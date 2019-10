Jederitzer Brücke in kritischem Zustand

Rathenow

Dass der bauliche Zustand der Jederitzer Brücke zu wünschen übrig lässt, ist kein Geheimnis. Schon vor mehr als zehn Jahren ließ die Stadt massive Poller aufstellen, um zu verhindern, dass Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 2,5 Tonnen die Brücke befahren.

Der Ingenieur Roger Rüdiger, der im Auftrag der Stadt die gesetzlich vorgeschriebenen Brückenprüfungen vornimmt, hatte wegen Mängeln an der Stahlkonstruktion dringend zu der Tonnagebegrenzung geraten.

Situation hat sich zugespitzt

Die Situation hat sich seit dem damaligen Befund alles andere als verbessert. Zwar werden regelmäßig Ausbesserungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Bauwerk vorgenommen, aber die grundsätzlichen Mängel sind dadurch nicht zu beheben.

Brückenprüfer Roger Rüdiger. Quelle: Markus Kniebeler

„Es ist mittlerweile ein kritischer Zustand erreicht“, sagt Rüdiger im MAZ-Gespräch. Je länger der motorisierte Verkehr die Brücke befahre, desto schneller werde sich die Lebensdauer derselben verkürzen.

Problematischer Rost

Aufzuhalten wäre dieser Prozess nach Meinung des Experten nur durch eine umfangreiche Sanierung des Bauwerks. Vor allem müsste dabei die Hauptursache des Problems beseitigt werden: Bei der Brücke handelt es sich Rüdiger zufolge um eine stählerne Wanne mir einem Holzpflasterbelag. Durch diesen Belag dringe permanent Feuchtigkeit in die Wanne. Die dadurch entstandenen Korrosionsschäden seien irgendwann so gravierend geworden, dass schwere Fahrzeuge an der Überfahrt gehindert werden mussten.

Einwände des Denkmalschutzes

Nun könnte man meinen, dass das Problem schnell zu beheben wäre, wenn man das Holzpflaster durch einen wasserdichten Belag ersetzen würde. Das allerdings erlaubt der Denkmalschutz nicht. Der hatte bei der Erneuerung der Brücke im Jahr 1990 verfügt, dass Holzpflaster zu verwenden sei – als Reminiszenz an die hölzernen Bohlen, auf denen in früheren Zeiten der Verkehr über das historische Bauwerk rollte.

Die stählerne Wanne der Überfahrt rostet. Das mindert die Stabilität. Quelle: Markus Kniebeler

Was also tun? „Wir haben einen Punkt erreicht, an dem wir das Problem nicht länger ignorieren können“, sagt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. Allerdings werde eine Lösung, egal, welche Variante man anstrebe, kompliziert und kostspielig. Denn mit einfachen Mitteln werde sich die Stabilität des Bauwerks nicht herstellen lassen.

Sanierung oder Neubau?

Betrachtet man die Sache nüchtern, stehen nur zwei Optionen zur Wahl: Sanierung des denkmalgeschützten Bauwerks oder Abriss der Brücke und Ersatzneubau. Die letztgenannte Variante wäre aber nur mit Zustimmung des Denkmalschutzes möglich.

Mehrfach hat Remus im Bauausschuss erklärt, dass in jedem Falle Millionen investiert werden müssen. Geld, das die Stadt momentan nicht hat. Wie hoch die Kosten genau sind und ob eine der genannten Varianten gefördert werden könnte, muss erst noch geprüft werden.

Ingenieur kommt in den Bauausschuss

Damit sich die Stadtverordneten ein Bild vom Zustand der Brücke machen können, wird Roger Rüdiger im Bauausschuss am 3. Dezember Rede und Antwort stehen. Danach soll über Lösungswege verhandelt werden.

Eines ist aber jetzt schon klar. „Je früher die Brücke für den motorisierten Verkehr gesperrt wird, desto besser“, sagt der Ingenieur. Wenn man nur noch Fußgänger und Radler über die Brücke lasse, werde das die Lebensdauer merklich verlängern. Auch diese Option wird zu diskutieren sein.

Von Markus Kniebeler