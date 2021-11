Jugendliche verschönert Wand im Rathenower Freizeithaus Mühle 

Rathenow

Kreativität spielt im Freizeithaus Mühle seit jeher eine große Rolle. Hier können Kinder und Jugendliche ihrer Fantasie freien Lauf lassen – egal, ob beim Spielen, Basteln oder Kochen.

Oder beim Malen. In diesem Jahr, so scheint es, sprudeln die Ideen besonders kräftig. Nach den Sommerferien hatten Kids die Wand eines Clubraums mit bunten Farben verschönert. Und nun ist auch eine Wand auf der Galerie kunstvoll gestaltet worden.

Im Unterschied zum erstgenannten Kunstwerk, an dessen Zustandekommen ein halbes Dutzend junger Leute beteiligt war, ist das neueste Gemälde ein Einzelwerk. Geschaffen hat es Romina Zellmann, die auch am Zustandekommen des ersten Wandgemäldes maßgeblich beteiligt war. Nun hat die 14-Jährige die Kopfwand hinter der kleinen Sitzecke im Alleingang in einen bunten Hingucker verwandelt.

Bunte Figuren an der Wand

„Die Idee hatte ich sofort“, sagt sie. Den Controller einer Playstation wollte sie malen. Doch schnell stellte sie fest, dass das Motiv ein wenig eintönig geworden wäre. Und ergänzte das Ursprungskonzept. Neben dem Controller sind nun verschiedene Figuren aus Play-Station-Spielen zu sehen. Minecraft, Roblox und Co. mögen Erwachsenen kein Begriff sein. Aber unter den Kids im Freizeithaus gibt es wohl niemanden, der diese Namen nicht kennt. Von daher passt das Gemälde perfekt an diesen Ort.

Nach den Sommerferien gestalteten Jugendliche diese Wand im Freizeithaus Mühle. Quelle: Markus Kniebeler

Bevor sich Romina an die Wand wagte, fertigte sie eine Skizze. Und übertrug die Konturen dann mit Kreide auf die Wand. Dann ging es ans Ausmalen.

„Malen ist mein Ding“, sagt sie. Und kündigt an, zur Stelle zu sein, wenn die nächste Wand im Jugendclub am Schwedendamm zur künstlerischen Gestaltung freigegeben wird.

Leiterin ist begeistert

Simone Müller, Leiterin des Freizeithauses, ist begeistert von den Aktivitäten ihrer Schützlinge. „Da sieht man mal, was in den jungen Leuten steckt“, sagt sie. Jedes Mal, wenn sie die Treppe zur Galerie hochgehe, freue sie sich über das tolle, bunte Bild.

Und Wände für kommende Gestaltung gibt es noch genug. „Da ist noch einiges möglich“, sagt Simone Müller. Romina Zellmann hat auch schon die eine oder andere Idee. Aber verraten wird noch nichts. Soll ja eine Überraschung werden, wenn es so weit ist.

Von Markus Kniebeler