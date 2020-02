Schüler beschäftigen sich mit Stadtgeschichte

Rathenow

Schüler des Rathenower Jahngymnasiums werden die Ausstellung des Fördervereins Heimatmuseum der Stadt Rathenow in der Berliner Straße 80 schon bald mit frischen Arbeiten bereichern. Nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Peter Dietze sollen schon im April die Ergebnisse von Projekten präsentiert werden, die Anfang des vergangenen Jahres gestartet sind.

Arbeit in Gruppen

In verschiedenen Gruppen haben sich die Oberstufenschüler eines schuljahrsübergreifenden Seminarkurses mit ausgewählten stadthistorischen Themen beschäftigt. Dabei hat Udo Geiseler, Geschichtslehrer am Jahngymnasium, der den Kurs leitet, seinen Schülern freie Hand gelassen. Denn es gehe bei dem Projekt vor allem darum, die Schüler zu selbstständigem Arbeiten zu ermuntern.

Alte Postkarten digitalisiert

Eine der Gruppen hatte beispielsweise die Aufgabe, historische Postkarten zu sichten und zu digitalisieren. Anhand der alten Ansichten sollten die Schülern ein Gefühl bekommen für die Entwicklung Rathenows im vergangenen Jahrhundert. Zum anderen sollten sie sich vertraut machen mit der Technik und den Abläufen der Digitalisierung.

Wie gut sie das hinbekommen haben, wird der Besucher der Ausstellung in der Berliner Straße selber beurteilen können. Denn nach Auskunft Peter Dietzes wird ein Bildschirm aufgehängt, auf dem die digitalisierten Postkarten in einer Dauerschleife zu sehen sein werden. Dietze weiß selber noch nicht, wie diese Präsentation wirken wird. „Ich bin sehr gespannt“, sagt er.

Recherche zu den Ehrenbürgern

Eine andere Schülergruppe hat sich mit den Rathenower Ehrenbürgen befasst. Sieben Persönlichkeiten wurde diese Auszeichnung zuteil. Aber wer waren diese Menschen? Im Falle Otto von Bismarcks mag die Antwort auf diese Frage ja noch leicht zu recherchieren sein. Aber die Biografien der anderen sechs Ehrenbürger werden den meisten nicht bekannt sein. Die Gymnasiasten haben in alten Dokumenten gewühlt, um Licht in das Leben dieser Menschen zu bringen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit werden ab April in der Berliner Straße 80 präsentiert.

Alte Bunker im Stadtwald

Eine dritte Gruppe hat sich aufgemacht herauszufinden, was es mit alten Bunkern auf sich hat, deren Überreste im Stadtwald heute noch zu finden sind. Auch hier weiß Peter Dietze nicht, was die Recherche ergeben hat. Spannend werden dürfte die Präsentation in den Ausstellungsräumen des Heimatmuseums allemal.

Peter Dietze ist sehr angetan von der Zusammenarbeit mit den Schülern. Nicht nur, weil sie auf die beschriebene Weise die Ausstellung in der Berliner Straße bereichern werden. Sondern vor allem, weil auf diese Weise junge Menschen mit Themen der Rathenower Stadtgeschichte in Berührung kommen. Und vielleicht bleibt ja einer hängen und entschließt sich, im Förderverein mitzumachen. Ein bisschen frisches Blut würde der Gruppe bestimmt nicht schaden.

Von Markus Kniebeler