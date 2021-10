Premnitz

Das kleine Büro von Jana Ost in der Havelpassage in Premnitz ist liebevoll dekoriert. Herbstliches Blumengesteck ist auf Holzkisten drapiert, auf einer Vitrine steht ein handgearbeitetes Stickbild: „Pflegedienst mit Hand & Herz“ ist da zu lesen. Jana Ost hat sich im Mai mit dem ambulanten Pflegedienst selbstständig gemacht. Heute hat sie zehn Angestellte: Fünf Fachkräfte und fünf Pflegehelfer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es ist wirklich ein schönes Team“, erzählt die Gründerin „ich will, dass es hier ordentlich und gerecht zugeht.“ Dabei geht es ihr nicht nur um das Wohl ihrer Patienten, sondern auch ihrer Angestellten: „Wenn man sieben Tage im Doppelschichtdienst arbeitet und dann nur einen Tag frei bekommt, funktioniert das einfach nicht.“ Jana Ost legt viel Wert darauf, dass ihre Mitarbeiter faire Arbeitszeiten haben und nebenbei ein Familienleben führen können. Zu Wochenbeginn bekommen sie einen Tourenplan, in dem geregelt ist, wann sie zu den Patienten fahren. Insgesamt habe Ost drei feste Touren.

Dass der Pflegedienst jetzt den Wirtschaftsförderpreis gewinnt – damit hätte Jana Ost im Mai nun wirklich nicht gerechnet: „Ich wusste damals ja noch nicht, dass das mit dem eigenen Pflegedienst überhaupt so gut laufen wird.“ Und ein Pflegedienst – das sei ja nun wirklich nichts Besonderes. Wer wird dafür schon ausgezeichnet? Und wie man dafür einen Preis gewinnt! Mit ihrem ambulanten Pflegedienst „Mit Hand und Herz“ beweist Jana Ost, wie wichtig Pflege ist und dass es eben auch anders geht: Für jeden einzelnen Patienten wird sich Zeit genommen und darauf geachtet, dass die Kunden zufrieden sind.

Ohne Unterstützung der Familie wäre der Pflegedienst nicht möglich

Ost hat die letzten neun Jahre in der Pflege gearbeitet und dort viele Erfahrungen sammeln können. Aber wie man etwa einen Businessplan schreibt und sich selbstständig macht, das musste Ost erst lernen. Unterstützt wurde Jana Ost dabei vom Lotsendienst. Da bekomme man einen Coach, der einem den Weg in die Selbstständigkeit zeigt. Auch dadurch wurde sie überhaupt erst für den Wirtschaftsförderpreis angemeldet. Die entscheidende Unterstützung erhalte Jana Ost aber seitens ihrer Familie, ohne die sie den Schritt nie gegangen wäre: „Mein Mann und meine beiden Kinder haben mich sehr unterstützt und schließlich ermutigt diesen Schritt zu gehen.“ Es sei der entscheidende Anstoß gewesen. Ihre Familie wüsste genau, wie kontaktfreudig Jana Ost ist und wie sehr ihr die Arbeit mit Menschen liegt.

„Mit Hand & Herz“ hat immer ein Ohr offen

Auch bei der alltäglichen Arbeit steht die Familie hinter ihr. Wenn sie Termine hat, helfe die Tochter öfters mal im Büro aus, ihr Sohn unterstütze sie durch handwerkliche Arbeit, etwa, indem er die Autos für den Pflegedienst winterfest macht.

„Für mich ist die Lage hier im Havelcenter besonders wichtig“ sagt Jana Ost. Jeden Dienstag und Freitag ist neben der Havelpassage Markt. Dadurch kommen viele Leute vorbei und werden auf den Pflegedienst aufmerksam. Auch wenn sie erst mal nur eine Beratung wollen, können sie bei Jana Ost anklopfen. Vor dem Büro hat Ost seit Kurzem eine Holzbank stehen. Darauf liegen Kissen und an der Lehne ist der Schriftzug „Mit Hand & Herz“ eingeritzt.

Patienten sollen sich wohlfühlen

Viele ältere Menschen nehmen das Angebot gut an: „Auch wenn ältere Menschen vom Markt kommen und nur ein bisschen quasseln wollen, dürfen sie sich gerne hier hersetzen.“Jana Ost hat zudem bewusst keine Gardinen an die großen Fensterscheiben gehängt: „Die Leute sollen wissen, dass wirklich jeder kommen und sich vorstellen kann.“

Es geht bei der Arbeit nicht nur um medizinische Leistungen, sondern oft auch um die Alltagsprobleme der Menschen: „Viele sind körperlich noch fit, aber vergessen zum Beispiel ihre Tabletten zu nehmen. Dann fahren wir vorbei, erinnern sie und nehmen uns Zeit.“ Auch um andere Dinge kümmert sich der Pflegedienst von Ost: Stulle schmieren, Bett frisch beziehen, waschen und baden. Viele Menschen haben im Alter Angst zu stürzen und trauen sich diese Dinge nicht mehr zu. Dafür sei ein Pflegedienst eben auch da, so Ost. „Das meiste, was man in einem Krankenhaus an medizinischer Leistung bekommt, geht auch zu Hause“ sagt die Gründerin. Für die medizinischen Leistungen, wie das Setzen von Spritzen oder die Versorgung nach einer Operation, habe Ost ihre Fachkräfte.

Jana Ost ist in ihrer Arbeit sehr darauf bedacht, dass sich ihre Patienten wohlfühlen. Beispielsweise sei es oft so, dass weibliche Patienten nur von Frauen gewaschen werden wollen. Andersherum wollen Männer lieber nur von männlichen Fachkräften gepflegt werden: „Oft trauen sich die Patienten das aber nicht zuzugeben. Da braucht es dann etwas mehr Feingefühl“, so Ost. Sie habe deshalb darauf geachtet, dass sowohl männliche und weibliche Fachkräfte an Bord sind.

Von Franziska von Werder