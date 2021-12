Jubelschreie in Rathenow – Die MAZ bringt Geschenke

Rathenow

Wenn der Weihnachtsmann heute durch Rathenow zieht, um Geschenke zu verteilen, dürfte er einen Abstecher im Übergangswohnheim im Birkenweg gewiss nicht vergessen. Die Mädchen und Jungen, die zurzeit mit ihren Familien hier leben, haben bereits am Mittwoch so laut und voller Vorfreude nach dem Mann mit dem weißen Rauschebart gerufen, dass er an Heiligabend hier vermutlich als Erstes einkehrt.

Grund für die Jubelschreie war ein Besuch der MAZ-Redakteure Sebastian Morgner und Christin Schmidt, die zwar keinen Sack mit Geschenken mitbrachten, dafür aber zwei Kisten mit einer süßen Überraschung. Die Redakteure hatten Rathenows Bäckermeister Ingo Möhring in seiner Backstube besucht und mit ihm Plätzchen gebacken, mit denen sie nun den Mädchen und Jungen eine Freude machen wollen.

Das ist ihnen gelungen. Mit einem breiten Lächeln nahmen Dina, Sumaja, Kelid und ihre Freunde die goldfarbenen Tütchen, die die MAZ ihnen vor dem Fest spendierte, entgegen. Erst als Betreuerin Lilas Faki das Kommando zum Öffnen gab, griffen alle beherzt zu und schnappten sich ein Plätzchen.

„Hm, das ist lecker“, rief die neunjährige Rabija und biss einen weiteren Zacken von ihrem sternförmigen Plätzchen ab. Der vierjährige Yusuf freute sich derweil über die blauen Zuckerperlen auf seinem Keks.

Nebenbei verraten die Kinder den Besuchern, was sie sich in diesem Jahr vom Weihnachtsmann wünschen. „Ich wünsche mir einen Teddybär“, erklärt die zehnjährige Dina schüchtern. Ihre Zwillingsschwester Diana hofft, dass für sie eine Barbie unter dem Weihnachtsbaum liegt.

„Ich wünsche mir eine wunderschöne Puppe“, erklärt die siebenjährige Sumaja aus Tschetschenien. Ihre Schwester Rabia hätte gern ein Puppenhaus. Wünsche haben auch die sieben Mädchen und Jungen, die derzeit mit ihren Müttern im Rathenower Frauenhaus leben und die Feiertage hier verbringen werden.

Um ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, haben die Mitarbeiterinnen des Hauses das große Gemeinschaftszimmer festlich geschmückt. „Den Tannenbaum hat uns auch in diesem Jahr unser Stadtförster Thomas Querfurth wieder geschenkt“, verrät die Leiterin der Einrichtung Catrin Seeger.

Sie ist dankbar für all die Spenden, die zeigen, dass die Rathenower auch an Menschen in Not denken. In diesem Jahr gehört dazu ein großes, mit Zuckerstangen verziertes Lebkuchenhaus, das Ingo Möhring mit viel Liebe zum Detail zauberte und sogar mit einer Lichterkette verzierte.

Das Häuschen hat nun einen Ehrenplatz unter dem festlich geschmückten Baum aus dem Rathenower Stadtwald. „Darüber werden sich die Kinder besonders freuen“, ist sich Catrin Seeger sicher.

Von Christin Schmidt