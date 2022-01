Kandidaten-Check: Was Corrado Gursch als Rathenower Bürgermeister tun würde

Rathenow

Am 6. März wird in Rathenow ein neuer Bürgermeister gewählt. Sechs Kandidaten – fünf Männer und eine Frau – stellen sich der Wahl. Einer der Bewerber ist Corrado Gursch. Der 33-jährige Steckelsdorfer ist Büroleiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Uwe Feiler. In der Kommunalpolitik aktiv ist der Vorsitzende der Rathenower Stadtverordnetenversammlung seit seiner Jugend. Corrado Gursch ist nicht verheiratet, aber nach eigenen Worten „in festen Händen“.

Warum wollen Sie Bürgermeister von Rathenow werden?

Rathenow bedeutet für mich Heimat und liegt mir sehr am Herzen. Ich bin hier geboren, zur Schule gegangen, aufgewachsen und habe nie den Drang verspürt, wegzuziehen. Während meines Studiums pendelte ich täglich von Rathenow nach Brandenburg an der Havel. Derzeit führt mich mein Arbeitsweg regelmäßig mit dem RE4 nach Berlin. Seit 20 Jahren bin ich ehrenamtlich aktiv und setze mich an den verschiedensten Stellen, wie z.B. in der Freiwilligen Feuerwehr, als Ortsvorsteher, im Kreistag, in der Stadtverordnetenversammlung oder in der Vergangenheit im Kinder- und Jugendparlament für unsere Heimatstadt ein. Meckern können viele – ich war und bin bereit, mit Freude und Engagement anzupacken. Trotz meines jungen Alters kann ich auf einen langjährigen ehrenamtlichen und politischen Erfahrungsschatz blicken, der mir aufzeigt, dass es nichts gibt, was wir Rathenower nicht schaffen können. Darauf können wir zu Recht stolz sein und selbstbewusst die kommenden Herausforderungen gemeinsam angehen.

Was befähigt Sie, eine Kernverwaltung mit über 100 Mitarbeitern zu führen?

Im Rahmen meines BWL-Studiums und der Bachelorarbeit mit dem Titel „Empirische Untersuchung zur Zufriedenheit der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung Rathenow“ durfte ich bereits 2012 die Stadtverwaltung näher kennenlernen. Es gab eine hohe Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechenden Handlungsempfehlungen, die teilweise umgesetzt wurden. Darüber hinaus leite ich seit über zwei Jahren das Büro eines Bundestagsabgeordneten in Berlin mit entsprechender Personalverantwortung. Führung bedeutet für mich, Werte zu vermitteln, eine Vertrauenskultur aufzubauen, Menschen mit Wertschätzung zu begegnen sowie gerecht und engagiert zu agieren. Es heißt aber auch, Kompetenzen zu erkennen und zu fördern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und ihnen Perspektiven zu bieten, um am Ende die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen in Rathenow für die nächsten Jahre?

Wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft, was sich auch in unserer Stadt widerspiegelt. Wir müssen sie daher liebens- und lebenswert für alle Altersgruppen gestalten. Das bedeutet, alle Bereiche der Daseinsvorsorge (von der medizinischen bis zur Nahversorgung in jedem Stadtteil) abzusichern, Barrierefreiheit herzustellen und auch die weichen Standortfaktoren nicht aus dem Auge zu verlieren. Hinsichtlich der voranschreitenden Drogenproblematik in Rathenow ist die Stelle eines Sucht- bzw. Drogenbeauftragten schnellstmöglich zu besetzen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass der Tourismus und unser Stadtmarketing weiterentwickelt werden. Wir müssen für Ordnung und Sauberkeit sorgen, das Ehrenamt stärken, Breitensport fördern. Außerdem ist mir die Bürgerbeteiligung unglaublich wichtig. Hier würde ich – ähnlich strukturiert wie bei den Ortsbeiräten der Ortsteile – Stadtteilbeiräte etablieren, um Hinweise und Vorschläge aus der Bevölkerung schnell auf kurzem Wege umsetzen zu können.

Welchem Thema werden Sie sich als erstes widmen, wenn Sie ins Amt gewählt werden?

Es gibt viele Themen, die man sofort anpacken muss. Die derzeitige Verkehrsführung in unserer Stadt ist für alle Menschen eine sehr große Belastung und gehört dringend auf den Prüfstand gestellt. Eine Möglichkeit wäre ein temporäres Ampelsystem, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Das andauernde „Stop-and-go“ bedeutet nicht nur eine Lärm-, sondern auch eine große Umweltbelastung. In diesem Zusammenhang gehört für mich auch die Erneuerung der Jederitzer Brücke sowie die Beschleunigung des Neuausbaus der Fehrbelliner Straße bis zum Hagenplatz dazu. Wir haben außerdem keine Zeit zu verlieren bei der Ansiedlung neuer Haus- und Fachärzte.

Rathenow will wachsen; was kann man tun, um Menschen zu bewegen, in die Stadt zu ziehen?

Wachstum muss im Gleichklang mit guter Infrastruktur gedacht werden. Ungesteuertes Wachstum führt auch zu neuen Problemen. Daher müssen wir weiterhin für bezahlbaren und ausreichenden Wohnraum sorgen, Bau- und Gewerbegebiete erschließen und uns gemeinsam mit der Wirtschaft für gut bezahlte Arbeitsplätze einsetzen. Rathenow hat eine lebendige Vereins- und Kulturlandschaft. Wir haben vom Kino über die Bibliothek, die Schwimmhalle, gastronomische Einrichtungen, Sport- und Freizeitmöglichkeiten bis zu einer wundervollen und schützenswerten Naturlandschaft vieles zu bieten. Diese Vielfalt, die Rathenow ausmacht, muss ausgebaut werden. Damit können und müssen wir offensiv werben.

Ganz konkret wird eine bessere Bahnanbindung an Berlin gefordert: wie wollen Sie erreichen, dass der Takt verbessert wird – und zwar nicht erst 2040?

Hier muss ämter- und parteiübergreifend gemeinsam gehandelt werden. Nur durch kontinuierlichen Druck und Beharrlichkeit gegenüber den Entscheidungsträgern kommen wir zum Ziel. Ganz konkret müssen durch das Land Brandenburg als Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) die Züge inklusive des Halbstundentaktes bestellt werden. Dies ist bis zum heutigen Tage nicht passiert. Es gab zwar ein Angebot an den Landkreis, sich an den Kosten zu beteiligen, aber das halte ich für den falschen Weg. Hier steht das Land in der Verantwortung. Parallel dazu läuft der Ausbau der Lehrter Stammbahn. Der Bund und die Deutsche Bahn als Netzbetreiber müssen alles daran setzen, die geplanten Bauarbeiten zu beschleunigen

Corona ist das beherrschende Thema: In Rathenow geht – wie im ganzen Land – ein Riss zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern durch die Gesellschaft; wie wollen Sie die Menschen wieder zueinander bringen?

Für mich gilt als Priorität die Gleichbehandlung der Menschen. Allein die Einteilung in „geimpft“ oder „ungeimpft“ ist schon eine Kuriosität der Gegenwart. Wir sollten uns mit Respekt, Akzeptanz, Toleranz und Anerkennung gegenübertreten. Verständnis in Kombination mit einer offenen und ehrlichen Aufklärung sind angebracht. Ich selbst habe mich dreimal impfen lassen. Deswegen bin ich aber nicht besser oder intelligenter als andere. Ich habe damit eine Entscheidung getroffen in der Hoffnung, andere Menschen und mich selbst zu schützen. Ich werde meinen Weg niemandem vorschreiben. Verhärtete Fronten nutzen wahrscheinlich nur der Verbreitung des Virus. Ich hoffe, dass dieses Thema den Alltag bald nicht mehr dominiert und wir wieder die schönen Dinge im Leben von Kultur über Veranstaltungen bis zu traditionellen Festen und Familienfeiern gesund und unbeschwert genießen können.

Bildung ist immer ein großes Thema; sind Kitas und Schulen den Herausforderungen der Zeit gewachsen oder gibt es Verbesserungsbedarf? Wenn ja, wo?

Mehr als 15 Millionen Euro hat die Stadt Rathenow in den vergangenen Jahren für Investitionen ausgegeben. Trotzdem gibt es noch jede Menge Nachholbedarf. Die Digitalisierung muss viel schneller voranschreiten (Tablets, Beamer etc.). Die Beantragung von Fördermitteln ist teilweise viel zu bürokratisch und aufwendig. Verbesserungsbedarf gibt es in fast allen Einrichtungen, sei es in baulicher Hinsicht, was Öffnungs- und Schließzeiten in Kitas angeht, sei es bei der Essensversorgung mit gesunden und regionalen Produkten.

Werden Sie personelle/strukturelle Veränderungen in der Verwaltung vornehmen?

Ich werde mir in persönlichen Gesprächen die Zeit nehmen, jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter mit seinen Stärken und Entwicklungsfeldern kennenzulernen. Eine Organisationsuntersuchung wurde erst vor einigen Jahren durchgeführt und ist den aktuellen Anforderungen an eine moderne und bürgerorientierte Verwaltung anzupassen. Neben dem persönlichen Gespräch muss die Stadt ihre digitalen Angebote ausbauen, damit Dienstleistungen auch bequem von zu Hause aus in Anspruch genommen werden können.

Was sollen die Leute, wenn Sie irgendwann aus dem Amt scheiden, über ihre Amtszeit sagen?

„Da kannste nich meckern.“

Von Markus Kniebeler