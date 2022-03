Garlitz

Die Großtrappe ist der schwerste flugfähige Vogel in Deutschland. Die majestätische Gestalt und das imposante Balzverhalten der großen Vögel locken in jedem Frühling viele Ornithologen, Tierfotografen und Vogelfreunde in das Havelland. Um die Großtrappen bei ihrer Balz beobachten zu können, gibt es in Garlitz zwei Beobachtungstürme.

Die Beobachtungstürme sind zu Fuß und mit dem Auto erreichbar. Besonders während der Großtrappenbalz zieht es viele Ornithologen, Vogelfreunde und Tierfotografen aus ganz Deutschland und Europa in die Schutzgebiete. Ganz wichtig ist es, dass die Wege zu den Türmen nicht verlassen werden dürfen, da die Großtrappen während der Balzperiode sehr störanfällig sind. Die Großtrappe hat eine sehr große Fluchtdistanz von 300 bis 400 Meter. Wenn die Großtrappen bei der Balz gestört werden brechen sie die Balz ab und fliegen davon. Das führt dann zu weniger Bruterfolgen. Deshalb kann man beim Verlassen der Wege und dem Durchqueren der Schutzgebiete mit saftigen Geldstrafen belangt werden.

Von den beiden Türmen kann man Naturschauspiel der Großtrappenbalz beobachten. Am besten natürlich mit einem Fernglas. Mit ein bisschen Glück kommen die Vögel den Türmen auch etwas näher. Wichtig ist es, sich auf dem Weg dahin und auf den Türmen selbst ruhig zu verhalten.

Hasen tummeln sich auch unter den Beobachtungstürmen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Großtrappen und andere Tiere

Es ist schon ein toller Anblick, wenn der Großtrappenhahn sein weißes Federkleid nach außen kehrt und wie ein großer Weißer Schneeball über die Wiese stolziert, um die Hennen zu beeindrucken. Wer sich schon am frühen Morgen auf den Weg zu den Aussichtstürmen macht, kann aber noch viel mehr als nur Großtrappen erleben.

Viele Hasen toben sich unter den Aussichtstürmen und rundherum in nächster Nähe aus. Manchmal huscht auch ein kleines Wiesel oder Hermelin über die Wiese. Greifvögel durchstreifen das Gebiet nach Beute. Auch Fasane und Rehe sind dort keine Seltenheit. Zu empfehlen ist, einen Sonnenaufgang auf den Türmen zu erleben. Wenn dann noch die Singvögel in den Hecken anfangen ihr Morgenlied zu trillern ist die Stimmung perfekt. Ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.

Eigentlich bietet der Förderverein Großtrappenschutz Führungen zur Großtrappenbalz an. Leider finden diese wegen Corona nicht statt. Die Beobachtungstürme sind aber für die Öffentlichkeit zugänglich. Wichtig ist jedoch, die Beobachtungstürme sauber und ordentlich wieder zu verlassen.

