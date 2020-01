Eine Stadt im Zeichen der Musik

Am Regionalausscheid West des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, der am Wochenende in Rathenow stattfand, nahmen 296 junge Menschen teil.

Die besten Teilnehmer des Regionalwettbewerbs dürfen am Landeswettbewerb teilnehmen, der vom 19. bis 21. März in Cottbus stattfindet.

Dort können sich die Nachwuchsmusiker für das Bundesfinale qualifizieren, das vom 28. Mai bis zum 4. Juni in Freiburg ( Breisgau) stattfindet.

Von der Musik- und Kunstschule Havelland haben sich etliche Schüler für den Landeswettbewerb qualifiziert.

In der Kategorie „Gesang“ werden Clara Dittel und Martina Freisinger nach Cottbus fahren.

In der Kategorie „Harfe“ qualifizierten sich Viktoria Maday und Vanessa Palm.

In der Kategorie „Klavier“ schafften es , Stella Pulsack, Lorenz Berbig, Riko Hilger und Aaron Huyoff.

In der Kategorie „Neue Musik“ qualifizierten sich Jana Hegert und Norbert Wahnsiedler.

In der Kategorie „Holzbläser Ensemble“ dürfen Kajsa-Ida Dech und Antonia Maday (beide Oboe) nach Cottbus fahren.

Alle Ergebnisse und weitere Informationen erhält man unter www.jumu-bb.de