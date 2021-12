Janina Rall ersteigert die MAZ zum Vernaschen und unterstützt Jugendarbeit in Rathenow

Rathenow

Eine Märkische Allgemeine Zeitung zum Vernaschen kommt in den nächsten Tagen bei Janina Rall zum Kaffee auf den Tisch. Die Havelländerin hat sich an der Versteigerungsaktion zu Gunsten des neuen Jugendprojekts „Young Stream“ beteiligt und unterstützt damit die Jugendarbeit in Rathenow.

Am Mittwoch nahm Janina Rall den leckeren Westhavelländer aus Lebkuchenteig und essbarem Papier entgegen und freute sich über die außergewöhnliche Ausgabe, die sie nun mit ihren Lieben verspeisen darf. 100 Euro hatte die junge Frau aus Milow für die Sonderausgabe geboten.

„Ich finde es total schade, dass so viele Menschen sich über die Jugend beklagen und sich aufregen, wenn Wände mit Graffiti besprüht werden, geht es aber darum geht, ein sinnvolles Projekt für die Jugend zu unterstützen, bringen sich nur wenige Menschen ein“, ärgert sich Janina Rall.

Dass sich Jugendarbeiter André Neidt dafür einsetzt, im neuen Jahr ein zusätzliches, kostenloses Freizeitangebot zu schaffen, das Kinder und Jugendlich weg von der Spielkonsol und an die frische Luft lockt. findet sie dagegen super.

Von Christin Schmidt