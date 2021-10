Rathenow

Am Mittwochnachmittag bekam die Redaktion der Märkischen Allgemeinen in Rathenow besonderen Besuch. Irena Titova, eine russische Sandmalkünstlerin, kam zur Stippvisite mit ihrem Sandmalkasten. Sie zeigte den Redakteuren einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Programm „In 80 Bildern um die Welt“, das sie im Rathenower Kulturzentrum präsentieren wird.

Besuch in der Maz-Redaktion in Rathenow

Die MAZ-Redakteure zeigten sich beeindruckt von der erstaunlichen Präzision, mit der die Künstlerin ihre Bilder aus dem Sand zaubert. Am Ende malte die Sandartistin noch ein Bild von Rathenow mit dem MAZ-Logo auf ihren Sandkastenleuchttisch.

Irina Titova wurde 1990 in Moskau geboren. 2011 studierte sie Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kunst. Neben ihrem Studium arbeitete die russische Künstlerin in einem Museum im Moskau. „Hier habe ich mich mit autistischen und gehörlosen Kindern im Bereich der Kunsttherapie beschäftigt. Dabei entdeckte ich auch meine Leidenschaft für die Sandmalerei“, erklärt Irina Titova.

Für ihre Show braucht die 31-Jährige nicht viel. Eine von unten angestrahlte große Glasplatte, eine große Leinwand und Sand. Das ist alles, was die Künstlerin benötigt, um ihren Bildern Leben einzuhauchen und daraus Geschichten zu gestalten.

„Mit 19 Jahren habe ich angefangen, meine Sandkunst vor Publikum zu präsentieren. 2018 hatte ich meine erste Deutschlandtournee mit der Show Sandsation gehabt“, erzählt die Wahl-Wienerin. Die Show sei ein Erfolg gewesen.

Queen of Sand Irina Titova. Quelle: Veranstalter

Verdient trägt Irina Titova den Namen „Queen of Sand“. Sie ist eine Meisterin der Transformation. Kaum ist ein Bild fertig, entsteht daraus schon ein Neues. Atemberaubend dabei ist auch die Geschwindigkeit und die anmutige Leichtigkeit, mit der Irina Titova ihre Bilder entstehen lässt. „Malen auf Papier ist nichts für mich. Das dauert mir zu lange, bis ein Bild fertig ist. Dafür bin ich viel zu ungeduldig. Mit der Sandmalerei kann ich sehr schnell meine Emotionen und Gefühle umsetzen“, so Irina Titova.

Es hat eine hypnotisierende Wirkung, Irina Titova dabei zuzuschauen, wie filigran der Sand durch ihre Hände rieselt und sich auf magische Art und Weise zu Bildern zusammenfügt.

Mit den Zuschauern auf eine Weltreise

In ihrer neuen Show nimmt die „Queen of Sand“ die Zuschauer mit auf eine Reise frei nach Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“. „Ich nehme ich die Zuschauer mit zu Abenteuern, Wahrzeichen und Weltwundern rund um den Globus. Immer humorvoll und mit einem Augenzwinkern. Das Schönste für mich ist es, wenn ich den Zuschauern mit einem unbeschwerten Abend voller Magie ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann“, erzählt Irina Titova.

Sandbild Rathenow von Irina Titova. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Erzählstimme zu den Sandbildern gehört dem berühmten Synchronsprecher Joachim Kerzel. Seine markante, tiefe Stimme verlieh er Hollywoodstars wie Robert De Niro, Sir Anthony Hopkins und Dustin Hoffman und Jack Nicholson.

Atmosphärisch unterstützt wird die Show mit Musik von James Horner, der die Filmmusik von „Titanic“ komponierte, über The Doors bis zu Ennio Morricone, die vom österreichische Musiker „Cosy Famous“ alias Wolfgang Linhart kongenial zusammengestellt wurden.

Die Erzählung zu „In 80 Bildern um die Welt“ stammt aus der Feder von Katrin Wiegand, die als freie Autorin für Hörbücher, Radiocomedy und das Theater tätig ist, sowie Katrin Edtmeier, die sich auch für die Regie verantwortlich zeichnet.

Erster Auftritt in Rathenow

In Rathenow ist es der erste Auftritt der Künstlerin. „Ich freue mich schon sehr darauf, im Kulturzentrum in Rathenow zu sein“, so Irina Titova.

Wer die „Queen of Sand“ Irina Titova live erleben möchte und sie auf ihrer Reise um die Welt begleiten will, hat dazu bald Gelegenheit. Die Veranstaltung mit Irina Titova findet am Sonnabend, 30. Oktober, im Kulturzentrum statt. Der Beginn ist um 20 Uhr. Wie die Künstlerin mitteilt, wird es auch eine spezielle künstlerische Überraschung für das Rathenower Publikum geben.

Von Jürgen Ohlwein