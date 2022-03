Havelland

Zum Kreisausschuss am Montag kommender Woche legt die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei einen Antrag vor, mit dem die Kreisverwaltung dazu aufgefordert wird, einen Landschaftsrahmenplan zu erstellen. Der Landkreis Havelland ist im Land Brandenburg der einzige, der noch keinen beschlossenen Landschaftsrahmenplan hat.

In vielen Landkreisen gibt es beschlossene Pläne und beschlossene Fortschreibungen. Das geht aus einer Übersicht des brandenburgischen Umweltministeriums hervor. Im Havelland existiert ein Entwurf, der noch nie im Kreistag diskutiert oder beschlossen wurde. Das Papier stammt aus dem Jahr 2015.

Tobias Bank aus Elstal gehört zur Partei, die den Antrag stellt.

Diese Planungslücke soll nun umgehend geschlossen werden. Natur und Landschaft im Havelland seien in den vergangenen Jahren – so die Antragsteller – „erheblich negativ verändert worden“. Um Natur wirksam zu schützen, soll der Landkreis seiner gesetzlichen Pflicht zur Aufstellung eines Landschaftsrahmenplanes nachkommen.

Die Grundlage

Landschaftsrahmenpläne sind – so die Definition – das zentrale Instrument des Naturschutzes der Landkreise in Deutschland. In ihm werden die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für das Havelland aufgestellt, die aus dem Landschaftsprogramm Brandenburg heraus entwickelt werden.

Der Landschaftsrahmenplan bildet die Grundlage für die Naturschutzpläne der Städte und Gemeinden, die Landschaftspläne und Grünordnungspläne aufstellen. Mit einem Landschaftsrahmenplan kann der Landkreis die Kommunen bei der nachhaltigen Entwicklung unterstützen.

Warum aber hat der Landkreis dieses Planungsinstrument nicht? Das wollte die Kreistagsfraktion Die Linke/Die Partei mit einer Anfrage vergangenes Jahr im November herausfinden. Nachdem die Kreisverwaltung den Entwurf des Landschaftsrahmenplanes fertig hatte – das sind über 200 beschriebene Seiten plus Kartenmaterial – wurde der Plan ausgelegt. Später unterbreitete die Verwaltung einen Abwägungsvorschlag.

Landrat Roger Lewandowski soll den Rahmenplan mit seiner Verwaltung auf den Weg bringen.

Wegen unterschiedlicher Auffassungen innerhalb der Verwaltung und „stark divergierender Stellungnahmen“ habe es kein Einvernehmen gegeben. Der Landrat – das war seinerzeit Burkhard Schröder (SPD)– habe daraufhin entschieden, das Verfahren nicht weiter zu betreiben.

Bis heute kein Plan

So einfach hätte man es sich aus Sicht von Fabian Streich und Tobias Bank nicht machen dürfen. Der Wustermarker Gemeindevertreter und der Kreistagsabgeordnete der Linken stellen fest: „Der Landschaftsrahmenplan ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz durch die Landkreise verpflichtend aufzustellen. Der Landkreis Havelland besitzt bis heute keinen gültigen, durch den Kreistag beschlossenen Landschaftsrahmenplan.“

Burkhard Schröder legte die Debatte auf Eis.

Neben dem Entwurf aus dem Jahr 2015 gibt es weitere Entwürfe für die Altkreise Nauen und Rathenow. „Damit kam der Landkreis zu keinem Zeitpunkt seiner gesetzlichen Pflicht im Naturschutz nach“, heißt es in dem Antrag.

Die Kreisverwaltung sieht sich zu Unrecht angeklagt. Die Handlungsgrundlage für die Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises bilden letztlich das Bundesnaturschutzgesetz, das Brandenburgische Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz sowie die weiteren Fachplanungen. Der Entwurf aus dem Jahr 2015 könne in dieser Form nicht mehr vorgelegt werden.

Neufassung abwarten

Für die Kreisverwaltung ist die Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes sowie die Überarbeitung des Landschaftsprogramms durch das Land Brandenburg eine Zäsur. Diese will man im Kreishaus abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden.

So lange wollen die Kreistagsabgeordneten der Fraktion Die Linke/Die Partei nicht mehr warten. Denn es bestehe zudem die Pflicht zur Fortschreibung eines Landschaftsrahmenplanes, wenn wesentliche Veränderungen von Natur und Landschaft im Landkreis eingetreten sind. Und genau das bestätigt das Landesumweltministerium den Antragstellern in einem Brief: „Man geht davon aus, dass aufgrund der anhaltenden Veränderungen von Natur und Landschaft im Havelland von einer Pflicht zur Fortschreibung auszugehen ist.“

Wobei im konkreten Fall erst einmal ein Plan beschlossen werden müsste, den man später fortschreiben kann.

Von Joachim Wilisch