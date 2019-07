Rathenow

Die Pizzeria sieht gut aus. Das Rathaus steht noch. Beim Augenoptiker liegen Brillenfassungen zum Aufprobieren. Fitness-Studio und Eiscafé warten auf Gäste. Die Theaterbühne muss ein bisschen gesäubert werden. Die Döner-Bude ist gleich gefragt, obwohl sie nur nachgemachte „Spielspeisen“ hat. Allein der Bismarckturm sieht angenagt aus.

Jetzt zieht wieder Leben in die „Stadt der Kinder“ ein. Seit 2011 gehört es zum Sommerferienprogramm in Rathenow, dass Kinder ihre eigene Stadt bauen. Die Stadtverwaltung stellt eine Fläche an der Puschkinstraße zur Verfügung und der Verein „ Kinderstadt Rathenow“ übernimmt das Betreiben.

Zuerst sind Laufzettel mit Fragen ausfüllen, wo sich in der Kinderstadt was befindet. Quelle: Bernd Geske

Dreh- und Angelpunkt ist immer die Bauwoche. In früheren Jahren ist in der Stadt der Kinder schon mehrere Wochen etwas los gewesen. Weil das aber sehr viel Kraft der Ehrenamtlichen und viele, viele Partner erfordert, wird es diesmal allein die Bauwoche geben.

Rund 40 Mädchen und Jungen im Grundschulalter werden in diesem Jahr die Stadt der Kinder bevölkern. Sie kommen aus Rathenow, Premnitz und Nennhausen. Der Rücklauf der Anmeldungen aus den Horten war diesmal geringer als in früheren Jahren. Es hat schon Zeiten gegeben, in denen 70 bis 80 Kinder angemeldet wurden und wegen des großen Zulaufs sogar Teilnahmebegrenzungen ausgesprochen werden mussten.

Das Speisezelt wird eingeräumt. Quelle: Bernd Geske

Michaela-Charlotte Brodkorb, seit Februar 2018 die Vorsitzende des Vereins Kinderstadt, weist erfreut darauf hin, dass sie in diesem Jahr rund 30 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer zur Verfügung hat. Das sei eine stattliche Zahl und erleichtere es enorm, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen.

Der Montag ist traditionell dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Entwickeln von ersten Bauideen gewidmet. Alle Kinder und Betreuer bekommen der besseren Erkennbarkeit wegen einen Zettel mit ihren Vornamen an die Brust geklebt. Die teilnehmenden Mädchen und Jungen erhalten einen Laufzettel mit 14 Fragen in die Hand gedrückt, die sie zuerst zu beantworten haben.

Es werden die ersten Ideen besprochen, was gebaut werden soll. Quelle: Bernd Geske

Es geht darum, ihnen die Orientierung in der Kinderstadt zu erleichtern und einige wichtige Leute näherzubringen. Zu beantworten sind Fragen wie: Wie viele Boxen hat die Recyclingstation? Wie heißt unsere Sanitäterin? Wie viele Toiletten gibt es in der Kinderstadt? Welchen Beruf hat Michaela? Und so weiter...

Die Kinderstadt hat Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr auf. Getränke sind reichlich vorhanden. Manchmal gibt’s Obst oder Eis. An jedem Tag wird ein warmes Mittagessen gereicht. Am Montag gibt’s Nudeln mit Wurstgulasch. Für Dienstag ist Frikassee mit Reis vorgesehen. Mittwoch ist Fisch mit Dillsoße und Kartoffeln angesagt. Donnerstag gibt es Schweinebraten mit Gemüse und für Freitag ist Gemüsesuppe vorgesehen.

Die Bodenplatte für eine Disco entsteht. Quelle: Bernd Geske

Die Hauptaufgabe ist naturgemäß das Bauen, es soll aber auch genug Zeit fürs freie Spielen übrig bleiben. Der Plan für dieses Jahr besagt, dass ein neues Haus für die Werkzeugausgabe und zwei weitere Häuser errichtet werden sollen. Nach ersten Vorstellungen soll eine Disco entstehen. Die Mädchen und Jungen sind in sieben Gruppen eingeteilt, um Übersicht und Zuordnung zu erleichtern.

Dachlatten und Bretter für die neuen Häuser hat der Verein im Vorfeld gekauft. Baufachleute sind mit im Boot. Der Pool der Ehrenamtlichen hat sich so gefüllt, dass vom Tischler über den Automechaniker und die Sozialpädagogin bis zur Studentin viele Tätigkeitsbereiche vertreten sind.

Immer gibt es Spenden

Es gibt immer Unternehmen und private Personen, die das Projekt mit Spenden unterstützen. Die MAP GmbH stellt diesmal zehn Festzeltgarnituren zur Verfügung, damit alle beim Mittagessen gepflegt sitzen können. Die Rathenower Feuerwehr bringt wie jedes Jahr reichlich frisches Wasser zum Händewaschen vorbei.

Die Vereinsvorsitzende Michaela-Charlotte Brodkorb. Quelle: Bernd Geske

„Ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, nun schon zum neunten Mal die Stadt der Kinder auf die Beine zu stellen“, stellt Michaela-Charlotte Brodkorb fest. Das sei sehr schön, weil der Verein nicht in der Lage sei, für die Helfer Entschädigungen zu zahlen. Es sei sogar schon so, dass zwei Mädchen, die einstmals bei der 1. Kinderstadt mitgebaut haben, jetzt das dritte Mal als Betreuerinnen mithelfen.

Am Sonnabend wird von 14 bis 18 Uhr mit den Eltern und Kindern traditionell das Abschlussfest gefeiert. Anschließend beginnt die Übernachtungsparty und am Sonntagvormittag klingt die Stadt der Kinder mit dem großen Aufräumen aus.

Von Bernd Geske