Kampagne Stadtradeln: Havelländer sollen für mehr Klimaschutz in die Pedale treten

Rathenow

Wenn es das Wetter erlaubt legt Annett Borchert die fünf Kilometer zu ihrem Büro täglich mit dem Fahrrad zurück. Schließlich ist Radfahren gesund und schont die Umwelt. Das sieht auch ihr Kollege, Hartmut Faßl so.

Er fährt sogar von Stechow aus mit dem Rad zur Arbeit, etwa zehn Kilometer pro Strecke. „Allerdings muss ich zugeben, dass ich ein Schönwetter-Radler bin. Im Winter und bei Regen lasse ich das Fahrrad stehen und fahre mit dem Auto“, gesteht Hartmut Faßl.

Anzeige

Er ist Produktionsleiter im Rathenower Unternehmen Welz Gas Cylinder GmbH. Annett Borchert ist dort die kaufmännische Leiterin. Gemeinsam wollen sie nun ihre Kollegen fürs Radfahren begeistern und möglichst viele Mitarbeiter motivieren, häufiger aufs Rad zu steigen und das Auto stehen zu lassen.

Weitere MAZ+ Artikel

Möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen

Wie sie darauf gekommen sind? Zugegeben, das Ganze war nicht ihre Idee. Vielmehr haben sich die beiden für die Kampagne Stadtradeln begeistern lassen und kurzerhand beschlossen, als Firmenteam daran teilzunehmen.

„Wir hatte kürzlich Post von Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger ( CDU) bekommen, der über die Kampagne Stadtradeln informierte, verbunden mit einem Aufruf als Unternehmensteam für Rathenow mit zu radeln. Ich war davon sofort begeistert und gemeinsam haben wir beschlossen, dass wir uns daran beteiligen“, erzählt Borchert.

Ins Leben gerufen hat die Kampagne das Netzwerk Klima-Bündnis, mit dem Ziel, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Der Wettbewerb ist deutschlandweit und es können Städte, Gemeinden, Landkreise und Regionen und ihre Einwohner teilnehmen.

Die Kampagne Stadtradeln Im Mittelpunkt der Kampagne steht Spaß am Fahrradfahren. Möglichst viele Menschen sollen auf das Fahrrad im Alltag umsteigen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Um bei der Kampagne Stadtradeln mitzumachen kann jeder ein Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten. Unter www.stadtradeln.de/kreis-havelland kann man sich anmelden oder die Handy-App unter www.stadtradeln.de/app bzw. im App-Store herunterladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Am Ende der Kampagne werden die aktivsten Landkreise und Kommunen ausgezeichnet. Zudem können die Kommunen verschiedene Preise rund ums Radeln gewinnen.

Auch der Landkreis Havelland macht mit und lädt vom 17. August bis zum 6. September alle Havelländer ein, sich zu beteiligen und so oft wie möglich in die Pedale zu treten.

Radfahrer können dabei sowohl für ihre Kommune als auch für den Landkreis Kilometer sammeln und sogar Preise gewinnen. Gemeinsam soll so ein Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt werden.

„Wir freuen uns natürlich, wenn möglichst viele Havelländerinnen und Havelländer mitmachen, um etwas für die Umwelt, aber auch die eigene Gesundheit zu tun“, ruft Landrat Roger Lewandowski ( CDU) zur Teilnahme auf.

Geschäftsführer radelt in China mit

Tatkräftige Unterstützung bekommt der Landkreis nicht nur von der Stadt Rathenow. Auch das Amt Friesack, die Gemeinden Wustermark und Dallgow-Döberitz sowie die Städte Ketzin/ Havel und Falkensee rufen ihre Bürger und Unternehmen auf, sich zu beteiligen.

Gelingt es Annett Borchert und Hartmut Faßl ihre rund 50 Kollegen zum Radeln zu motivieren, dürfte Rathenow schon mal ein starkes Team haben.

Sogar Geschäftsführer Tanhua Zhu, der in China lebt und aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht nach Deutschland fliegen kann, will in seiner Heimat Radfahren und sein Team unterstützen.

Rathenows Endenergieverbrauch reduzieren

„Bisher haben wir vier Firmenteams, sieben Privatteams – darunter die Pendler, Hummi-Hood und Crosser – sowie fünf Einzelpersonen, die für Rathenow in die Pedale treten wollen“, freut sich Rathenows Stadtplaner Jens Hubald.

Die Teilnahme Rathenows sei Teil der Klimastrategie der Stadt, so Hubald. Damit verbunden sei das Ziel, den Anteil der Radfahrer am innerstädtischen Verkehr zu erhöhen.

Aus dem Klimaschutzkonzept der Stadt gehe hervor, dass etwa 40 Prozent des Endenergieverbauchs in Rathenow auf den Verkehr entfallen. Dabei gehe es in erster Linie um den Verbrauch von Diesel und Benzin. „Wenn wir den Endenergieverbrauch reduzieren wollen, müssen wir also auch den Verkehr angehen“, so Hubald.

Stadtradeln als Firmenteam-Event

Dem stimmt auch Hartmut Faßl zu. Er kann sich noch an Zeiten erinnern, als Rathenow eine Radfahrerstadt war und zum Schichtwechsel in den Optischen Werken die Straßen so voll mit Radfahrern waren, dass kein Auto mehr durchpasste. Heute sind Radfahrer deutlich in der Unterzahl.

„Dabei könnten wir den Lärm, die Abgase und den CO2-Ausstoß reduzieren, wenn mehr Menschen kurze Wege mit dem Rad statt mit dem Auto zurücklegen würden“, betont Jens Hubald, der auch für den Bereich Klimaschutz in der Stadtverwaltung zuständig ist.

Für Annett Borchert steht der gesundheitliche Aspekt im Vordergrund. Die Menschen arbeiten schon genug am Schreibtisch, wir wollen sie motivieren, sich zu bewegen. „Das Ganze auch noch verpackt als Firmenteam-Event, das ist eine tolle Sache. Wir hoffen, dass wir 35 bis 40 Mitarbeiter überzeugen können, mitzumachen“, so Borchert.

7,5 Millionen Tonnen CO2 im Jahr vermeiden

Nicht zuletzt trage Radfahren auch zu mehr Lebensqualität in der Innenstadt bei, so Jens Hubald. Deshalb will auch das Rathaus ein eigenes Team gründen.

„Wenn etwa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten Deutschlands mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 im Jahr vermeiden“, heißt es auf www.stadtradeln.de.

Radler können dort direkt für ihre Kommune fahren. Die zurückgelegten Kilometer werden dann sowohl für die Kommune als auch für den Landkreis gutgeschrieben. Einwohner nicht genannter Städte, Gemeinden und Ämter können natürlich ebenfalls teilnehmen. Sie sammeln dann Kilometer für den Landkreis Havelland.

Von Christin Schmidt