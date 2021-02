Rathenow/Premnitz

Man habe bei der Suche nach einem Impfzentrum auch die Hallen des MAFZ Paaren in Augenschein genommen und die Havellandhalle in Rathenow. Um den Menschen im westlichen Havelland den weiten Weg zu ersparen, solle es auch in Rathenow eine Impfmöglichkeit geben.

In der Facebook-Gruppe „Leben in Rathenow“ wird mit großer Intensität diskutiert. Hartmut Fellenberg aus Premnitz, ehemals Geschäftsführer der Rathenower Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft, ist sauer: „Das ist eine Zumutung für die Ältesten. Was ist mit Vorschlägen für regionale Lösungen, wie der Vorschlag des Premnitzer Bürgermeisters, Herrn Tebling, oder des Rathenower Hausarztes Hanjo Pohle?“

Anzeige

Erst der Impfstoff

Einen berechtigten Einwand hat allerdings Daniel Bree: „Erst mal brauchen sie ja den Impfstoff. Da können sie hin und her verlegen, wie sie wollen. Wir schaffen das.“ Und Doreen Dobberstein klammert sich daran, dass Havelländer aus dem Westen des Kreises nach Brandenburg an der Havel fahren dürfen: „Ich hoffe, man darf als Rathenower auch nach Brandenburg, ist ja schließlich näher dran. Oder nicht?“ So ähnlich erging es übrigens einem 82 Jahre alten Rathenower, der bereits einen fest zugesagten Impftermin in Potsdam hatte. Der wurde abgesagt mit dem Hinweis, er solle sich einen neuen Termin für Brandenburg geben lassen. Nur: für Brandenburg werden derzeit keine Termine vergeben.

Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Linken aus Rathenow Quelle: Uwe Hoffmann

Christian Görke, Landtagsabgeordneter der Linken aus Rathenow, kann es nicht fassen: „Impfzentrum in Falkensee! Ohne Worte! Und als Trostpflaster für die Westhavelländer gibt es eine Empfehlung des Landkreises nach Potsdam, die Hausärzte mit einzubeziehen. Bei meinen Erfahrungen mit dieser Gesundheitsministerin und dieser neuen Regierung warten wir dann bis zum Spätsommer.“

Anja Penzold aus Rathenow merkt kritisch an: „Immer schön die Provinz abhängen. Da würde ich mich lieber nicht impfen lassen, als mit dem Zug zu fahren. Was ist denn mit den mobilen Impfteams? Was passiert mit den Pflegebedürftigen? Kann man da keine Termine machen? Wie wurden wir früher durchgeimpft? Warum macht man das nicht im Gesundheitsamt?“

Blick zum Nachbarn

Thomas Lotsch kann nachvollziehen, dass es den Standort in Falkensee gibt, er plädiert aber: „Was soll man dazu sagen, wenn Falkensee als Standort ausgesucht wird, was in Bezug auf den prozentualen Anteil der Einwohner noch logisch sein kann. Es sollte von der Struktur des Kreises her gleichzeitig ein Zentrum in Rathenow entstehen. Noch besser wäre es, wenn die Hausärzte die Impfungen übernehmen könnten.“ Manchmal hilft der Blick über die Landesgrenze.

Und das hat Marcella Rubach aus Rathenow gemacht: „Mecklenburg macht es uns vor, da wird schon in Hausarztpraxen geimpft und es soll bei genügend Impfstoff auch ausgeweitet werden. Warum nicht auch im Land Brandenburg – wenn das ginge, brauchen wir in Rathenow kein Impfzentrum. Machen wir also diesbezüglich Druck und schauen nicht neidisch auf ein Impfzentrum in Falkensee, auch wenn mich das ärgert.“

Jens Gericke Quelle: Uwe Hoffmann

Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg hat da im Moment noch eine andere Meinung. Man sieht die Hausarztpraxen derzeit nicht in der Lage, den Impfstoff, der zur Verfügung steht, vernünftig zu lagern. Wie bekannt, muss der Impfstoff von Biontech-Pfizer bei minus 70 Grad lagern. Jens Gericke aus Rathenow kommentiert sarkastisch: „Für ältere Menschen ohne Auto überhaupt kein Problem. Einfach mit dem RE nach Berlin Spandau und dann umsteigen in den RE nach Falkensee und zurück das Ganze dann nochmals umgekehrt. Der Zug nach Berlin pendelt ja immerhin stündlich. Oder man fährt einfach mit dem Bus, es gibt doch ‚eine Direktverbindung’ nach Falkensee, oder?!“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und Andy Hauswald merkt an: „Es ist einfach nur traurig, was unsere Regierung und ihre Vertreter in Bund und Ländern hier fabrizieren. Ich dürfte so nicht arbeiten, dann wäre ich schon lange arbeitslos.“

Hartmut Fellenberg. Quelle: privat

Es gab schon einmal eine Impfaktion des Gesundheitsamtes für Einwohner im Westhavelland. Damals wurden die Menschen in der Region gegen das SARS-Vogelgrippevirus geimpft. Das kleine Impfzentrum war in der Havellandhalle eingerichtet. Kommunalpolitiker im Westhavelland glauben, dass der Hinweis auf eine Impfmöglichkeit für Menschen im Westhavelland nur ein „politisches Feigenblatt“ ist.

Von Joachim Wilisch