Jahn-Schüler begeben sich auf Geschichtsrundgang

Rathenow

Klassenlehrerin Kerstin Zink-Zimmermann erklärt: „Während des Sachkundeunterrichts wird Heimatgeschichte in Klassen 3/4 vermittelt. Einige Wochen lang beschäftigen sich die Schüler mit der Geschichte ihrer Heimatstadt. “

Geschichte und Geschichten

Und weiter: „Während des Stadtrundgangs besichtigten sie ehemalige und noch heute vorhandene historische Orte, die Geschichten erzählen, die zuvor im Unterricht behandelt wurden.“ Dazu gehörten die Standorte der Prinzenvilla, des Apollotheaters, des Kaufhauses „Conitzer“, der Optischen Werke „ Emil Busch“ und des alten Rathauses in der Altstadt sowie das Kreishaus, die Zietenkasernen in der Bahnhofstraße, das ehemalige Verwaltungsgebäude der Optikfirma „Nitsche & Günther“ und Rathaus, die Post, das Gebäude der ehemaligen Dresdner Bank und Sitz der KWR, das Kurfürstendenkmal, der alte Hafen mit dem Schleusenwärterhäuschen und den Schleusenspuckern und die alte Feuerwache.

Die Stadtkirche

In der Sankt-Marien-Andreas-Kirche schilderte Heinz-Walter Knackmuß die Sanierung des Gotteshauses in den letzten 25 Jahren, unter anderem mit der Wiederherstellung des mittelalterlichen Kreuzgewölbes und er erklärte die Bedeutung der neuen Fenster im Chorraum. Im Turm konnte jeder Schüler einmal den Klang der alten Glocken testen.

Heimatmuseumsvereinsmitarbeiter Olaf Schwaß erklärt den Schülern der 4a eine alte Ansicht Rathenows im 17. Jahrhundert anhand eines Stadtmodells. Quelle: Uwe Hoffmann

„Natürlich führte uns der Rundgang auch zum Grundstück des kürzlich abgerissenen Offizierskasinos“, so Klassenlehrerin Zink-Zimmermann weiter. „So war es für die Schüler um so spannender, anschließend in der Ausstellung des Heimatmuseums die Dokumente, wie Fotos und Zeitungen vom Tag der Grundsteinlegung des Gebäudes im Jahr 1909, zu bestaunen, die beim Abriss im Grundstein gefunden wurden und jetzt ausgestellt sind.“

So sah die Stadt früher aus

In den Ausstellungsräumen konnten die Schüler die Geschichte ihrer Heimatstadt noch einmal kompakt erleben. Museumsvereinsmitarbeiter Olaf Schwaß, der die Schüler zum Besuch einlud, zeigte den Schülern am Stadtmodell aus dem 17. Jahrhundert noch einmal einige Orte und Gebäude.

Mathilda (li.) und Zoe zeigen stolz ihr Plakat zur Stadtgeschichte. Quelle: Uwe Hoffmann

Mitgebracht hatten die Schüler ihre zuhause gefertigten Plakate zur Heimatgeschichte. „Das alte Rathenow war schöner. Beim Rundgang erfuhr ich auch, dass es in Rathenow einmal eine Prinzenvilla gab. Zuhause fand ich mit meinen Eltern noch ein Foto des alten Hafens, das mein Uropa einst fotografiert hatte“, meinte Mathilda (9), die für ihr Plakat viele Fotos mit Ansichten Rathenows vor deren Zerstörung im Zweiten Weltkrieg verwendete. „Mich hat interessiert, wie meine Großeltern mal als Kinder gelebt haben. Während des Stadtrundgangs war der Besuch der Altstadtapotheke mit seiner alten Einrichtung interessant“, ergänzt ihre Freundin Zoe (9).

Große Überraschung

„Ich war selbst überrascht, wie viel Mühe sich die Schüler zuhause bei der Fertigung ihrer ersten eigenen Plakate gaben“, lobt ihre Klassenlehrerin Zimmermann. „Dass hier unsere Plakate öffentlich ausgestellt werden ist cool. Das ist ja wie richtig berühmt sein und aufregend“, meinte Johanna stolz.

Die Schüler bestaunen die Dokumente der Grundsteinkapsel des ehemaligen Offizierskasinos Quelle: Uwe Hoffmann

Die Plakate der Schüler der 4a der Jahn-Grundschule sind noch bis Ende Januar 2020 im Schaufenster der Ausstellung des Heimatmuseums ausgestellt. Ab sofort ist der Inhalt der Grundsteinkapsel des Offizierskasinos in einer Vitrine ausgestellt.

Von Uwe Hoffmann