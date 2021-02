Jederitzer Brücke in Rathenow: Wenig Verständnis für CDU-Vorschlag

Rathenow

Holen sich die Mitglieder der CDU-Stadtverordnetenfraktion in der kommenden Woche bei der Satzung des Stadtentwicklungsausschusses eine blutige Nase? Mit ihrem Antrag, für die Zeit der Bauarbeiten in der Fehrbelliner Straße zur Verlegung des Körgrabens die Jederitzer Brücke als Umleitungsstrecke zu öffnen, hat bei den anderen Fraktionen für Verwunderung gesorgt – und in den Sozialen Netzwerken eine Debatte ausgelöst.

Hartmut Fellenberg, viele Jahre Geschäftsführer der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow, ist inzwischen Premnitzer Stadtverordneter. Das Hin und Her zur Jederitzer Brücke, bis diese schließlich für den motorisierten Verkehr wurde, hat er bestens in Erinnerung.

Ja, er würde die Öffnung der Brücke zu Umleitungszwecken begrüßen, teilt Fellenberg mit. Allerdings fragt er sich auch, ob so eine Brückenöffnung Sinn hat, wenn Brückenprüfer und Ingenieure doch vor zwei Jahren doch darauf gepocht haben, die Brücke unbedingt zu schließen.

An der Brücke frisst der Rost. Quelle: Markus Kniebeler

Wenn die Brücke tatsächlich nicht tragfähig ist, dann würde die Belastung eher größer werden, wenn sie plötzlich Teil einer Umleitungsstrecke wird. Und wenn andererseits aber die Brücke das doch aushält, so fragte sich Fellenberg, warum die Brücke überhaupt gesperrt wurde.

So sieht es auch Daniel Golze von der Fraktion Die Linke/Die Partei: „Genau die Fragen stelle ich mir auch. Ich dachte, die Standfestigkeit sei für den Verkehr nicht mehr gegeben? Entweder ist der CDU-Antrag sachlich falsch oder bei der Standfestigkeit wurde uns etwas falsch erzählt.“

Wichtige Verbindung

Die Fehrbelliner Straße ist Teil der Bundesstraße 102 und damit die wichtige Nord-Süd-Verbindung durch die Stadt Rathenow. Wenn der Körgraben verlegt wird, dann ist diese Verbindung gekappt.

Gesa Eckhardt fragt sich, ob der Antrag der CDU wirklich ernst gemeint ist: „Die Lösung ist so einfach. Einspurig und mit Ampel (Ironie).“ Tatsächlich schlägt die CDU eine „starke Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge“, eine Fahrspur und eine Ampelregelung vor. Das alles solle auch kontrolliert werden.

Die Jederitzer Brücke. Quelle: Markus Kniebeler

Thomas Lotsch sieht es ähnlich wie Daniel Golze und Hartmut Fellenberg: „Sorry, ich kann eine Wiedereröffnung nicht verstehen.“ Auch in der Stadtverwaltung Rathenow ist man erstaunt. Nur zu gut erinnern sich die Mitarbeiter im Bau- und Ordnungsamt noch daran, wie der Brückeningenieur im Ausschuss erklärt hatte, dass der Rost unaufhörlich an der Stahlkonstruktion frisst.

Das sagt die CDU

Aus CDU-Kreisen hieß es nun am Freitag, man wolle vor allem dazu anregen, sich Gedanken zur Umleitungsstrecke zu machen, wenn die Bauarbeiten zur Verlegung des Körgrabens beginnen.

So betonte Jörg Rakow von der CDU-Fraktion: „Die Rathenower Innenstadt ist jetzt schon zu bestimmten Uhrzeiten durch den Verkehr vollkommen überlastet. Dies wird sich um ein Vielfaches steigern, wenn die B 102 im Bereich der Fehrbelliner Straße komplett gesperrt wird. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, um die Bürgerinnen und Bürger nicht noch weiter mit Staus und Lärm zu belasten.“ Der CDU-Stadtverordnete Wolfram Bleis will eine Lösung im Sinne der Unternehmen und weiteren Verkehrsteilnehmer.

Corrado Gursch (CDU) hofft auf die Unterstützung der Bundeswehr. Quelle: Uwe Hoffmann

Corrado Gursch regt für die CDU an, mit den Bundeswehr-Pionieren in Havelberg Kontakt aufzunehmen. Diese könnten mit ihrer Technik die Brücke so ausstatten, dass diese für die Bauzeit halten werde.

Der Landesbetrieb Straßenwesen bietet indes diese Umleitung an: über die Berliner Straße, den Friedrich-Ebert-Ring, Curlandstraße und aus/in Richtung Premnitz über die B 188 (Bammer Landstraße), den Friedrich-Ebert-Ring und die Curlandstraße umgeleitet.

Provisorische Anbindung

Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können die Baustelle passieren. Für die Geschäfte an der Fehrbelliner Straße sind provisorische Anbindungen geplant.

Im Bauausschuss der Stadt ist am kommenden Dienstag eine muntere Debatte zu erwarten. Die eine Umleitung, die der Landesbetrieb anbietet, reicht der CDU nicht.

Von oachim Wilisch