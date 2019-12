Der Jahn-Hort wird im März eröffnet

Rathenow

Der Umbau des ehemaligen Rathauses in der Jahnstraße 34 zu einem Hort für die Jahngrundschule geht in die Abschlussphase. Wie Bauamtsleiter Matthias Remus den Mitgliedern des Bauausschusses am Mittwochabend mitteilte, soll der Umbau im Februar fertig werden. Dann werde es die bauliche Abnahme geben. Laufe alles glatt, werde der Hort Ende März in Betrieb genommen.

Das Gebäude, das Mitte der 1920er Jahre als Finanzamt errichtet worden war, diente der Rathenower Stadtverwaltung lange Jahre als Dienstsitz. 1995 wurde das Rathaus in die Berliner Straße verlegt. Eine Weile nutzte ein Bauunternehmer das Gebäude in der Jahnstraße als Firmensitz, zuletzt stand es einige Jahre leer.

Der Umbau zum Hortgebäude startete Anfang dieses Jahres. In dem Haus können nach Beendigung der Arbeiten zwischen 150 und 180 Hortkinder betreut werden. Dadurch wird sich die Lage im Schulgebäude, in dem ein Teil der Klassenräume als Horträume genutzt werden musste, merklich entspannen.

Die Kosten für den Umbau des historischen Gebäudes betragen rund 1,6 Millionen Euro. Sie hatten sich während der Umbauphase noch einmal um rund 150 000 Euro erhöht, weil bei Dacharbeiten festgestellt worden war, dass die komplette Dämmung ausgetauscht werden musste.

Von Markus Kniebeler