Die Würfel-Stunden mussten warten. Erst die Arbeit, ist bei den Hohennauener Feuerwehrleuten ein bewährter Grundsatz. So lauschte man also zuerst dem Rechenschaftsbericht, in diesem Jahr war es ein Zweijahresrückblick. Die gute Zusammenarbeit und Unterstützung der Ortsfeuerwehr im Dorf, zum Beispiel durch die Agrargenossenschaft, wurden gelobt.