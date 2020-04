Wie das KZ-Außenlager in Rathenow vor 75 Jahren befreit wurde

Rathenow

Wenn in diesen Tagen der Befreiung der Konzentrationslager wie Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen und Dachau, um nur einige zu nennen, gedacht wird, dann muss man auch an die mehr als 1000 Außenlager dieser großen Konzentrationslager erinnern.

Orte wie Rathenow, in denen sich solche Außenlager befanden, gab es also viel, über ganz Deutschland verteilt. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges setzte die SS Häftlinge verstärkt in Rüstungsbetrieben ein. Die Häftlinge waren entweder provisorisch an diversen Schlafstätten untergebracht, in anderen Fällen ließ die SS eigene Lager mit Wachtürmen und Zäunen errichten. So auch in Rathenow. Eine Luftaufnahme aus dem Frühjahr 1945 belegt diese Anlage.

1,5 Kilometer südlich der Stadt

Etwa 1,5 Kilometer südlich der Stadt hatten die Arado- Flugzeugwerke einen Betrieb, in dem neben eigenen Entwicklungen auch Flugzeuge in Lizenz für andere Firmen wie Heinkel, Focke-Wulf und Junkers hergestellt wurden. Ab dem Sommer 1944 bestand in Rathenow ein Außenlager des KZ Sachsenhausen.

Nachweislich waren ab dem 20. September 1944 ca. 500 Häftlinge aus Sachsenhausen in Rathenow inhaftiert. Sie waren unter anderem aus dem Lager Herzogenbusch ( Vught) zunächst nach Sachsenhausen und dann nach Rathenow verlegt worden.

Die Gedenktafel im Gewerbegebiet Grünauer Fenn, die auf Initiative der PDS aufgestellt wurde. Quelle: Bernd Geske

Der ehemalige Häftling Albert-Henri Jacquemotte berichtete, dass etwa 450 Holländer, elf Begier, drei Franzosen und zwei Russen zu dem ersten Transport gehörten, der nach Rathenow kam. Jan van den Berg war einer der Häftlinge des KZ-Außenlagers. Der damals 21-Jährige war 1944 in Alblasserdam ( Holland) verhaftet worden, wo er als Zeuge Jehovas gepredigt hatte. van den Berg kam im Juni 1944 in das holländische KZ Vught, von dort am 6. September 1944 nach Sachsenhausen und etwa 14 Tage später ins Außenlager Rathenow.

Mit demselben Transport kamen auch Pieter Broertjes, Nicolas Franciscus Theodores Berkers und Ferdinand Johannes Holtorf. Die Zeugen Jehovas waren als KZ-Häftlingsgruppe „Bibelforscher“ gekennzeichnet. Sie mussten den lila Winkel tragen.

Vier Hektar groß

Das Außenlager Rathenow befand sich auf dem Gebiet des Grünauer Fenns (heute Gewerbegebiet), ca. drei Kilometer südlich des Stadtzentrums. Das gesamte Lager umfasste etwa vier Hektar und war von einem elektrisch geladenen, doppelreihigen Stacheldrahtzaun umgeben. An der Westseite des Lagers waren Kiefern angepflanzt worden, um den Einblick von der Straßenseite zu verhindern.

Der Eingang befand sich im Nordwesten des Geländes. Fünf hölzerne Wachtürme standen an der Lagerumzäunung. Nur die Gebäude der Wachmannschaften und die Funktionsgebäude waren an Versorgungs- und Entsorgungssysteme angeschlossen, die Baracken der Häftlinge jedoch nicht. Neben der Zwangsarbeit, die die Häftlinge in den Arado-Werken zu leisten hatten, sie mussten etwa 84 Stunden in der Woche arbeiten, waren sie ständigen brutalen Drangsalierungen ausgesetzt.

Die Gedenktafel im Gewerbegebiet Heidefeld. Der Unternehmer Hartwig Schröder ließ sie an einer der Hallen anbringen, in denen die KZ-Häftlinge arbeiten mussten. Quelle: Bernd Geske

So berichtet Jacquemotte, dass die Russen ständig geschlagen wurden. Als die SS erfuhr, dass der Sohn des Gründers der Kommunistischen Partei Belgiens im Lager sei, wurde dieser brutal gequält. Bei – 25 Grad musst sich dieser nackt ausziehen und wurde ständig mit Wasser übergossen. Morgens war er ein Eisklumpen und tot.

Als im Februar 1945 eine größere Gruppe Häftlinge, vor allem Juden, aus dem in Auflösung befindlichen Lager Glöwen nach Rathenow gebracht wurden, stieg die Zahl der Häftlinge auf über 800 an. Unhaltbare hygienische Zustände und die völlige Entkräftung infolge der Zwangsarbeit und Unterernährung führten zu einer immer weiter ansteigenden Zahl von toten Häftlingen.

Bewacht von SS und Ukrainern

Der Kommandoführer im Lager Rathenow war ein SS- Unterscharführer Otto Schultz. Das Lager wurde von SS-Wachmannschaften und ukrainischen Freiwilligen bewacht.

Das Ende des Lagers beschrieb der ehemalige Häftling Mordecai Rosenczweig folgendermaßen: „Am 21. oder 22. April kam der SS-Lagerführer und sagte, dass er Befehl habe, uns Juden zu evakuieren. Wir sollten Rucksäcke anfertigen. Ein paar Tage später kam er noch mal, aber schon in Zivil. Er sagte uns, dass die Russen 10 Kilometer von Rathenow entfernt seien und dann haben wir den Mann nicht mehr gesehen. Und dann kamen (25. April 1945) zwei oder drei Rotarmisten. Es gab einen großen Jubel im Lager und alle Häftlinge stürmten auf den Appellplatz.“ Die Häftlinge waren nun frei. Der Krieg aber endete erst am 8. Mai 1945

Gedenktafel im Januar erneuert

Heute, 75 Jahre danach, erinnert im Grünauer Fenn eine schlichte Tafel an die Existenz dieses Lages. Sie wurde erstmals am 6. Mai 2000 auf Initiative der PDS dort aufgestellt und im Januar 2020 durch Die Linke erneuert. Anders als an vielen anderen Orten weiß man durch die Ausgrabungen aus dem Jahr 2000 und die darauffolgende Ausstellung „Archäologie der Zwangsarbeit“ und die Zeitzeugenberichte mehr über das Lager in Rathenow und das Leiden der Häftlinge an diesem Ort. Das sollten wir nie vergessen.

Von Bettina Götze