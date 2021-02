Intensivärztinnen aus dem Havelland berichten: Unser Jahr auf der Covid19-Station

Nauen

„Seit über 20 Jahren arbeite ich in diesem Beruf. Aber so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Katharina Wermelskirchen nachdenklich. Die Oberärztin der Intensivstation der Havelland Kliniken hat seit fast einem Jahr tagtäglich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu tun, betreut die Covid 19-Patienten aus dem Havelland.

Ärztinnen erinnern sich bis heute an den ersten Corona-Patienten

„Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das bei uns damals los ging. Es war ja eine besondere Situation“, sagt sie rückblickend auf das Frühjahr 2020. Im März nahmen die Havelland Kliniken den ersten Coronapatienten auf. Bis heute wurden mehr als 250 bestätigte Covid 19-Patienten im Haus versorgt, hinzu kommt eine weitere, erhebliche Anzahl an Verdachtsfällen. Im Februar 2020 sei Covid 19 das erste Mal in ihrem Umfeld Thema gewesen. „Ich war auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Eine Bekannte äußerte sich dort fast schon panisch, was da gerade in China passiere. Bei uns Ärzten war das zum damaligen Zeitpunkt noch kaum Thema. Als wir einige Wochen später den ersten Patienten aufgenommen hatten, war uns jedoch sehr schnell klar, was das Ganze für Ausmaße hat“, erinnert sich Katharina Wermelskirchen. Schnell habe sie nach China und Italien geschaut, sich in Fachkreisen informiert. „Es waren viele Interviews und Videos abrufbar, unglaublich viele Informationen wurden in die Welt gegeben. Für uns war das hilfreich, wir brauchten die Informationen, was da gerade passiert. Wir haben schnell begriffen, dass da etwas Schlimmes auf uns zurollt.“

Katharina Wermelskirchen an ihrem Arbeitsplatz. Quelle: Havelland Kliniken

Martina Dollman, eine der Chefärztinnen der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin der Havelland Kliniken, stimmt ihrer Kollegin zu: „Was da passierte, war auch für uns unheimlich. Wir haben schon viele schwierige Situationen erlebt, auch schwere Grippezeiten. Was jetzt mit Corona passierte, war völlig anders. Es gab ein unbekanntes, nicht einheitliches Krankheitsbild, wir wussten kaum etwas darüber. Die ganze Situation hat mich auch persönlich sehr bewegt. Ich habe mir nicht nur Gedanken um unsere Patienten gemacht, sondern hatte auch große Angst um die Kollegen.“ Schließlich habe die Gefahr, dass diese sich auf der Covid19-Station trotz aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen anstecken könnten, stets im Raum gestanden. Zwischenzeitlich kam die Angst über einen Mangel an Schutzausrüstung dazu. „Es ist schon eine besondere Situation, wenn du aus Angst, an Covid 19 zu erkranken, vorsorglich dein Testament machst“, erinnert sich die erfahrene Ärztin an die Anfangszeit der Pandemie mit ihren vielen Unwägbarkeiten. „Für uns als Intensivmediziner war das Frühjahr 2020 besonders herausfordernd, weil niemand genau wusste, was die Patienten haben. Die Gefahr der Ausbreitung, auch innerhalb des Krankenhauses, war existent, es gab keine Medikamente zur Behandlung.“

Anfangsphase voller Unwägbar- und Ungewissheiten bedeutete stetige Gratwanderung

Das zurückliegende Jahr bedeutete für die beiden Ärztinnen eine stetige Gratwanderung. Am 15. März 2020 richteten die Havelland Kliniken in Nauen die Covid 19-Station ein, auf der bis heute ausschließlich Corona-Patienten versorgt werden. „Es gab ja aber auch trotzdem weiterhin noch andere schwere Erkrankungen. Gerade in der Anfangsphase war es für uns oft schwer, welche Patienten wo versorgt werden, weil niemand wusste, was die Patienten genau haben.“ Diese Situation habe sich inzwischen verändert, sagt Wermelskirchen. „Heute kommen die Patienten mit einem positiven Test. Wir sammeln zudem ja seit einem Jahr tagtäglich Erkenntnisse, die uns bei der Arbeit für die Patienten helfen.“

Ein „großes, großes Problem“, so Katharina Wermelskirchen, sei zudem der gemeinhin bekannte Pflegenotstand. Bis heute. „Ohne fachlich versierte Pflegekräfte kann ein Intensivpatient nicht betreut wert. Die Ausbildung ist eine gänzlich andere, von den Patienten bis hin zu den Geräten, mit denen diese versorgt werden. Man kann nicht irgendwelche Pflegekräfte einfach auf eine Intensivstation versetzen, das funktioniert nicht.“ Es ist ein Thema – und „ein riesiges Problem“ – welches die beiden Fachärztinnen umtreibt. „Vor allem in so einer Krisensituation spürt man, wenn die Fachkraft fehlt. Der Mangel tritt in dieser Zeit ganz besonders zu Tage.“ Die Intensivpflegekräfte absolvieren gegenwärtig 12-Stunden-Dienste. „Viele machen das gern, da es dadurch mehr freie Ausgleichstage gibt. Regulär wird eigentlich im Drei-Schicht-System gearbeitet“, sagt Martina Dollman. Der neue Arbeitsrhythmus mache sich jedoch bemerkbar. „Körperlich ist das sehr belastend. Es gibt viel zu tun, hinzu kommt die Schutzkleidung, die bei der Arbeit ununterbrochen getragen und auch immer wieder gewechselt werden muss. Unsere Pflegekräfte merken noch mehr als die Ärzte, wie stark Corona die Arbeit verändert hat.“

Mit drei unterschiedlichen Dienstplänen auf alle Eventualitäten vorbereitet

Auch die ärztliche Versorgung sei herausfordernd. „Wir Ärzte haben uns da ganz gut organisieren können. Schnell sind wir dazu übergegangen, immer drei verschiedene Dienstpläne zu schreiben, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein.“ Froh und sichtlich stolz sind Dollman und Wermelskirchen auf ihr Team: „Alle Mitarbeiter zeigen eine immens hohe Einsatzbereitschaft und haben von Beginn an mitgezogen, auch unsere vielen Teilzeitkräfte. Alle haben gespürt, dass wir in einer Ausnahmesituation sind und haben mit angepackt, damit wir diese Situation für unsere Patienten bewältigen können. Bis heute.“

Martina Dollman an ihrem Arbeitsplatz in der Havelland Klinik. Quelle: Havelland Kliniken

Die beiden Ärztinnen sind für den Umgang mit dem Tod geschult. „Wenn du auf einer Intensivstation arbeitest, kommst du damit in Berührung. Die Intensivmedizin ist immer auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod. Es gehört zu unserem Beruf dazu.“ Corona hat auch dies verändert. „Wir haben in den vergangenen Monaten nicht wenige Todesfälle zu beklagen. Gerade in den letzten beiden Monaten war der Tod sehr präsent, auch für die Pflegekräfte.“ Dies sei umso schwieriger, da „wir die Corona-Patienten deutlich länger betreuen, als es sonst auf einer Intensivstation üblich ist. Sie wachsen einem ans Herz, vor allem den Pflegekräften, die eng am Patienten arbeiten, tagtäglich. Hinzu kommt der rege Kontakt mit den Angehörigen. Wir telefonieren viel mit ihnen, insbesondere wenn die Patienten nicht mehr in der Lage sind, selbst zu sprechen“. Immer wieder komme es vor, dass sich die Situation von Patienten verbessere, „man schon wieder miteinander sprechen und Scherze machen kann“, dann aber plötzlich doch wieder Verschlechterungen eintreten. „Das ist auch für uns nicht einfach und geht oft ans Herz, wenn ich an die Patienten denke, für die man sich viel erhofft und denen es plötzlich sehr schlecht geht. Es fällt nicht leicht, dass nur beruflich und objektiv zu sehen“, sagt Martina Dollman. Besonders schwer sei die Weihnachtszeit gewesen, in der es viele Todesfälle gegeben habe. „Das hat die Stimmung im gesamten Team sehr heruntergezogen.“

Kraft tanken im Kreis der Familie – trotz ständiger Angst von Ansteckung

Kraft ziehen die Ärztinnen unter anderem aus ihrem Umfeld. „Meine Familie ist mein Segen“, unterstreicht Katharina Wermelskirchen, und Martina Dollman pflichtet ihr bei. „Sie haben großes Verständnis für den Beruf, den wir ergriffen haben. Ohne das würde es auch nicht funktionieren.“ Denn die Ausnahmesituation bedeutet auch, für den Ernstfall ständig erreichbar zu sein. „Mein Laptop zu Hause ist immer Standby, so dass ich mich jederzeit von dort einschalten kann“, sagt Katharina Wermelskirchen. Stets präsent sei die Sorge, die eigene Familie anzustecken. „Natürlich sind wir alle sehr vorsichtig. Aber eine Restgefahr bleibt immer.“ Vor allem im vergangenen Frühjahr, „als wir noch nicht wussten, was da genau auf uns zukommt“, seien die Ängste, Angehörige anzustecken, für die die Erkrankung lebensgefährlich wäre, immens gewesen. „Damals gab es ernsthafte Überlegungen, aus diesem Grund vor Ort in der Klinik zu übernachten“, erinnert sich Martina Dollman. Ein knappes Jahr später hat sich die Situation entspannt. „Wir haben inzwischen die zweite Corona-Impfung erhalten. Ein gutes Gefühl, mit dem es uns nun deutlich besser geht. Es nimmt einem eine große Angst und wir sind ausgesprochen dankbar, dass unser Personal die Möglichkeit der Impfung bereits früh bekommen hat“, sagt auch Wermelskirchen.

Team und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Haus helfen, die Situation zu bewältigen

Die Ärztinnen werden des Lobes über ihre Mitarbeiter nicht müde. „Wir haben ein tolles und harmonisches Team, in dem es einen intensiven Austausch und eine enge Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegekräften gibt. Wir können über alles reden, was auch vor Corona schon so war. Das hilft uns in dieser Situation enorm.“ Hervor hebt Dollman zudem „die sehr gute interdisziplinäre Zusammenarbeit in unserem Krankenhaus. Die letzten Monate waren nur als Gemeinschaftsleistung zu stemmen, bei der auch die Ärzte anderer Fachgebiete sowie die Apotheke, Materialwirtschaft, Medizintechnik und die Verwaltung sehr viel gemeinsam geleistet haben und weiter leisten“. Motivation ziehe das gesamte Team aus „den Erfolgen, die es ja gibt. Wir haben viele hochbetagte Patienten, die wir nicht maschinell beatmen mussten, sondern mit speziellen Sauerstoffgeräten behandeln und damit gute Erfolge erzielen konnten“, so Dollman. Gerade ältere Patienten, die alt und gebrechlich seien, „nach langer Zeit durch die Erkrankung durchzubekommen, das macht für uns alle viel aus“. Motivierend sei zudem das Feedback der Patienten, „die wir gut durch diese Krankheit begleiten konnten“.

„Auch wenn Sie krank sind. Wir sind weiter für Sie da“

Den erfahrenen Medizinerinnen ist es ein Anliegen, immer wieder für die Gefahr der Pandemie zu sensibilisieren. „Uns ist wichtig, dass die Menschen die Krankheit ernst nehmen. Wir sehen die Auswirkungen jeden Tag. Wenn plötzlich der eigene Großvater betroffen ist, ist es nicht mehr lustig. Tragt eure Schutzmasken, nutzt die Möglichkeit der Impfung, sobald ihr sie habt. Nur so lässt sich das Ganze durchbrechen“, appelliert Katharina Wermelskirchen. „Wir alle zusammen müssen noch etwas durchhalten“, sagt auch Martina Dollman. „Wir müssen das zusammen lösen. Auch uns fallen die Einschränkungen schwer, aber wir danken allen, die sich an die Regeln halten. Es ist toll, wie viele Leute so diszipliniert mitziehen. Wir wären in einer viel schlimmeren Situation, wenn es die Regeln nicht geben würde“, ist sie überzeugt. Wichtig ist ihr zudem: „Die Leute sollen Vertrauen in uns haben, auch wenn sie krank sind. Wir sind weiter für sie da.“ Ihr Parole: „Durchhalten. Wir kriegen das alles hin, brauchen aber noch ein bisschen Zeit.“

