielen“, so Phoebe.

Auch die neunjährige Milana und die achtjährige Clara haben Spaß im Jugendclub. Beide sind Freundinnen. „Wir basteln sehr gern. Besonders Spaß hat der Weihnachtskalender gemacht. Hier haben wir viele Materialien zur Verfügung“, sagt Clara und holt schon mal die Knete aus dem Regal.

Alles will geplant sein. Quelle: Jürgen Ohlwein

Zeltlager für die Jugendclubteilnehmer auf dem Schulhof geplant

Für die Zukunft hat die Jugendclubleiterin auch schon einiges geplant. „Die Kinder haben sich so sehr eine Übernachtungsparty gewünscht. Das geht wegen brandschutztechnischen Vorschriften in unseren Räumen leider nicht. Ich habe mir überlegt, im Sommer ein Zeltlager für die Jugendclubteilnehmer auf dem Schulhof durchzuführen. Auch Fahrradtouren in die Umgebung will ich organisieren“, so Melanie Ladewig.

Ganz wichtig ist der Jugendclubleiterin das Vertrauen ihrer Schützlinge. „Ich habe immer ein offenes Ohr für die Jungen und Mädels hier im Jugendclub. Mit meiner beruflichen Erfahrung kann ich ihnen bei ihren Problemen zur Seite stehen. Manchmal brauchen die Kinder und Jugendlichen auch nur jemanden, der ihnen zuhört“, so die Jugendclubleiterin.

Gerne werden auch ältere Jugendliche gesehen

Für die Besucher und Besucherinnen bis 14 Jahren bietet der Jugendclub ein schönes Freizeitangebot. Melanie Ladewig würde sich aber auch auf ältere Jugendliche im Jugendclub freuen.

„Die Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren hat man in Nennhausen in der Vergangenheit etwas vergessen. Auch Corona hat dazu sehr viel beigetragen. Ich würde mich auch auf ältere Jugendliche einstellen. Die Tür zum Jugendclub steht jedem offen. Wenn die Nachfrage da wäre, würde ich den Club für ältere Jugendliche auch länger öffnen. Im Moment wird jedoch dafür kein Interesse gezeigt“, so Melanie Ladewig.

Aktuell ist der Jugendclub Nennhausen Montag und Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 15 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Jürgen Ohlwein