KWR-Neubau wie sonst nirgendwo in Rathenow

Rathenow

Am Dienstag begann die Montage mit dem großen Kran. Da konnten gute Beobachter schon ahnen, dass etwas Besonderes geschaffen wird. Mit den Anschriften Forststraße 1 und 2 errichtet die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) gegenwärtig einen viergeschossigen Neubau, der zwölf Wohnungen und eine Wohngemeinschaft beherbergen wird. Was es bislang noch nirgends in der Kreisstadt gibt, wird die Art und Weise sein, wie die einzelnen Wohnungen zu erreichen sind.

„Wir haben dort keine Treppenhäuser“, sagt KWR-Geschäftsführer Danny Harwardt. In den drei oberen Etagen gebe es Laubengänge, die nach außen offen sind und von denen man durch die Eingangstüren direkt in die Wohnungen kommen wird. Es gibt auch keine Flure. Diese Art der Gestaltung hat für den Eigentümer unter anderem den Vorteil, dass es im Inneren der Gebäude keine Flure gibt, um deren Größe die zu vermietende Fläche verringert werden müsste.

Die fertige Fassade zur Forststraße hin. Quelle: KWR

„Der Architekt hat es vorgeschlagen“, teilt Danny Harwardt mit, „und wir haben zugestimmt, weil die Wohnungen so auf eine einfache Art zu erschließen sind.“ Alle in den Obergeschossen seien über ihre Laubengänge zu erreichen.

Zum einzigen Gebäude dieser Art wird der Bau aber durch seine „Treppenhäuser“, weil diese tatsächlich gar keine sind. Die Treppen befinden sich auch außerhalb der Gebäude. Man wird sie aber später nicht – wie jetzt in der Bauphase noch – mehr sehen können, weil sie mit riesengroßen Mauerscheiben zur Straße hin abgeschirmt werden. Das schützt einerseits Bewohner und Besucher vor Wind und Wetter und vor neugierigen Blicken. Wie KWR-Chef Danny Harwardt sagt, sind die Klinkerwände aber durchaus auch als Gestaltungselemente für die Fassade gewünscht.

Die Fassade zum Hof. Quelle: KWR

Mit den Metallarbeiten an diesem Neubau hat die KWR die Rathenower Firma Stahlbau Koch beauftragt. Wie Geschäftsführer Oliver Koch sagt, sind für die derzeit laufende Montage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche eingeplant.

Oliver Koch, Chef von Stahlbau Koch. Quelle: Bernd Geske

An beiden Aufgängen sind jeweils drei Treppen einzusetzen. Die braunen Treppen zuvor war nur für den Bau bestimmt, sind werden abmontiert. Die einzelnen Treppenelemente sind 5,50 bis 7,50 Meter lang und wiegen jeweils rund eine Tonne. Das ist nicht eben schwer, weil sie in Leichtbauweise ausgeführt wurden. Man läuft über filigrane Gitterroste, alles ist nach außen hin feuerverzinkt. Vor jeden der beiden Treppenbereiche werden jetzt auch jeweils sieben senkrechte Stahlträger gesetzt, die 15 Meter lang sind und vom Erdboden bis zum Dach reichen. Die Träger bilden eine Unterstützungskonstruktion für die Maurer. Zwischen die Träger hinein werden bald Klinkerbereiche gemauert, die später als ein einziges großes Fassadenelement erscheinen.

Bisher lief die dreitägige Stahlmontage reibungslos. Im April soll der ganze Neubau fertig sein.

Von Bernd Geske