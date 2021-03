Havelland

Die Begeisterung für politische Themen begann bei Julia Kaeding schon früh. Während der Zeit am Gymnasium weckte ihr Lehrer im Fach „Politische Bildung” die Faszination bei der heute 33-Jährigen. Das blieb nicht ohne Folgen für ihren weiteren Werdegang. Nachdem Kaeding 2019 direkt im ersten Versuch in den Kreistag des Havellands gewählt wurde, ist die CDU-Politikerin dort nun neues Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Sie folgt Sven Richter, der als neuer Bürgermeister von Dallgow-Döberitz sein Mandat im Kreistag niederlegte.

Kaeding arbeitete zuvor bis 2016 in der Kreisverwaltung des Havellands im Bereich Organisation und Controlling. „Ich hatte dort die Möglichkeit, viele Bereiche der Verwaltung kennenzulernen. Mein Schwerpunkt lag im sozialen Bereich: Jobcenter, Sozialamt, Jugendbereich ...”, erzählt sie. Dadurch bringe sie für ihr künftiges Mitwirken im Jugendhilfeausschuss schon einige hilfreiche Erfahrungen mit. Die Arbeit in der Kreisverwaltung brachte schließlich auch den entscheidenden Stein ins Rollen, um selbst politisch aktiv zu werden.

„Ich habe damals mit einer Kollegin zusammengesessen und gefragt: Warum werden bestimmte Dinge so gemacht? Warum macht man das nicht anders?”, erinnert sich Kaeding. Die Kollegin habe auf den Kreistag verwiesen und Kaeding empfohlen, zu einer Sitzung mitzukommen. „Das habe ich gemacht und fand es sehr faszinierend, was für weitreichende Auswirkungen die dort getroffenen Entscheidungen haben – sowohl für die Bürger als auch für die Verwaltung. Da habe ich mir gedacht, das möchte ich auch machen”, so die junge Politikerin.

Wegzug aus der Heimatstadt Rathenow

Ende 2016 nahm Kaeding zunächst eine neue Stelle in Berlin an, sie arbeitet dort ebenfalls als Referentin für Controlling bei einer politischen Stiftung. Für die gebürtige Rathenowerin bedeutete dies auch, erstmalig ihren Heimatort zu verlassen. „Die Pendelei war auf die Dauer einfach zu weit. Mir war aber immer klar, dass ich im Havelland bleiben möchte. Hier bin ich verwurzelt, hier sind meine Familie und meine Freunde”, sagt Kaeding, die sich selbst als Havelländerin „durch und durch“ bezeichnet.

Die Wahl fiel auf Falkensee, eine Art Kompromiss zwischen der Großstadt und ihrer Heimat. Mit der Entscheidung ist sie sehr zufrieden: „Ich habe hier inzwischen ein sehr gutes Netz. Ich bin ja auch im Stadtverband der CDU aktiv und manage da verschiedene Aktivitäten.” So sei sie zusammen mit Sven Steller Wahlteamleiterin im Wahlamtbezirk Finkenkrug und organisiere anfallende Tätigkeiten im Vorlauf von Wahlen. „Viele Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, sind nicht nur Parteikollegen, daraus sind auch Freundschaften entstanden”, überlegt Kaeding.

An Falkensee und generell am Havelland schätze sie die Ruhe im Vergleich zur Großstadt. „Ich freue mich über jedes Vögelchen, was hier so brütet”, sagt sie lächelnd. Gleichzeitig sei die Nähe zu Berlin ein Faktor, der sowohl für sie als auch generell für junge Menschen den Reiz der Region mit ausmache.

Junge Leute im Havelland für die Politik begeistern

Kaeding vermutet, dass das Havelland auch aufgrund der Corona-Pandemie attraktiver für junge Menschen werde. „Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit sind meiner Meinung nach der wichtigste Punkt. Die Arbeit im Home Office macht es jetzt möglich, an einem Ort zu arbeiten und an einem anderen Ort weiter draußen zu leben”, erläutert Kaeding. Neben den wirtschaftlichen Bedingungen sei auch die soziale Infrastruktur eine wichtige Komponente für junge Menschen. „Bei der Familiengründung geht es dann zum Beispiel darum, ob genügend Kitaplätze und Bildungsangebote vorhanden sind”, so Kaeding.

Besonders an junge Menschen hat Kaeding deswegen einen Appell: „Ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen, insbesondere auch Frauen, politisch engagieren. Das ist eine Frage, die uns parteiintern schon lange umtreibt – wie kommen wir in Kontakt, was können wir noch tun, um Ängste abzubauen?“, überlegt Kaeding.

Das sei ein Thema, das nicht nur die CDU betreffe, sondern generell etwas mit dem Image von Parteien zu tun habe. Kontaktversuche finden vor allem über klassische Wege statt: „Wir haben viele Formate wie Stammtische, offene Vorstandsrunden, Familienfeste, wo wir vor Ort sind und man mit uns ins Gespräch kommen kann. Beim Einbezug sozialer Medien besteht noch etwas Luft nach oben”, erzählt Kaeding und ergänzt: „Der erste Schritt, um in der Politik Fuß zu fassen, ist aber immer, sich bezüglich der eigenen Grundwerte klar zu werden.“

Das Unvorhersehbare gehört zur Politik dazu

Für Kaeding sei nach ihrem BWL-Studium in Berlin die Überzeugung gewesen, dass eine starke Wirtschaft notwendig ist, um einen sozialen Staat zu finanzieren. Nach ihrem Beitritt zur CDU habe sie gewusst, dass sie nicht nur zahlendes Mitglied sein möchte, sondern sich selbst engagieren will. „Ich wurde immer gefördert und es ist ein großes Privileg, für die Kommunalwahlen aufgestellt worden zu sein. Dass ich gleich beim ersten Mal ein Mandat bekommen habe, hat mich sehr gefreut”, blickt Kaeding zurück.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und das, obwohl der Start in ihre politische Tätigkeit aufgrund der Corona-Pandemie eher holprig war: „Ich habe nach der konstituierenden Sitzung noch zwei reguläre Sitzungen mitgemacht, dann ist der Kreistag schon ausgefallen. Das war ein bisschen ein Schubs ins kalte Wasser. Routiniertes alltägliches Kreistagsgeschäft wie vor Corona konnte ich bisher wenig mitbekommen.” Für Kaeding gehört das Unvorhersehbare aber zur Politik dazu. „Da ist es nicht möglich, super langfristig zu planen. Es ist so viel im Fluss“, sagt Kaeding. Am Ball bleiben möchte sie trotzdem: „Ich hoffe, dass ich noch eine zweite und vielleicht eine dritte Wahlperiode gewinnen werde.“

Von Leonie Mikulla