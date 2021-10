In der Abgeschiedenheit von Warsow kommen kranke Kinderseelen zur Ruhe

Havelland

Im Landkreis gibt es jetzt eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Antje Schwerdtfeger hat nach vielen Jahren in Krankenhäusern und im öffentlichen Gesundheitsdienst in Berlin den Schritt gewagt. Hinaus ins Havelland nach Warsow.

In einer Doppelhaushälfte im Luchweg mit einem großen Gartenstück sollen die gestressten und verletzten Seelen von Kindern und Jugendlichen in der Natur zur Ruhe kommen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ruhig ist es hier tatsächlich. Genau der richtige Ort, um das Angebot zu unterbreiten, findet Antje Schwerdtfeger, deren Vater aus dem Havelland kommt. „Es ist ein bisschen, wie nach Hause kommen, so fühlt es sich an“, sagt sie. Wie dringend eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie gebraucht wird, lässt der Terminplan erkennen. „Wir haben sehr viele Buchungen“, sagt die Ärztin. So viele, dass die Flyer nicht mehr so massiv verteilt werden, wie zuvor.

Buntes Programm

Ruhig ging es am vergangenen Sonnabend allerdings nicht zu. In dem Garten kamen und gingen die Eröffnungsgäste und ihnen wurde ein schönes Programm geboten. Antje Schwerdtfeger hat gute Kontakte zur Förderschule geistige Entwicklung Spektrum in Rathenow.

Die Trommelgruppe „Tambouros“ war zu Gast. Kinder aus den einzelnen Klassen hatten Bilder gemalt, die versteigert wurden. „Das Geld kommt der Förderschule zugute“, freute sich Schulleiterin Antje Resch.

Versteigerung von Bildern, die Jugendliche aus der Förderschule Spektrum gemalt hatten. Quelle: Joachim Wilisch

Die Versteigerungsprozedur hatte ein Schauspieler übernommen, der aus jedem noch so kleinen Bild den maximalen Betrag herausholte. Und die jungen Künstler freuten sich riesig über das Interesse.

Antje Schwerdtfeger arbeitet in der Praxis mit einem großen Team zusammen. „Wir wollen ein richtiges Netzwerk bilden, in dem ganz unterschiedliche Disziplinen vertreten sind“, sagt sie.

Alles der Reihe nach

Also Logopäden, Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und viele andere. Da es in Warsow und Umgebung viele Reitställe gibt, kann sich Antje Schwerdtfeger auch vorstellen, Reittherapie anzubieten. „Das alles soll nach und nach wachsen“, erklärt sie.

Wer nach Warsow zu dem Anwesen am Luchweg kommt, der lernt sofort: Hetze, Tempo und Geschwindigkeit sind hier kein Thema. „Wir wollen hier auch die Entschleunigung lernen“, sagt die Ärztin. Auch das sei ein Beweggrund gewesen, die Praxis in Warsow einzurichten. „In einer größeren Stadt hätte ich auch schnell Räume bekommen. Aber das war es nicht, was ich mir vorgestellt habe“, so Antje Schwerdtfeger.

Antje Schwerdtfeger bei der Eröffnung. Quelle: Joachim Wilisch

In Warsow werden neben psychiatrischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen auch somatische Symptome oder Begleiterscheinungen behandelt. Kinderärzte und Fachärzte werden in die Behandlung einbezogen und das Team macht auch Hausbesuche.

Dazu kommen Online-Sprechstunden. „Insgesamt ist es ein breites Spektrum“, sagt die Ärztin. Zum Behandlungsangebot gehören auch psychologische Tests, Gruppentherapie, Sporttherapie und Maltherapie. „Wichtig sind auch Entspannungsverfahren, zum Beispiel Yoga“, sagt Antje Schwerdtfeger.

Bewusst in Warsow

Ganz bewusst hat die Ärztin die Praxis in Warsow „Landarztpraxis“ genannt. Damit wird das gute Gefühl vermittelt, dass hier sogenannte Kümmerer zu Werke gehen.

Wie man es von Landärzten alter Schule kennt. Viele Besucher waren am Sonnabend aus Berlin gekommen. „Ich hatte viele Wegbegleiter, die mich auch bei der Entscheidung für diese Niederlassung beraten haben“, sagt Antje Schwerdtfeger.

Es war ein unbeschwerter Eröffnungstag. Quelle: Joachim Wilisch

Der Sonnabend war ein unbeschwerter Eröffnungstag. Seit Montag sind die jungen Patienten die Hauptpersonen. Einen Termin bekommt man nach Anmeldung. Am liebsten ist es ihr, wenn der Kontakt per E-Mail aufgenommen wird (kontakt@kjp-wiese.de).

Die Telefonhotline ist Montag bis Freitag von 17 bis 18 Uhr geschaltet: 033235/29 61 34. Eine Notfallsprechstunde nach Online-Anmeldung ist Freitag von 7 bis 9 Uhr.

Die Sprechzeiten

Darüber hinaus sind das die Sprechzeiten: Mittwoch 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; Donnerstag 9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr; Freitag 9 bis 12 und 15 bis 17 Uhr; Samstag 10 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen online unter : www.kjp-wiese.de

Von Joachim Wilisch