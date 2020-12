Rathenow

Siegfried Mertin und Werner Galys haben vor nunmehr zwölf Jahren die Bürgerstiftung für die Region Rathenow mitbegründet und aktiv unterstützt. Nun legen beide ihr Amt im Stiftungsrat und im Vorstand nieder und machen Platz für die nächste Generation. Für die MAZ blicken sie auf ihr jahrelanges Engagement zurück und in die Zukunft.

Herr Mertin, Sie haben die Bürgerstiftung für die Region Rathenow mit gegründet, viele Jahre im Vorstand mitgearbeitet und waren in den letzten Jahren Vorsitzender des Stiftungsrats. Warum braucht die Region Ihrer Meinung nach eine Bürgerstiftung?

Anzeige

Siegfried Mertin: Auch in unserer Region gab und gibt es viele Menschen mit einem hohen Interesse an bürgerschaftlichen Engagement. Die Bürgerstiftung für die Region Rathenow bietet hierfür eine gute Plattform.

Auch Sie sind von Beginn an dabei, Herr Galys, waren seither im Vorstand tätig und haben sich um die Finanzen gekümmert. Wie sind Sie zu der Stiftungsarbeit gekommen?

Werner Galys: Frau Kanitz und Herr Mertin hatten die Idee, eine Stiftung zu gründen. Er sprach mich damals an und fragte, ob ich mitarbeiten würde. Da ich bereit lange im Vorstand der Apotheker Paul Marschall Stiftung in Wittstock war und Erfahrungen in der Stiftungsarbeit hatte, sagte ich sofort zu.

Mit welchen Zielen haben Sie damals die Stiftung gegründet?

Mertin: Im Vordergrund stand die Motivation, etwas zu schaffen, zu gründen, das nachhaltig gemeinnützig für die Bürger der Region wirken kann. Dafür eignete sich eine Stiftung hervorragend. Gleichzeitig konnte mit der Gründung der Bürgerstiftung das 125-jährige Jubiläum der Volksbank Rathenow würdig und effektvoll mit einer Zustiftung von 125.000 Euro gefeiert werden.

Galys: Unser Ziel war es, mit dem erwirtschafteten Geld, möglichst viele gemeinnützige Projekte für die Region Rathenow zu unterstützen. Die Zustimmung der Volksbank bildete dafür eine wichtige Grundlage.

Inwiefern hat sich die Stiftungsarbeit im Lauf der Jahre verändert?

Galys: Wir waren in all den Jahren stets bemüht, dass uns anvertraute Geld gut anzulegen und mit den Erträgen möglichst viele Förderungen zu erreichen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Werner Galys (r.) mit den Vorstandsmitgliedern der Bürgerstiftung für die Region Rathenow auf dem jährlichen Bürgerbrunch 2019. In diesem Jahr musste der Brunch coronabedingt ausfallen. Daniela Werner (l.) tritt nun in Galys Fußstapfen. Quelle: Christin Schmidt

Mertin: An der jährlichen Unterstützung von gemeinnützig tätigen Vereinen aus den Erträgen des dauerhaft angelegten Stiftungskapitals hat sich nichts geändert. Auf Grund des inzwischen auf rund 500.000 Euro angestiegenen Stiftungskapitals und der veränderten Zinssituation am Kapitalmarkt hat der Arbeitsaufwand, das Kapital möglichst ertragreich und gleichzeitig sicher anzulegen, deutlich zugenommen. Dazu gehört inzwischen auch die Verwaltung der Treuhandstiftung Anne Henning Ballhause Stiftung.

Wenn Sie auf die letzten Jahre zurückblicken, was ist Ihrer Meinung nach gelungen und welche Ziele konnten noch nicht umgesetzt werden?

Mertin: Es ist der Stiftung gelungen aus den Erträgen des angelegten Stiftungskapitals in den vergangenen Jahren seit ihrer Gründung annähernd rund 50.000 Euro an gemeinnützige Vereine und für eigene gemeinnützige Aktivitäten zu spenden. Und sie hat sich als Dach für andere Stiftungen, den sogenannten Treuhandstiftungen, etabliert. Wünschen würde ich mir, dass sich das Thema Bürgerstiftung und das Engagement dafür in der Bürgerschaft in der gesamten Region noch stärker im Bewusstsein verankert. Vielleicht auch mittels eigener Projekte, die man mit Hilfe weiterer ehrenamtlicher Helfer umsetzt.

Galys: Wir konnten in den zurückliegenden Jahren viele gute Projekte unterstützen und haben dabei immer berücksichtigt, dass sie breit gestreut werden für Vereine, ältere Menschen, Sportler, die Allgemeinheit und allen voran für Kinder und Jugendliche.

Was sollte künftig noch besser laufen, wo sehen Sie in der Stiftungsarbeit Verbesserungspotential?

Mertin: Ich würde mich über weitere Zustiftungen sehr freuen. Davon kann eine Bürgerstiftung nie genug haben. Hier müßten potentielle Zustifter wie Bürger, Unternehmen und Institutionen permanent umworben werden.

Was waren für Sie die schönsten Momente und Erlebnisse im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Stiftung?

Galys: Das waren immer die, wenn von den geförderten Personen und Vereinen ein Dankeschön kam, und wir dann wussten, das Richtige getan zu haben.

Mertin: Mich hat der Zuspruch aus der Bevölkerung in der Gründungsphase sehr überrascht und berührt. Das hatte ich in diesem Umfang nicht erwartet. Innerhalb kürzester Zeit hatten wir ein Stiftungskapital von 250.000 Euro, unter anderem aus einer Erbschaft. Besondere Momente waren die Besuche hochrangiger Politiker, wie dem Innenminister des Landes Brandenburg anläßlich der Überreichung der Gründungsurkunde oder der Besuch des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière.

Mit welchem Gefühl verlassen Sie nun die Bürgerstiftung?

Mertin: Ich gehe mit einem zufriedenen und guten Gefühl, einem Gefühl etwas Ordentliches zusammen mit anderen engagierten Menschen auf den Weg gebracht zu haben.

Galys: Als Verantwortlicher für die Finanzen habe ich mich immer bemüht, gute Geldanlagen zu finden und so Förderungen zu ermöglichen. Nun wollte ich das Ganze in jüngere Hände geben und bin mir sicher, mit meiner Nachfolgerin Daniela Werner hat die Bürgerstiftung nun einen echten Profi in ihren Reihen.

Was fangen Sie mit der neu gewonnenen Freizeit an?

Mertin: Meine Zeit gehört jetzt überwiegend der Familie, Haus, Garten und dem einen oder anderen Hobby.

Galys: Mit dem Mehr an Freizeit will ich zur Ruhe kommen, spazieren gehen und mich in meinem Garten betätigen. Der Stiftung bleibe ich aber weiterhin treu.

Wo sehen die Stiftung in zehn Jahren?

Mertin: Eine Million Stiftungskapital oder mehr, das wäre schön!

Warum sollten sich mehr Westhavelländer für die Stiftung engagieren?

Galys: Weil dann mit den Spenden noch mehr für gute Zwecke und damit für die Region getan werden kann.

Welchen Tipp möchten Sie Ihrem Nachfolger mit auf den Weg geben?

Galys: Das ist ganz einfach: Weiter so!

Mertin: Mein Tipp lautet: Halten Sie die Motivation und das Engagement für das Thema Bürgerstiftung am Glühen und finden Sie engagierte Mitstreiter, die die Stiftung voranbringen.

Von Christin Schmidt