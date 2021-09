Rathenow

Ein Mitarbeiter bemerkte am Donnerstagnachmittag in Rathenow den Diebstahl von mehreren Kabeln, sodass eine Störung an einer großen Kommunikationsanlage entstand. Beamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls gegen Unbekannt auf. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Von MAZonline