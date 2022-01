Jung, dynamisch, hilfsbereit: Ein Besuch bei der Ortsfeuerwehr Semlin

Rathenow

Es klingt paradox, ist aber wahr: Die Ortsfeuerwehr Semlin ist, was den Altersdurchschnitt ihrer Mitglieder angeht, eine der jüngsten Wehren der Region. Aber eine eigene Jugendabteilung gibt es derzeit nicht.

Diese beiden widersprüchlich klingenden Fakten haben unmittelbar miteinander zu tun. Vor ein paar Jahren wurde der gesamte Jugendbereich der Feuerwehr in die Erwachsenenabteilung überführt. Das drückte den Schnitt bei den Großen gewaltig. Allerdings ist seitdem im Nachwuchsbereich niemand mehr nachgerückt. „Wir hätten schon großes Interesse, wieder eine eigene Jugendwehr aufzubauen“, sagt Wehrleiter Kuno Friedrich. Ein gut ausgebildeter Nachwuchs sei nun mal der Garant für den Fortbestand der Wehr.

Hoffnung auf Nachwuchskräfte

Tatsächlich ist die Hoffnung, junge Leute für die Feuerwehr zu gewinnen, nicht ganz unrealistisch. Denn Semlin ist, im Gegensatz zu vielen anderen Orten im Westhavelland, ein wachsendes Dorf. In den vergangenen Jahren haben sich vor allem Familien angesiedelt. Und vielleicht lassen sich die Kinder ja für den Nachwuchs gewinnen.

„Wir werden mehr für uns und unsere Arbeit werben müssen“, sagt Friedrich, der selber das beste Beispiel dafür ist, dass gute Nachwuchsarbeit sich auszahlt. Als Zehnjähriger trat er der Jugendwehr bei. Mit 22 stieg er zum Leiter der Wehr auf. Und macht den Job, obwohl er erst 35 ist, nunmehr seit 13 Jahren.

Wehrleiter Kuno Friedrich (li.) und sein Stellvertreter Marvin Rausch. Quelle: Markus Kniebeler

Sein Stellvertreter Marvin Rausch blickt auf eine ähnliche Karriere zurück. Auch er leckte Blut in er Jugendabteilung der Wehr. Und kann sich heute ein Leben ohne das Ehrenamt kaum vorstellen. „Das geht weit über die eigentlichen Feuerwehraufgaben hinaus“, sagt er. „Die Semliner Feuerwehr ist wie eine Familie.“

Allerdings hat, um im Bild zu bleiben, das familiäre Zusammenleben in den vergangenen zwei Jahren gelitten. Die Corona-Pandemie hat, wie überall, zu Einschränkungen geführt. Im ersten Lockdown war den Versammlungen ein Riegel vorgeschoben. Mittlerweile dürfen die zweiwöchentlichen Treffen wieder stattfinden – unter Einhaltung der gültigen Vorschriften.

Corona schränkt Aktivitäten ein

Was aber vor allem gelitten hat, sind die Zusammenkünfte im Dorf, deren Motor die Feuerwehr ist. Maifeuer, Sommerfest, Herbstparty mit Umzug – alles ausgefallen. Und momentan gibt das Infektionsgeschehen keinen Anlass, auf schnelle Besserung zu hoffen.

„Das ist sehr bedauernswert“, sagt Heiko Blankenburg, der Ortsvorsteher von Semlin. Denn ein Dorf lebe von gemeinsamen Erlebnissen. „Bei unseren Festen haben wir erlebt, wie eng der Zusammenhalt im Dorf ist.“ Und die Feuerwehr habe jede Menge dafür getan, dieses Gemeinschaftsgefühl zu stärken. „Wir hoffen alle, dass das irgendwann wieder möglich sein wird“, sagt der Ortschef.

Blankenburg ist übrigens selber Mitglied der Feuerwehr. 2001 zog er nach Semlin, 2004 trat er der Feuerwehr bei. „Das war einfach der beste Weg, Leute kennen zu lernen“, erinnert er sich. Mittlerweile seien echte Freundschaften entstanden. Und natürlich weiß Blankenburg, wen er fragen kann, wenn im Dorf etwas organisiert werden muss. Ein Anruf genügt und die Helfer stehen bereit.

Neben den klassischen Brandeinsätzen ist die Feuerwehr Semlin auch zur Stelle, wenn Hilfe anderer Art geleistet werden muss. Quelle: Kay Harzmann

Natürlich vergessen die 19 Männer und zwei Frauen, die sich in der Semliner Wehr engagieren, bei allem sozialen Einsatz ihren eigentlichen Auftrag nicht. Im vergangenen Jahr etwa wurden sie zu 13 Hilfeleistungen und sieben Brandeinsätzen gerufen.

Basis ihrer Tätigkeit ist ein ehemaliger Stall hinter dem Gemeindebüro, in dem die Fahrzeuge untergebracht sind und auch die Versammlungen stattfinden. Optimal sind die Bedingungen allerdings nicht. So müssen sich die Frauen in einer Ecke der Fahrzeughalle umziehen. Und auch die sanitären Anlagen entsprechen nicht mehr dem Standard der heutigen Zeit.

Umbau noch in diesem Jahr

Doch das wird nicht mehr lange so bleiben. Läuft alles nach Plan, soll noch in diesem Jahr der Umbau der Wache beginnen. Der Dachboden wird ausgebaut. Hier sollen dann in Zukunft die Versammlungen stattfinden. Neben die Wache wird ein nach Geschlechtern getrennter Sanitärtrakt mit Duschen, Umkleiden und Toiletten gebaut. Rund 400 000 Euro investiert die Stadt Rathenow in den Umbau.

Um die Zukunft der Ortsfeuerwehr Semlin braucht man sich also wahrlich keine Sorgen zu machen. Jetzt muss es nur noch mit dem gewünschten Aufbau einer Nachwuchsabteilung klappen. Dann wird die Wehr, die vor 111 Jahren gegründet wurde, noch lange aktiv bleiben. Alles andere wäre auch, wenn man Kuno Friedrich, Marvin Rausch und Heiko Blankenburg so leidenschaftlich über ihre Wehr reden hört, undenkbar.

