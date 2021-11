Rathenow

Am Samstag, 20. November, findet ab 8 Uhr im Rathenower Stadtforst und den angrenzenden Jagdbezirken die diesjährige Gesellschaftsjagd statt. Das teilte Anne Kießling, Sprecherin der Stadt Rathenow, am Freitag mit. Ziel der Jagd sei insbesondere die weitere Reduzierung der Schwarzwildbestände, um eine Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in der Region zu erschweren.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Sperrungen im Stadtforst und den angrenzenden Jagdbezirken sind unbedingt zu beachten. Bei Missachtung kann es zu einer Gefährdung von Personen und Sachwerten kommen.“ Die Jagd endet voraussichtlich um 14 Uhr. Nach Aufhebung der gesperrten Bereiche ist der Rathenower Stadtforst wieder uneingeschränkt begehbar.

Von MAZonline