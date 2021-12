Gülpe

Benjamin Nauleau ist in seiner Werkstatt umringt von Weidenruten. Er flechtet einen Korb aus Weide und ist damit in seine Arbeit vertieft. Astschere, Pfriem und Schlageisen liegen auf dem Arbeitstisch jeder Zeit griffbereit. Sie sind sein wichtigstes Handwerkzeug. Flechten ist wie vor hunderten von Jahren auch heute noch reine Handarbeit. Für den gebürtigen Franzosen Benjamin Nauleau, der aber schon seit 17 Jahren in Deutschland lebt, bedeutet sie berufliche Erfüllung. „Je nach Größe und Form sind etwa vier bis sechs Stunden notwendig, bis ein Korb fertig ist“, erklärt der 39-Jährige den Arbeitsaufwand für jede Einzelanfertigung.

Die Weiderei war die richtige Entscheidung

Er wirkt beim Flechten nicht nur zufrieden, er ist es auch. „ Die Weiderei war die richtige Entscheidung“, sagt er froh gelaunt. Eingerichtet hat er die Flechtwerkstatt in einem ehemaligen Stallgebäude auf einem Grundstück mitten im Dorf. Er und seine Lebensgefährtin wohnen seit 2018 in Gülpe und haben dafür vor drei Jahren das Berliner Großstadtgetümmel in ländliche Ruhe umgemünzt.

Körbe - aus Weiden geflochten. Quelle: Norbert Stein

„Es war die richtige Entscheidung. Wir fühlen uns wohl und aufgenommen in Gülpe“, sagt Nauleau, der Ökologie studierte und 10 Jahre als selbstständiger Kunstfotograf arbeitete, aber darin keine dauerhafte Zukunft sah. So liebäugelte er zunächst mit der Bio-Landwirtschaft als neue Herausforderung.

Doch es kam anders. Er besann sich auf eine Familientradition und damit auf die Handwerkskunst Flechten. Gelernt hat er das Flechten von seinem Vater, auch sein Opa beherrschte das alte Handwerk.. Zudem belegte er Lehrgänge an Flechtschulen in Deutschland und Frankreich.

Durch Corona ausgebremst

Dennoch blieb das Flechten für ihn erst einmal Hobby. Bis Corona kam und den Fotografen Nauleau beruflich weitgehend ausbremste. „Es war wie ein Tritt in den Hintern“, sagt er rückblickend auf den im März 2020 gefassten Entschluss, die Fotografie beruflich an den Nagel zu hängen und die Manufaktur Weiderei zu gründen für eine neue gewerblich-selbstständige Perspektive. Seither flechtet er Körbe, Wäschetruhen, Schwingen, Taschen und andere Dinge aus einjährigen Korbweidenruten.

Im Wasser geschmeidig gemacht

Damit die Ruten zum Flechten die nötige Biegsamkeit bekommen haben, werden sie zuvor im Wasser geschmeidig gemacht. Die Weidenruten kauft Nauleau, kann sich aber vorstellen auch selbst einmal anzubauen. Das Handwerkliche, die Verwendung von Naturmaterial gepaart mit Klimafreundlichkeit reizen den jungen lebensfrohen Mann an seinem Beruf. Er bietet Flecht-Workshops an und weckt damit reges Interesse bei Menschen aus der Region, die das alte Handwerk für sich als Hobby entdecken möchten. Die Workshops waren im Sommer ausgebucht und so will sie Nauleau das Angebot im nächsten Jahr noch erweitern, auch mit Lehrgängen für Fortgeschrittene.

Benjamin Nauleau beim Flechten eines Korbes. Quelle: N. Stein

2021 bescherte ihm zudem einen bemerkenswerten Höhepunkt. Benjamin Nauleau gehörte beim Kultursommer im Stadtschloss Lichtenfels (Oberfranken) zu den Ausstellern der international stark beachteten Ausstellung „Flechtwerke aus aller Welt begeistern Lichtenfels“. Schwinge und Nussknacker konnte er präsentieren aus der Werkstatt in Gülpe und wurden für den Natelau zu einer Art Ritterschlag der traditionellen Handwerkskunst Flechten. Eigentlich wollte sich Benjamin Nauleau nun in der Adventszeit mit seinen handgefertigten Produkten auch auf mehreren Weihnachtsmärkten präsentieren und natürlich dort auch Körbe & Co verkaufen.

Kurzentschlossen gehandelt

Doch die Weihnachtsmärkte wurden aus bekannten Gründen abgesagt.Das Weihnachtsgeschäft der Weiderei drohte zu wanken. Doch Nauleau ließ sich etwas einfallen und handelte kurzentschlossen. Er entwarf einen Weihnachtskatalog mit Körben, Truhen, Taschen, Rankeltürmen und anderen Artikeln in unterschiedlichen Ausführungen aus eigener Herstellung. Den Weihnachtskatalog hat er auf der Homepage www.weiderei. de veröffentlicht und vertreibt seine Angebote nun überwiegend mit Hilfe des Internets.

Zufrieden mit der Nachfrage

Der Mann aus der Werkstatt für Körbe und Flechtwerkgestaltung ist zufrieden mit der Nachfrage. Zugute kommen ihm in der Situation auch eine gute Vernetzung in den sozialen Medien, sagt Nauleau und meint dann noch, natürlich auch vor Ort in Gülpe erreichbar zu sein – für alle die noch ein schönes und besonderes Weihnachtsgeschenk suchen.

Von Norbert Stein