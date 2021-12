In der Rathenower Stadtförsterei hat der Weihnachtsbaum-Verkauf begonnen

Rathenow

Der frühe Vogel fängt den Wurm, heißt es. Oder er bekommt den schönsten Weihnachtsbaum. Das mag sich Harald Wiedmann gedacht haben, als er am Montagvormittag um kurz nach 10 Uhr auf dem Gelände der Rathenower Stadtförsterei eintraf. Wenige Minuten zuvor hatte dort der diesjährige Weihnachtsbaumverkauf begonnen.

Gemeinsam mit seinem Enkel Tim stöberte Harald Wiedmann durch die Reihen frisch geschlagener Bäume. Und die beiden waren sich schnell einig. Eine gut zwei Meter hohe Küstentanne, saftig grün und prächtig gewachsen, hatten sie ausgewählt. „Genau die soll es sein“, so Wiedmann.

Es ist nicht der erste Weihnachtsbaum aus dem Stadtforst, den er erworben hat. „Ich komme seit Jahren her“, sagte Harald Wiedmann. Ihm sei es wichtig, dass die Bäume aus der Region stammen, und nicht mit dem Lkw von wer-weiß-woher herangekarrt würden.

Viele Eigengewächse im Angebot

Tatsächlich stammt ein Großteil der gut 600 Bäume, die auf dem Gelände der Stadtförsterei im Angebot sind, aus dem Stadtwald. Neben den Küstentannen sind das Kiefern und Blaufichten. Nur die begehrten Nordmanntannen sind nach Auskunft von Stadtförster Thomas keine Rathenower Eigengewächse.

Doch allzuweit entfernt sind die Nordmanntannen nicht groß geworden. Die Mitarbeiter der Stadtförsterei haben sie auf der Fläche eines Forstkollegen in Zernitz bei Neustadt/Dosse geschlagen und mit dem Anhänger nach Rathenow gebracht. „Die sind ganz frisch“, sagt Thomas Querfurth.

Stadtforst-Mitarbeiter Frank Fahlenberg und seine Kollegen packen die Bäume fachgerecht ein. Quelle: Markus Kniebeler

Richtig entspannt hat sich die Lage in Sachen Weihnachtsbäume im Rathenower Stadtwald seit dem Dürrejahr 2018 allerdings noch nicht. Damals waren nahezu alle eigens gepflanzten Weihnachtsbäume im Alter zwischen zwei und zehn Jahren vertrocknet. Zwar sind mittlerweile wieder neue Flächen bepflanzt worden. Aber bis die Bäume geerntet werden können, werden nach Einschätzung des Stadtförsters noch drei bis vier Jahre vergehen. Immerhin reichte der Bestand, um den diesjährigen Verkauf nahezu komplett mit eigenen Bäumen zu bewältigen.

Keine Preissteigerung

In Rathenow ist die Nordmanntanne, wie überall im Land, begehrt. Aber auch Küstentannen und Blaufichten haben ihre Fans. Und auch die Kiefern gehen gut. „Die werden anderswo kaum angeboten“, sagt Querfurth. Die Preise für die Bäume haben sich übrigens im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Was in Zeiten der allgemeinen Teuerung ja wirklich eine gute Nachricht ist.

Der Weihnachtsbaumverkauf auf dem Gelände der Stadtförsterei, Ferchesarer Weg 4, läuft noch bis zum 23. Dezember. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Außerdem können Bäume am Sonnabend, den 11. sowie am 18. Dezember, jeweils von 10 bis 13 Uhr erworben werden. Auf die Einhaltung des Abstandsgebots wird geachtet. Wenn die notwendigen Abstände nicht eingehalten werden können, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von Markus Kniebeler