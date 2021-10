Rathenow

Kinder und Jugendliche für den Sport zu begeistern, ist eines der Leitziele für die Kreissportjugend. Deshalb lud der Kreissportbund und die Kreissportjugend Havelland traditionell am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit zu einem Familiensportfest auf den Rideplatz am Körgraben in Rathenow ein.

26. Familiensportfest

Wie in den letzten Jahren präsentierten sich die regionalen Sportvereine unter anderem mit generationsübergreifenden Spiel- und Sportangeboten für die ganze Familie. Es ist bereits das 26. Familiensportfest, das der KSB gemeinsam mit Sportvereinen organisiert hat.

Mit dabei waren der VFL Rathenow, der Basketballverein Red Eagles, die Wandergruppe des SV Neuzera und die Bogenschützen der Rathenower Schützengilde.

Wandergruppe des SV neuzera mit KSB Maskottchen Fritzi. Quelle: Jürgen Ohlwein

Unterstützt wurde der KSB an den Stationen von den Schülern und Schülerinnen des Jahngymnasiums, die auch Kuchen und Bratwurst für ihre Abitur-Kasse verkauften.

Besucher aus der ganzen Region

Noa, 5 Jahre aus Werder an der Havel, war mit seiner Mutter und seinem Vater auf dem Familienfest. Er hatte großen Spaß beim Basketball. Daniel Perlick zeigte Noa einige Tricks am Ball. Am Ende erhielt Noah sogar das Bronzeabzeichen für Basketball.

„Wir sind eigentlich hergekommen, weil unser großer Sohn heute hier Basketball spielt. Als wir vorbeifuhren, haben wir uns gedacht, dass wir in der Spielpause mal hier vorbeischauen“, erzählt Mutter Alexandra Falk. „Jetzt kann ich meinem Bruder zeigen, dass ich es auch kann“, sagt Noa glücklich.

Kinder- und Jugendkreisolympiade im BMX oder Skateboard

Große Aufmerksamkeit wurde den BMX-lern und Skatern geschenkt. Tolle Tricks auf dem BMX oder Skateboard beeindruckten die Besucher. Ein Highlight war die Kinder- und Jugendkreisolympiade in diesen Disziplinen, die beim Familiensportfest ausgetragen wurden.

Annelie beim Reaktionstest. Quelle: Jürgen Ohlwein

Natürlich ist es wichtig, dass sich die ganze Familie bewegt und Spaß hat. „Wir haben verschiedene Stationen wie Familienski, Wurfübungen, Geschicklichkeitsübungen und vieles mehr aufgebaut. Die Kinder bekommen an jeder Station einen Stempel auf einer Teilnehmerkarte. Wenn die Karte voll ist, gibt es bei uns am Stand eine Kleinigkeit“, sagt KSB Geschäftsführer Karsten Leege.

Spaß für die ganze Familie

Auch die siebenjährige Pia Marie und die zehnjährige Josephine aus Rathenow sammelten eifrig Stempel. Beim Hindernisparcours des VFL Rathenow zeigten beide Schwestern, was in ihnen steckt. „Ich klettere sehr gern. Das macht mir richtig Spaß. Hier kann man sich richtig austoben“, so Pia Marie.

Pia Marie und Josephine beim Hindernisparcours. Quelle: Jürgen Ohlwein

Auch die Senioren waren beim Familiensportfest aktiv. So lud die Wandergruppe des SV Neuzera die Besucher des Familiensportfestes ein, mit auf eine Wanderung über den Weinberg zu kommen.

„Die Familien und ganz besonders die Kinder haben sich das Familiensportfest nach so vielen Entbehrungen der letzten Zeit verdient“, erklärt Jörg Wartenberg Vorstandsvorsitzender des KSB.

Von Jürgen Ohlwein