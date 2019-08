Rathenow

In früheren Jahren hatte sich Anke Koch, die Leiterin des Jahngymnasiums, am ersten Schultag immer die Zeit genommen, jeden Jahrgang einzeln im Theaterkeller zu begrüßen. Weil in diesem Jahr aber so viele Mädchen und Jungen wie lange nicht mehr neu ins Jahngymnasium kommen, sind am Montagmorgen von der Chefin aus zeitlichen Gründen alle zusammen auf dem Schulhof begrüßt worden.

Laut Schulentwicklungsplan der Stadt soll das Gymnasium vierzügig sein. Das würde normalerweise bedeuten: Jedes Jahr drei neue 7. Klassen und eine neue Leistungs- und Begabungsklasse (LuBK) in Klasse 5. In diesem Jahr gibt es eine neue Klasse mehr, also fünf: Vier 7. Klassen und eine LuBK.

Schulleiterin Anke Koch. Quelle: privat

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil das Jahngymnasium erst vor wenigen Jahren eine Talsohle durchschritten hat. 2014 und 2015 konnten jeweils nur drei Klassen aufgenommen werden: 2014 waren es drei 7. Klassen, es gab keine LuBK. 2015 konnte zwar wieder eine LuBK gebildet werden, aber es kamen gar nur zwei 7. Klassen zusammen. „Das waren damals die geburtenschwachen Jahrgänge“, erinnert sich Schulleiterin Anke Koch. Mit drei 7. und einer 5. Klasse sei man im Jahngymnasium durchaus zufrieden. Aber jetzt sogar vier 7. Klassen bilden zu können, das sei schon sehr schön. Die Schulleiterin hebt hervor, dass es dieses Jahr beim Ü7-Verfahren 95 Erstwünsche für das Gymnasium gegeben hat. Das sei deutlich mehr als sonst, diesen Zuwachs finde sie „überwältigend“. 666 Schülerinnen und Schüler waren am ersten Tag im Jahngymnasium registriert. Die 667 deutet sich an, weil sich am Montag ein Mädchen aus der russischen Stadt Krasnojarsk vorgestellt hat. 47 Lehrkräfte hat die Schule jetzt. Anke Koch vermerkt erfreut, dass mit fünf neuen Lehrerinnen und Lehrern alle freien Stellen besetzt werden konnten.

Mit zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass das Jahngymnasium 2017 schon einmal vier 7. Klassen bekam. Das war ein Sonderfall: Die Gesamtschule Bruno H. Bürgel hatte in jenem Jahr so viele Interessenten für ihre vier 7. Klassen mit der Laufbahnempfehlung „Abitur“, dass das Staatliche Schulamt von dort 28 Kinder ans Jahngymnasium umgelenkt hat. Das machte deshalb dann eine Klasse mehr als die üblichen drei Siebenten auf. In diesem Jahr sind nur fünf Mädchen und Jungen mit dem Erstwunsch Bürgelschule zu ihrer Zweitwunschschule Jahngymnasium umorientiert worden.

Umdenken zu spüren

„Es zeigt, dass die Arbeit anerkannt wird, die wir hier machen“, kommentiert Anke Koch das wachsende Interesse am Jahngymnasium. Es sei ein Umdenken erfolgt. Wenn die Grundschule das Abitur empfehle, werde nun häufiger der direkte Weg ans Gymnasium gewählt. Das Jahngymnasium stehe für Qualität. Seit Jahren seien die Abiturergebnisse hier besser als der Landesdurchschnitt.

Die bilingualen „b“-Klassen, in denen mit viel Englisch zweisprachig gearbeitet wird, seien jetzt zweimal übernachgefragt gewesen, berichtet die Schulleiterin. Nie habe es Probleme gegeben, eine bilinguale Klasse voll zu bekommen. Die LuBK-Klassen für Mädchen und Jungen, die bereits zur 5. Klasse ans Gymnasium wollen, sollen als Angebot weitergeführt werden.

Nicht jedes Jahr genug Platz

Allerdings ist klar, dass das Jahngymnasium aus Platzgründen nicht jedes Jahr fünf neue Klassen aufnehmen kann. Der Sportunterricht stößt an seine Grenzen. Diese Stunden werden stets zuerst geplant und alle anderen Fächer müssen sich danach richten. Weil Sport auch im Ganztagsbetrieb am Nachmittag weiter wie im bisherigen Umfang erhalten bleiben soll, muss nun öfter als sonst die späte 9. Stunde mit dazu genommen werden.

Alle zwei Jahre wäre das Gymnasium aber in der Lage, fünf Klassen aufzunehmen. „Wir werden weiter für unsere Schule werben“, sagt Anke Koch. „Unser Ziel ist, dass alle hierher kommen können, die die Voraussetzungen und den Wunsch haben.“ Die Bedeutung des Abiturs am Gymnasium als beste Chance für den Start ins Berufsleben sei nicht zu unterschätzen.

Von Bernd Geske