Jederitzer Brücke: Entscheidung noch in diesem Jahr

Für die Jederitzer Brücke soll die Rathenower Stadtverwaltung noch in diesem Jahr eine Kostenschätzung vorlegen. Die SPD-Fraktion hatte am Mittwochabend im Rahmen der Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Antrag eingebracht, der ohne Gegenstimme verabschiedet wurde.

„Die Jederitzer Brücke ist nicht nur von großer Bedeutung für den Verkehr in der Stadt, sondern ist auch ein besonderes Wahrzeichen und historisch bedeutendes Bauwerk“, heißt es in dem Antrag. „Um über die weitere Verfahrensweise diskutieren zu können, müssen bestimmte Informationen vorliegen.“ Wenn diese erarbeitet seien, könne mit der Haushaltsplanung für 2021 entschieden werden, ob die Planung des Neubaus in Angriff genommen werden soll.

Miserabler Zustand

Die Brücke war im vergangenen Dezember gesperrt worden, nachdem der für die Stadt Rathenow tätige Brückenprüfer dem Bauwerk ein miserables Zeugnis ausgestellt und der Stadt dringend geraten hatte, den motorisierten Verkehr von der Brücke zu verbannen. Seit der Installation der massiven Sperren können nur noch Fußgänger, Radler und Mopeds die Passage nutzen.

Dass das Problem nur durch einen Neubau gelöst werden kann, ist unstrittig. Die Korrosionsschäden am Unterbau der Brücke sind nach der Expertise des Prüfers irreparabel. Auch die Fundamente des über 100 Jahre alten Bauwerks können nicht mehr saniert werden.

Abstimmung mit dem Denkmalschutz

Vor einem Neubau sind einige knifflige Fragen zu klären. Die Brücke steht unter Denkmalschutz. Ein Abriss kann also nur mit Zustimmung der Denkmalschützer erfolgen. Und dass diese derartige Entscheidungen nicht leichtfertig treffen, ist bekannt.

Eine Sanierung der Brücke scheint ausgeschlossen. Quelle: Markus Kniebeler

Auch muss im Vorfeld geklärt werden, welche Anforderungen das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brandenburg an die künftige Brücke stellt. Muss möglicherweise die Durchfahrtshöhe verändert werden?

Bislang gibt es noch keine derartigen Forderungen. „Für herkömmliche Sport- und Motorboote reicht die Durchfahrtshöhe vollkommen aus“, sagt Joachim Karp, Leiter der Rathenower Außenstelle des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Brandenburg. Ihm seien keine Forderungen bekannt, die Durchfahrtshöhe zu verändern.

Natürlich gebe es mittlerweile Yachten, die zu groß seien für eine Passage der Jederitzer Brücke, so Karp. Aber für diese sei die Hauptschleuse der rechte Weg. Über diesen Weg könnten auch die Anlegeplätze am Alten Hafen erreicht werden.

Von Markus Kniebeler